Estados Unidos está al borde de un nuevo punto de inflexión racial

Los carteles de Black Lives Matter que alguna vez adornaron los jardines delanteros en todo Estados Unidos ya no están de moda. Los libros sobre antirracismo que eran los más vendidos ahora acumulan polvo. Las multitudes de manifestantes que alguna vez fluyeron como lava por las ciudades coreando “No puedo respirar” han desaparecido.

Pero hay que mirar a Minnesota. Lo que ha estado ocurriendo allí marca el inicio de un nuevo tipo de revisión de cuentas racial. No tendrá el espectáculo ni las altas expectativas de las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd. Sin embargo, podría tener más poder de permanencia.

Esta afirmación puede sonar inverosímil. La muerte de Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis desató lo que algunos han llamado el mayor movimiento de protestas en la historia de Estados Unidos. El apoyo de personas blancas al movimiento Black Lives Matter alcanzó un máximo histórico. Funcionarios electos retiraron monumentos confederados, y el expresidente George W. Bush, republicano, emitió un comunicado público preguntando: “¿Cómo terminamos con el racismo sistémico en nuestra sociedad?”.

Sin embargo, ese ajuste de cuentas fue más que protestas masivas. Muchos periodistas que cubrieron esas manifestaciones, incluyéndome, las definieron como un momento en que las personas blancas fueron “obligadas a confrontar el racismo” y a enfrentar “verdades incómodas”.

Ese momento no cumplió las expectativas. En gran medida se desvaneció en 2021. Pero algunas de esas mismas dinámicas de 2020 han estado presentes este año en Minneapolis —junto con algo nuevo—. A medida que el Gobierno de Trump pone fin a su ofensiva de control migratorio en Minnesota, las protestas anti-ICE allí ofrecen un enfoque de cambio transformador que combina lecciones viejas y nuevas.

Y están construidas sobre una base más firme que las protestas tras la muerte de George Floyd, por tres razones.

Existen vínculos evidentes entre las protestas tras la muerte de Floyd y las manifestaciones recientes en Minnesota. Ambas se encendieron después de que transeúntes grabaran en video a ciudadanos muriendo a manos de fuerzas del orden. Ambas ocurrieron aproximadamente en el mismo vecindario del sur de Minneapolis. Ambas se centraron en la resistencia cívica frente a acusaciones de brutalidad policial.

Y hay otro factor en común: ambas obligaron a los estadounidenses a confrontar lecciones sobre el racismo que habían sido ignoradas u olvidadas.

El presidente Donald Trump ha descrito su ofensiva migratoria agresiva como una forma de expulsar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves, un grupo que funcionarios del Gobierno describen como “lo peor de lo peor”. Pero los acontecimientos en Minneapolis han obligado a muchos estadounidenses blancos a confrontar otra posibilidad: excluir a minorías raciales y étnicas es central en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Trump ha impulsado poner fin a la ciudadanía por nacimiento, la garantía constitucional de ciudadanía para cualquier niño nacido en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, un cambio que afectaría de manera desproporcionada a personas de países asiáticos y latinoamericanos.

También ha prohibido viajes a Estados Unidos desde muchos países de mayoría negra, mientras acelera el reasentamiento de afrikaners blancos provenientes de Sudáfrica. Recientemente dijo: “Somalia apesta y no los queremos en nuestro país”, pero ha expresado abiertamente que desearía que más “personas agradables” emigraran a Estados Unidos desde Noruega, Suecia y Dinamarca.

El Gobierno de Trump afirma que desplegó agentes federales en Minneapolis y St. Paul, en parte, para abordar denuncias de fraude al sistema de asistencia social por parte de inmigrantes somalíes indocumentados, así como de violadores y pedófilos. Pero sus operaciones también han sido acusadas de incluir a ciudadanos estadounidenses negros y morenos, junto con somalíes con estatus legal.

“No hay nada legal que pueda protegerte del supremacismo blanco y del racismo que parecen ser la brújula de esta operación”, dijo a CNN el mes pasado Danez Smith, residente de Minneapolis que afirmó tener residencia permanente.

Tras los tiroteos mortales del mes pasado contra Renee Good y Alex Pretti, hay indicios de que las acciones de algunos agentes federales en Minnesota han cambiado la forma en que muchos estadounidenses perciben la ofensiva migratoria.

Las encuestas muestran que los acontecimientos en Minneapolis están desplazando la opinión pública en contra de Trump en lo que era su tema más fuerte: la inmigración. No es de extrañar que Stephen Collinson, de CNN, concluyera recientemente que la ofensiva del Gobierno en Minnesota “ha ido mucho más allá de los inmigrantes indocumentados” y ha derivado en algo distinto: “Una revisión de cuentas a nivel nacional”.

Las protestas de 2020 tras la muerte de Floyd y las recientes en Minnesota enfrentan la misma pregunta: ¿cómo se convierte la indignación por la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de las fuerzas del orden en un cambio político transformador?

