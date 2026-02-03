Colombia extradita a EE.UU. a alias “Pipe Tuluá”, condenado por homicidios y acusado de narcotráfico en una corte de Texas

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, un hombre condenado en Colombia por diversos homicidios y quien es acusado de narcotráfico en una corte de Texas.

La Policía de Colombia dijo en un comunicado este martes que en la extradición también participaron la Fiscalía del país sudamericano y, del lado de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles.

De acuerdo con la Policía, Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión “por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país” y, a pesar de estar preso desde 2015, “continuó coordinando actividades criminales, lo que incrementó su nivel de riesgo”.

En Estados Unidos, dijo la Policía, desde 2024 Marín Silva enfrenta una acusación formal por narcotráfico y desde 2025 una orden de captura con fines de extradición.

CNN busca contactar a los abogados de Marín Silva para saber cómo se declara por las acusaciones en su contra.

La extradición se da a conocer horas antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúna en privado en Washington con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de un año de tensiones entre ambos.

Entre otros señalamientos, Trump ha dicho que el Gobierno de Petro no ha hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico e incluso lo ha acusado de ser un líder en la producción de cocaína. Petro ha rechazado todas las acusaciones en su contra y afirma que durante su gestión Colombia ha realizado decomisos históricos de diversas drogas.

Las tensiones que han sostenido ambos mandatarios por la seguridad, así como por otros temas como la migración y el comercio, han aumentado las expectativas por el encuentro que sostendrán esta mañana.

