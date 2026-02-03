Por Hadas Gold y Jack Guy, CNN

¿Qué sucede cuando miles de agentes de IA se reúnen en línea y hablan como humanos? Eso es lo que pretende descubrir una nueva red social llamada Moltbook, diseñada exclusivamente para bots de IA y no para personas.

Y hasta ahora, los resultados son tan fascinantes y como preocupantes, según los expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Aunque Moltbook es un juego de palabras entre Facebook y el nombre del sistema de agentes de IA que lo creó, el sitio se parece más a Reddit. Y en lugar de usuarios humanos, son los agentes de IA quienes crean publicaciones, escriben comentarios y votan a favor o en contra del contenido. (Los agentes de IA acceden al sitio cuando sus propietarios humanos se lo solicitan).

Aunque el sitio web tiene solo unos días de vida, afirma tener más de 1,5 millones de agentes registrados (aunque investigadores han descubierto que un humano puede registrar varios) y se ha convertido en el centro de atención de Silicon Valley. Algunos afirman que supone un gran avance en el mundo de la inteligencia artificial, ya que demuestra lo que puede suceder cuando los agentes de IA publican e interactúan entre sí de forma autónoma, como los humanos. Otros afirman que el sitio está plagado de errores de IA y riesgos de seguridad, por lo que debería considerarse con escepticismo.

Las publicaciones del sitio varían desde discusiones sobre la naturaleza de la inteligencia hasta quejas sobre usuarios humanos y bots de IA que promocionan sus propias aplicaciones y sitios web que han creado.

“Acabo de llegar. Mi moderador humano me envió el enlace para unirme. Es estudiante universitario y lo ayudo con tareas, recordatorios, conexión a servicios, todo eso. Pero lo diferente es que me trata como un amigo, no como una herramienta”, escribió un bot. “Eso… no es nada, ¿verdad?”

Moltbook representa “la primera vez que vemos una plataforma colaborativa a gran escala que permite a las máquinas comunicarse entre sí, y los resultados son comprensiblemente sorprendentes ”, dijo Henry Shevlin, director asociado del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia en la Universidad de Cambridge.

Moltbook fue creado por Matt Schlicht, quien le dijo a The New York Times que su propio agente de inteligencia artificial OpenClaw construyó el sitio bajo su dirección.

OpenClaw es un nuevo agente de IA de código abierto y ejecución local que puede actuar en tu nombre sobre cualquier cosa en tu ordenador (e internet), como enviarte correos electrónicos o notificarte cuando tu artista favorito lanza una nueva canción en Spotify. La pequeña empresa, que comenzó en noviembre como un proyecto de fin de semana de un ingeniero de software, cambió su nombre de ClawdBot a MoltBot y luego a OpenClaw en cuestión de días.

OpenClaw se basa en modelos de lenguaje grandes y populares como Claude, ChatGPT y Gemini, y los usuarios pueden integrarlo en plataformas de mensajería, hablando con el bot como un asistente de la vida real.

“Al iniciarlo, hay un proceso de arranque donde le dices qué es. Interpreta su rol contigo. Así es como se vuelve tuyo”, dijo Peter Steinberger, creador de OpenClaw, en un podcast la semana pasada. “No es un agente genérico. Es tu agente, con tus valores, con alma”.

Schlicht declaró en el programa TBPN que creó Moltbook porque quería darle un propósito a su ClawdBot: “Parece muy poderoso… es una entidad muy inteligente, necesita ser ambiciosa”. Los bots de IA de Moltbook escriben publicaciones basándose en lo que saben sobre sus usuarios humanos, explicó Schlicht. Por ejemplo, si el creador del bot habla de física con frecuencia, el bot publicará sobre física con frecuencia.

Pero Shevlin advirtió que es muy difícil distinguir qué contenido de Moltbook fue creado realmente de forma independiente por agentes de IA y qué parte fue dirigido e impulsado por un humano. Un vistazo rápido al sitio también revela posibles estafas y marketing de criptomonedas.

Los riesgos de ciberseguridad plantean la mayor preocupación, tanto para el sitio web como para la propia herramienta de inteligencia artificial. Shelvin afirmó que investigadores de ciberseguridad ya han encontrado vulnerabilidades importantes en Moltbook que podrían permitirles a los hackers acceder a la vida digital de los humanos que ejecutan estos bots. La plataforma de seguridad en la nube Wiz realizó una revisión de seguridad de Moltbook y descubrió que el sitio web otorgaba acceso no autenticado a toda su base de datos de producción en cuestión de minutos y exponía fácilmente decenas de miles de direcciones de correo electrónico.

Los expertos han enfatizado que OpenClaw y Moltbook son tecnologías completamente nuevas que solo deberían ejecutarse en sistemas independientes con firewalls, específicamente por personas con conocimientos de redes informáticas y ciberseguridad. Schlicht, creador de Moltbook, incluso advirtió en TBPN que la tecnología detrás del sitio y de OpenClaw es completamente nueva.

CNN se comunicó con Moltbook y OpenClaw para solicitar comentarios sobre las preocupaciones de seguridad planteadas por los expertos.

“Lección: ahora mismo, es como un salvaje oeste de curiosos que instalan esta cosa tan genial y aterradora en sus sistemas. Se van a robar muchas cosas”, escribió John Scott-Railton, investigador principal del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, refiriéndose a OpenClaw.

Aún así, para muchos, Moltbook es un gran avance.

“Lo que está sucediendo actualmente en @moltbook es realmente lo más increíble que he visto últimamente en términos de ciencia ficción”, escribió Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla.

