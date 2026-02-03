La rutina del español Tomás Guarino peligra en los Juegos Olímpicos, pues los Minions tienen derechos de autor

Por Scottie Andrew, CNN

Los Minions podrían llegar a Milán después de todo.

Tras una crisis de último minuto por problemas de licencias musicales, el patinador español Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté podría finalmente presentar una rutina inspirada en los Minions, los personajes animados que hablan en un idioma inventado, en los Juegos Olímpicos de Invierno, afirmó su entrenador Edoardo De Bernardis. Sin embargo, aún enfrenta algunos obstáculos relacionados con derechos de autor antes de poder patinar con seguridad usando su vestuario de Minion.

Sabaté ha presentado el programa de los Minions a lo largo de la temporada de patinaje artístico 2025-2026. No obstante, el lunes, Sabaté dijo que se enteró de que la música de su rutina de los Minions no había sido autorizada para su uso en la competencia olímpica.

Tenía previsto patinar con un popurrí de canciones que incluía la versión de los Minions de la famosa fanfarria de Universal Pictures y una canción de Pharrell que aparecía en “Mi Villano Favorito 3”. Algunas de las canciones del popurrí han sido autorizadas para su uso, tras la indignación pública por la posible “desminionización” del evento, pero aún quedan algunos obstáculos legales por superar.

A pesar de que las pruebas de patinaje artístico comienzan el viernes, Sabaté y su equipo aún no saben si podrá patinar como un Minion. “Estaba y sigue estando muy preocupado”, dijo De Bernardis en un correo electrónico. “No hay tiempo para crear algo nuevo y sólido”.

No es habitual que un deportista se entere tan cerca del inicio de los Juegos Olímpicos de que la música de su rutina no ha sido autorizada. Pero los problemas de derechos de autor han acechado al patinaje sobre hielo desde que en 2022 se presentó una demanda contra dos atletas olímpicos estadounidenses por patinar con una canción sin permiso. Estos son los primeros Juegos de Invierno tras esa demanda, y los patinadores aún no tienen claro por qué algunas canciones no están permitidas.

“No es algo en lo que los patinadores artísticos hayan tenido que pensar realmente durante las muchas, muchas décadas que lleva existiendo el patinaje artístico”, dijo Jackie Wong, analista de patinaje artístico que ha asistido a los entrenamientos en Milán. “Nadie tiene una respuesta clara y real a esto. El número de entrenadores, coreógrafos y patinadores con los que he hablado… todos parecen tener una historia diferente sobre lo que se supone que deben hacer”.

La semana pasada, Sabaté se enteró de que su popurrí no estaba autorizado debido a “problemas de derechos de autor”, a pesar de que había enviado su música a través del sistema de la Unión Internacional de Patinaje meses antes y había competido con el programa durante toda la temporada.

“Descubrir esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante”, escribió Sabaté en una historia de Instagram. “No obstante, afrontaré este reto con valentía y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación”.

De Bernardis dijo que Sabaté no recibió una “respuesta clara y definitiva” sobre el uso de la música de los Minions hasta tres días antes de partir hacia Milán. El titular de los derechos de autor también “tenía un problema con el concepto de su vestuario”, dijo De Bernardis.

El martes, según el entrenador, Sabaté recibió la sorpresa de que se le autorizaba a utilizar algunas, pero no todas, las canciones de su popurrí. Todavía está esperando saber si se le autoriza el resto.

“Se trata de un nuevo procedimiento para obtener la licencia”, explicó De Bernardis.

CNN se ha puesto en contacto con Sabaté y el Comité Olímpico Español para recabar sus comentarios, así como con Universal Pictures, Illumination Entertainment (el estudio de animación responsable de “Mi villano favorito” y “Minions” y NBCUniversal Music).

La Unión Internacional de Patinaje no permitió a los artistas patinar con canciones con letra (ni siquiera con letras sin sentido) hasta 2014, con el objetivo de atraer a un público más joven y menos inclinado hacia la música clásica. La primera vez que aparecieron canciones con letra en el hielo olímpico fue en 2018 en PyeongChang, donde los bailarines sobre hielo canadienses ganaron el oro por su número con una versión tango de “Roxanne” de The Police, de la película de 2001 “Moulin Rouge”.

Sin embargo, los riesgos de ampliar la oferta musical quedaron patentes en 2022, cuando la banda Heavy Young Heathens demandó a los patinadores artísticos estadounidenses Alexa Knierem y Brandon Frazier, junto con NBCUniversal y la Federación Estadounidense de Patinaje Artístico, por supuestamente patinar con la versión de la banda de “House of the Rising Sun” sin permiso. (La presentación de los atletas ayudó a Estados Unidos a ganar la plata en la prueba de patinaje por equipos en los Juegos Olímpicos de Beijing de ese año). La demanda se resolvió meses después, pero la gran repercusión mediática del caso “provocó un gran revuelo”, afirmó Wong.