George Floyd era una figura demasiado imperfecta para cargar con todo el peso de ese desafío. Era un delincuente convicto —condenado por su participación en un acuerdo de drogas por US$ 18— que había estado encarcelado en múltiples ocasiones. Era un hombre negro alto, de piel oscura y complexión fuerte. Y tenía rastros de drogas en su organismo cuando murió. Por estas razones, a algunos estadounidenses les costó ver su humanidad. Un destacado conservador lo llamó “escoria”.

Pero Pretti y Good, los dos residentes de Minneapolis muertos a manos de agentes federales, son figuras que generan más simpatía por otra verdad incómoda sobre el racismo: las vidas negras importan, pero cuando se trata de suscitar simpatía para un movimiento de protesta, las vidas blancas importan más.

“Lo que hace único el asesinato de Good es que era una mujer blanca, rubia y ciudadana estadounidense. Es su blancura y su ciudadanía estadounidense lo que la ha hecho tan peligrosa para el Gobierno de Trump”, escribió Adrian Carrasquillo en The Bulwark, un medio de noticias.

Pretti, por su parte, era un enfermero de cuidados intensivos blanco que trabajaba con veteranos y portaba legalmente un arma enfundada cuando murió.

Muchas personas blancas tienen familiares y amigos que se parecen a ambas víctimas, y sus muertes afectan a la América blanca de una manera en que la de Floyd nunca pudo hacerlo.

Hemos visto esta dinámica antes. Es lo que dio forma a una de las victorias más agridulces del movimiento por los derechos civiles.

La campaña de Selma, Alabama, de 1965 es conocida hoy principalmente por la marcha del puente Edmund Pettus, cuando el futuro congresista John Lewis y otros activistas negros por los derechos civiles fueron golpeados con porras y atacados con gas lacrimógeno por patrulleros estatales de Alabama mientras intentaban marchar por el derecho al voto igualitario.

Pero los asesinatos de dos personas blancas en Selma también galvanizaron el apoyo a esa campaña. Viola Liuzzo era una ama de casa de Detroit a la que mataron después de viajar a Alabama para ayudar a los manifestantes. Al igual que Good, murió baleada mientras conducía un automóvil. También fue difamada falsamente por funcionarios federales —no como una “terrorista interna” como Good, sino como una drogadicta y una mujer promiscua—. El asesinato de Liuzzo ayudó a replantear el movimiento por los derechos civiles como “la lucha de todos”, la razón que dio a sus hijos antes de emprender su viaje fatal a Selma.

El reverendo James Reeb era un joven padre que fue golpeado hasta morir por segregacionistas blancos mientras caminaba por Selma una noche. El presidente Lyndon Johnson habló en televisión nacional y elogió a Reeb como “un buen hombre, un hombre de Dios”, al tiempo que instaba al Congreso a aprobar la Ley de Derecho al Voto, lo cual finalmente ocurrió.

Hoy más personas conocen a Reeb y Liuzzo que a otro activista, Jimmie Lee Jackson. Él murió a tiros cerca de Selma mientras protestaba por el derecho al voto. Sin embargo, su muerte nunca recibió la misma atención. Era negro.

En el verano de 2016, Ieshia Evans le dio a la campaña Black Lives Matter una de sus imágenes más poderosas.

Viajó desde Pensilvania hasta Baton Rouge, Louisiana, para protestar por la muerte a manos de la policía de Alton Sterling, un hombre negro, y enfrentó a los agentes en la calle. Un fotógrafo de prensa captó una imagen de Evans frente a una falange de policías con casco y equipo antidisturbios. Mientras se abalanzaban sobre ella, blandiendo bridas de sujeción, permaneció tan quieta y serena como una estatua de Buda, mirando con determinación hacia el frente mientras su vestido ondeaba con el viento.

La fotografía se convirtió en un grito de movilización para los manifestantes por la justicia racial. Circuló repetidamente en redes sociales y subrayó el poder de una sola imagen para ayudar a sacar a millones de estadounidenses a las calles.

Pero no creó otra cosa que un movimiento de justicia social necesita para sostenerse: comunidad. En 2026, más estadounidenses son conscientes de los límites del “clicktivismo”: protestas políticas impulsadas por redes sociales y realizadas en gran medida en línea.

Las protestas tras la muerte de Floyd dependieron demasiado del poder de las imágenes para producir un cambio transformador. Sus líderes sí hablaron de aprobar leyes y cambiar políticas. Pero el espectáculo de aquellas protestas callejeras de 2020 no tuvo un segundo acto sólido.

“El clicktivismo es al activismo lo que McDonald’s es a una comida de cocción lenta”, dijo una vez Micah Bornfree, cofundador del efímero movimiento Occupy Wall Street de 2011. “Puede parecer comida, pero los nutrientes que dan vida ya no están”.

Hubo, por supuesto, otras razones para los fracasos de las protestas de 2020. Pese a promesas de campaña de Joe Biden de abordar temas de justicia racial como presidente, el Congreso no logró un acuerdo sobre un proyecto de ley de reforma policial. Activistas conservadores impulsaron una reacción contra la teoría crítica de la raza que censuró discusiones sobre raza en las escuelas. Además, la credibilidad de Black Lives Matter se erosionó después de que algunos de sus líderes fueran acusados de corrupción y de mal uso de fondos de donantes.

