Trump no irá al Super Bowl este domingo, pero sí dará la tradicional entrevista del día del partido a NBC

Por Brian Stelter, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no asistirá al Super Bowl este año, pero seguirá siendo parte de las festividades futbolísticas a través de NBC.

La cadena anunció este martes que Trump grabará una entrevista con el presentador de “NBC Nightly News”, Tom Llamas. La entrevista se transmitirá en varias partes a partir del miércoles por la noche, y un segmento adicional se incluirá en el programa previo al Super Bowl LX del domingo.

Se trata de un hecho relevante por varias razones. Primero, Trump ha atacado a NBC News innumerables veces y ha apodado a su empresa matriz, Comcast, como “Concast”. Segundo, la última vez que NBC transmitió el Super Bowl durante su presidencia, en 2018, Trump rechazó la oportunidad de aparecer en el programa previo al partido.

Pero esta vez, Trump evidentemente busca el tiempo en pantalla y atención.

La transmisión previa al juego le da a Trump la posibilidad de llegar más allá de su público habitual. Incluso las horas de la tarde de la cobertura del Super Bowl, mucho antes del inicio del partido, atraen cada año a una audiencia significativa.

La idea de una entrevista presidencial en el Super Bowl se originó con George W. Bush. Barack Obama la retomó en 2009 y se sentó a dar una entrevista a la cadena anfitriona cada año.

Durante los años de Trump, la dinámica fue más complicada. Los periodistas veteranos suelen realizar las entrevistas para otras cadenas, por lo que Fox fue criticada por contar con los amigos de Trump en Fox News, Bill O’Reilly y Sean Hannity, para dirigir las entrevistas en 2017 y 2020, respectivamente.

El presidente Joe Biden continuó la tradición en 2021 con CBS y en 2022 con NBC, pero rechazó la entrevista en 2023 y 2024, lo que llevó a críticos conservadores a acusar a la Casa Blanca de ocultar al presidente al escrutinio público.

Trump, fiel a su estilo, criticó a Biden por no participar en la plataforma del domingo del Super Bowl.

“Te hacen una pregunta y tú les das una respuesta”, dijo Trump antes de la transmisión del año pasado. “No es tan difícil”.

Trump grabó una entrevista con el presentador de Fox News Bret Baier para la transmisión del año pasado en Fox, y asistió al partido en persona en Nueva Orleans, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en hacerlo.

Este año, el partido se jugará en Santa Clara, California; Trump dijo al New York Post que “está demasiado lejos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.