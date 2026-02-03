Tuvo una carrera exitosa en Estados Unidos. Ahora, a sus 80 años, vive “con una sola maleta” en Italia

Por Silvia Marchetti, CNN

Después de décadas de construir empresas, diseñar edificios y viajar, Edward Krueger Connors Jr. llegó a una conclusión inesperada cuando tenía unos 80 años: quedarse quieto ya no tenía sentido.

“Me aburría Estados Unidos”, le dijo Connors a CNN Travel.

En enero de 2026, apenas unas semanas antes de cumplir 81 años, el héroe de la guerra de Vietnam, arquitecto y expropietario de una cadena de gimnasios, se mudó solo al sur de Italia y alquiló un apartamento en Lecce, una ciudad barroca de la región de Puglia que ahora llama su “ciudad perfecta de Ricitos de Oro”.

La decisión de Connors fue impulsada por una creciente inquietud. La jubilación no le convenía, y afirma que el ritmo y el rumbo de la vida en Estados Unidos ya no le cerraban. Tras vender su casa en Venice Beach, emprendió un viaje de dos meses por Europa en busca de un lugar que se ajustara a su estilo de vida actual.

La decisión también revivió un sueño largamente postergado.

El 13 de septiembre de 2001, Connors tenía previsto volar de Los Ángeles a Roma para comprar un castillo medieval del siglo XII cerca de Orvieto, un clásico pueblo italiano en las colinas de la región de Umbría, con cuatro hectáreas (10 acres) de viñedos. Como todos los vuelos internacionales de esa semana, el suyo fue cancelado tras los atentados del 11 de septiembre.

Tras servir en el ejército, Connors creía que Estados Unidos estaba en guerra y decidió que no era momento de irse. Invocó la cláusula de fuerza mayor de su contrato y rescindió el contrato de compraventa. Desde entonces, ha regresado a Orvieto varias veces y afirma que si hubiera hecho ese viaje habría cerrado el trato.

“El 11 de septiembre de 2001 me cambió la vida”, dijo Connors, quien creció en Nebraska. “Fue un evento que me cambió la vida. Siempre he admirado la belleza y el estilo de vida de Italia, así que una vez más estoy explorando el sueño que tuve hace 25 años de vivir en Italia”.

Esta vez, el sueño parece diferente.

Connors, quien nunca se ha casado ni tiene hijos, dice que ya no quiere la responsabilidad de ser propietario de una gran propiedad ni comprometerse a largo plazo. En cambio, optó por un contrato de arrendamiento de seis meses cerca del centro histórico de Lecce, priorizando la flexibilidad sobre la permanencia.

Dice que la perspectiva de la muerte no le asusta. Se mantiene activo, camina al menos 10.000 pasos al día y monitorea de cerca su salud.

“He tenido una vida plena y no me preocupa morir solo”, dice. “Me operaron a corazón abierto con triple bypass en 2008 y estaba listo para morir entonces, así que siento que ahora tengo una segunda vida. No he estado en el hospital desde entonces. Mi padre se operó de la misma manera a la misma edad y vivió hasta los 96, así que tengo una genética a mi favor, lo cual es fundamental”.

Tras una carrera ajetreada, bajar el ritmo resultó difícil. En 1980, Connors abrió la primera franquicia de Gold’s Gym en Estados Unidos, contribuyendo así al crecimiento de la marca hasta alcanzar 704 locales en todo el mundo antes de retirarse en 2004. También trabajó como arquitecto, diseñando decenas de edificios y estructuras emblemáticas en California.

Pero a los 80 años, contó, el aburrimiento se instaló, agravado por la incomodidad ante los cambios que veía a su alrededor.

“Me doy cuenta de que fui parte del ‘mundo de las franquicias’, pero la fealdad de los suburbios estadounidenses con todas las franquicias de comida es algo que me deprime y quería dejarlo atrás por un tiempo”.

Lecce no era la primera opción. Connors eligió la ciudad sin visitarla primero, siguiendo la sugerencia de un amigo. Tras salir de Estados Unidos, pasó dos meses viajando por Europa, considerando opciones en la República Checa, Polonia, el Reino Unido y Portugal, el destino que inicialmente encabezaba su lista.