Sin embargo, esos nutrientes para un activismo duradero abundan en Minneapolis. Los residentes están capacitados y organizados, han formado coaliciones y construido redes de ayuda mutua. Están siguiendo operaciones de ICE, grabando a agentes federales en las calles con sus teléfonos y llevando comida a familias inmigrantes que permanecen ocultas.

Esos lazos comunitarios sólidos suelen tardar años en construirse. El verano de 2020, con los confinamientos por covid-19, no permitió que las personas estuvieran físicamente presentes de forma segura con sus aliados. Pero las protestas en Minnesota, donde la unidad cívica es tan palpable como el frío cortante, se sostienen sobre un terreno más firme.

“Los últimos meses (…) han demostrado que enormes cantidades de estadounidenses aman a sus vecinos, lo suficiente como para salir a calles congeladas a confrontar a agentes federales, e incluso arriesgar la vida”, escribió Julie Beck en The Atlantic. “La respuesta a la presencia de la Patrulla Fronteriza y de ICE en Minnesota ha provocado una de las mayores demostraciones masivas de amor al prójimo que he visto en mi vida”.

Ese tipo de amor al prójimo cruza fronteras raciales. Es el tipo de amor que convirtió al reverendo James Zwerg en un héroe blanco del movimiento por los derechos civiles. Zwerg fue rechazado por su familia por unirse a activistas negros por los derechos civiles a comienzos de los años 60. Estuvo a punto de ser asesinado por una turba blanca en Alabama mientras protestaba junto a John Lewis. Aun así, Zwerg continuó participando en el movimiento. Dijo que no habría podido hacerlo sin la presencia física de sus amigos.

“Cada uno de nosotros era más fuerte por quienes estaban a nuestro lado”, dijo Zwerg. “Si me estaban golpeando, sabía que no estaba solo. Podía resistir más porque sabía que todos allí me estaban dando su fuerza. Incluso cuando golpeaban a otra persona, yo le daba mi fuerza”.

¿Se extenderá la revisión de cuentas en Minnesota a otras partes del país? Hay señales de que ya lo ha hecho.

Las protestas en Minnesota forman parte de un movimiento creciente que también ha impulsado una fuerte resistencia en Chicago y Los Ángeles. Padres, maestros, miembros del clero y organizadores comunitarios en otras ciudades están buscando capacitación sobre lo que pueden hacer legalmente al presenciar un arresto migratorio. En Los Ángeles y Chicago hay reportes de que la resistencia a ICE ha llegado a clubes vecinales, chats comunitarios y parroquias católicas que normalmente no están alineadas con el Partido Demócrata.

Las protestas anti-ICE también se han extendido a estados republicanos. En Springfield, Ohio, una red de iglesias negras, blancas y latinas llamada G92 se ha formado para proteger a la comunidad haitiana.

Los organizadores de las protestas “No Kings” del año pasado anunciaron recientemente que realizarán manifestaciones en todo el país el 28 de marzo para protestar contra la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, afirmando que “las comunidades negras y morenas están siendo aterrorizadas” en Minnesota.

Lo que está ocurriendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos este año probablemente seguirá un guion distinto al de 2020. Pero la aguja no se moverá a menos que los estadounidenses enfrenten algunas verdades difíciles sobre raza y etnicidad y sobre el tipo de país en el que quieren vivir.

¿Habrá manifestaciones tan grandes como las del verano de 2020? ¿Serán las protestas impulsadas por gestos dramáticos compartidos en línea, como jefes de policía y algunos CEO posando de rodillas por la justicia racial?

Probablemente no. Y quizá eso esté bien. Esas imágenes de #BlackLivesMatter resultaron ser en gran medida un subidón pasajero. Derivaron en algunas reformas locales y estatales, pero no dieron al movimiento de protestas tras la muerte de Floyd los “nutrientes básicos” que necesitaba para sobrevivir.

Esos ingredientes están presentes en Minnesota. Lo que está ocurriendo allí ha provocado un “cambio duradero en la opinión pública” sobre el manejo de la inmigración por parte de Trump.

Los estadounidenses también son hoy más conscientes de qué elementos se necesitan para un cambio real. No todo cambio transformador se anuncia con imágenes virales y choques dramáticos en las calles. La aceptación generalizada del matrimonio igualitario, por ejemplo, fue impulsada en parte por personas comunes que revelaron su orientación sexual en silencio a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

La inmigración seguirá siendo un tema complejo. La mayoría de los estadounidenses quiere fronteras seguras. Y las divisiones raciales del país son hoy más profundas que en 2020. Ni siquiera el Super Bowl, el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos, escapa a intensos debates sobre identidad racial y étnica.

Pero si se observa con mayor profundidad lo que está ocurriendo en todo el país, se puede afirmar algo que habría sido inimaginable hace apenas unos meses: Estados Unidos está al borde de un nuevo tipo de revisión de cuentas racial.