Algunos patinadores cambiaron sus programas de forma preventiva antes de los Juegos Olímpicos de este año para evitar problemas con los derechos de autor. Alysa Liu, del equipo estadounidense, probablemente tampoco competirá con su galardonada rutina de Lady Gaga en Milán, debido a problemas con los derechos musicales, de acuerdo con Olympics.com. Y los bailarines sobre hielo canadienses Marie-Jade Lauriault y Romain Le Gac habían planeado patinar con dos canciones de Prince en los Juegos Olímpicos de este año antes de que ellos también se encontraran con problemas de derechos de autor, dijo Wong.

“Creo que parte de ello es también cuán cómodo te sientes jugándote la posibilidad de ser demandado”, dijo Wong. “Hay patinadores que están adoptando la postura más conservadora posible”.

Independientemente de si Sabaté puede interpretar su popurrí completo de Minions, su caso era complicado en materia de derechos de autor desde el principio, según Lauren Wilson, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo y experta en legislación sobre derechos de autor musicales.

Sabaté habría tenido que obtener dos licencias distintas para interpretar tanto la composición musical como la grabación sonora de dicha composición para cada canción de su popurrí, según Wilson. El recinto también necesita su propia licencia para reproducir las composiciones, añadió.

Para complicar aún más las cosas, el popurrí de Sabaté se compone de varias canciones, incluyendo versiones y remezclas cantadas por los Minions. Los derechos de autor de cada canción podrían pertenecer a varias entidades.

“Cuando se trata de una sola canción, ya es bastante complicado”, dijo Wilson. “Escuché cinco o seis pistas diferentes. No sabemos cuántas manos intervinieron en ello”.

Hablando de forma especulativa, Wilson dijo que, dado que las canciones con las que patinó Sabaté no estaban preautorizadas en ClicknClear, la herramienta que utiliza la Unión Internacional de Patinaje para aprobar canciones para actuaciones por una pequeña cuota (entre US$ 15 y US$ 25, de acuerdo con Wilson), Sabaté habría tenido que solicitarlas personalmente.

La fundadora de ClicknClear, Chantal Epps, dijo que si la música no está ya preautorizada en la plataforma, ClicknClear ayuda al atleta a buscar licencias de sellos discográficos y editoras, quienes “tienen la única facultad de aprobar o rechazar el uso de su música”.

Epps dijo este martes que la plataforma ayudó a Sabaté a obtener la aprobación para canciones que anteriormente le habían sido denegadas.

“Las autorizaciones de derechos de autor pueden suponer un reto para todos los deportes artísticos”, declaró el lunes la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés), antes de que se conociera la noticia de que Sabaté podría patinar como un Minion después de todo. “Aunque la ISU no tiene una relación contractual con ClicknClear, seguimos colaborando con las partes interesadas en la autorización de derechos para garantizar que las emocionantes actuaciones puedan ir acompañadas de música conmovedora”.

Es posible que Sabaté recibiera inicialmente la autorización para las canciones antes de saber que iba a participar en los Juegos Olímpicos, dijo Wilson.

“Si su licencia se negoció individualmente, tal vez los Juegos Olímpicos no se habían contemplado en esa autorización”, dijo.

Incluso las canciones que ya han sido autorizadas pueden seguir siendo arriesgadas de usar en Milán, donde el público es internacional, dijo Wilson. La patinadora estadounidense Alysa Liu compitió con una aclamada rutina con la canción “Bloody Mary” de Lady Gaga a principios de esta temporada, y la canción está disponible en ClicknClear para su uso en 75 países, incluida Italia. Pero más de 75 países verán los Juegos Olímpicos.

Los aficionados al patinaje artístico que animan a Sabaté para que patine como un Minion podrían suponer que, dado que NBCUniversal retransmite los Juegos Olímpicos de Invierno en Estados Unidos, la empresa estaría más dispuesta a que los Minions, protagonistas de una de sus exitosas franquicias, aparecieran sobre el hielo. Los personajes amarillos amantes de los plátanos ya han sido utilizados para publicitar los Juegos Olímpicos, apareciendo en un anuncio con la medallista de oro de snowboard del equipo estadounidense Chloe Kim.

“Algunas de estas empresas son tan grandes, y la propiedad intelectual de Universal es tan sólida. No estoy diciendo que esto sea lo que haya ocurrido, pero no tienen necesariamente mucho que ganar con la concesión de licencias de sus obras para un escenario tan importante”, afirmó Wilson. “La marca Minions es tan fuerte que les irá bien, independientemente de si sale en los Juegos Olímpicos o no”.

Mientras Sabaté espera la aprobación definitiva por su rutina de los Minions, De Bernardis dijo que también está practicando una versión más corta de su rutina de patinaje libre, con la banda sonora de “Saturday Night Fever”.