“Aunque Lisboa había sido mi primera opción, el paisaje montañoso y la falta de transporte público en todo Portugal, a diferencia del servicio de trenes italiano, me hicieron sentir que estaría ‘atrapado’ en una ciudad e incapaz de explorar el resto de Europa fácilmente”, relató.

El clima también fue un factor decisivo.

Me preocupan las caídas a mi edad, y la nieve y el hielo son mis enemigos. Solo tres zonas del mundo tienen un clima como el de Los Ángeles, y una de ellas es la costa mediterránea.

El sur de Italia, al final, cumplía con todos los requisitos. El paisaje llano de Lecce, las conexiones ferroviarias y la proximidad al aeropuerto de Brindisi le atrajeron, al igual que el clima.

“Gran parte de la vegetación es similar a la del sur de California, por lo que la zona me parecía aún más familiar”, afirmó.

Ahora alquila un apartamento amueblado de una habitación con balcón por US$ 1.100 al mes, incluyendo gastos de comunidad y wifi. Un antiguo vecino de California, ahora expatriado estadounidense y agente inmobiliario en Lecce, lo ayudó a encontrarlo.

Connors dice que un apartamento comparable en Los Ángeles costaría US$ 3.000 al mes, US$ 4.500 en San Francisco y US$ 3500 en la ciudad de Nueva York.

Lecce, a menudo llamada la “Florencia del Sur”, se adapta a su ritmo diario. Pasa las mañanas escribiendo y las tardes paseando, reflexionando y explorando.

Dedica esas horas a escribir a proyectos inspirados en sus experiencias vitales. Anteriormente publicó su autbiografía, “The Three Muscleteers”, en las que reflexiona sobre su receta para el éxito.

“Escribo que la vida es mitad destino —suerte— y mitad lo que haces con él —ejecución—”, afirmó.

Sale a comer varias veces a la semana y dice que llegar temprano a los restaurantes (antes de que los italianos normalmente cenen) lo ha ayudado a conocer a otros estadounidenses.

Connors describió la ciudad como ni demasiado grande ni demasiado pequeña, en contraste con sus recientes visitas a Londres, Lisboa, Roma y París, que le confirmaron que las grandes ciudades ya no resultan atractivas.

“Me aburro fácilmente y, a mi edad, no me veo obligado a vivir en un sitio mucho tiempo a menos que me compre algo en Lecce con amigos. He tenido una decena de casas en mi vida y sé que pueden ser muy laboriosas, algo por lo que no quiero preocuparme a los 80 años”.

Connors dijo que si tuviera que comprar una propiedad, se tomaría su tiempo e investigaría cuidadosamente.

“Y esto es Italia, donde, según uno de los italianos con los que hablé… ¡todo está roto y es imposible arreglar nada!”

Ser propietario de otra casa, dijo, ya no tiene mucho atractivo.

“He tenido casas bonitas, muebles bonitos, coches bonitos. He perdido el interés en todas esas cosas. Ya lo he vivido. Cuando me preguntan: ‘Ed, ¿dónde vives?’, señalo mi maleta y mi maletín. Supongo que soy como un millennial: vivo el momento, las experiencias”.

Connors ha viajado a Europa casi todos los años durante los últimos 62 años, comenzando con un viaje de un mes a los 18 años. Mientras reside en Lecce, planea visitar partes de Europa que aún no ha visto o a las que quiere regresar, incluyendo Nápoles, el oeste de Italia, Irlanda, el Reino Unido y los Países Bajos.

“Viajar a Marrakech, Malta o Atenas desde Italia también me interesa. Un crucero por el Mediterráneo es una de las pocas cosas de mi lista de deseos que no he hecho”, agregó.

Por ahora, dijo, Lecce es su hogar, pero solo durante el tiempo que le resulte adecuado.

“A menos que compre algo en Lecce con algún amigo, no creo que viva aquí para siempre, pero quién sabe, simplemente voy día a día”.

