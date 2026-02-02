SpaceX contrarresta el uso “no autorizado” de Starlink por parte de Rusia para guiar drones en Ucrania

Por Sophie Tanno y Daria Tarasova-Markina

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, confirmó el domingo que los esfuerzos conjuntos para bloquear el acceso no autorizado al sistema de internet satelital están produciendo “resultados reales”. Esta medida estratégica busca impedir que las fuerzas armadas de Rusia utilicen la red de SpaceX para guiar drones en sus ataques contra territorio ucraniano.

Fedorov dijo que Ucrania trabajó con la empresa SpaceX de Elon Musk, que es propietaria de Starlink, para tomar medidas iniciales para contrarrestar los drones rusos.

Dijo que el siguiente paso es “implementar un sistema que solo permitirá operar terminales autorizados en el territorio de Ucrania”.

Fedorov continuó: “En los próximos días, compartiremos instrucciones para que los usuarios ucranianos registren sus terminales Starlink para su verificación. Las terminales no verificadas serán desactivadas”.

Agregó que el proceso de registro sería “simple, rápido y fácil de usar”.

En respuesta a Fedorov, Musk dijo que “las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado”.

“Hágannos saber si se requiere hacer más”, escribió Musk en X.

De manera similar, Fedorov señaló que los primeros pasos ya “están entregando resultados reales”.

“Gracias por apoyarnos. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano”, escribió Fedorov a Musk.

Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha dependido del servicio de internet satelital de Musk, que es utilizado por las fuerzas armadas para comunicarse y operar drones, por el Gobierno, así como por muchos civiles, empresas e instituciones públicas, incluidos hospitales y escuelas.

Bajo las sanciones estadounidenses, Starlink no puede ser vendido ni utilizado en Rusia. Sin embargo, analistas y funcionarios ucranianos han advertido que Rusia ha encontrado cada vez más formas de aprovechar el sistema para su propio beneficio, montando terminales en sus drones de ataque para golpear más profundamente en territorio ucraniano.

Los drones equipados con Starlink tienen mayor alcance que los guiados por radio o cable y no pueden ser interferidos. La conexión ultrarrápida también permite controlarlos en tiempo real desde dentro de Rusia, lo que los hace mucho más precisos.

Ucrania ha recopilado evidencia de “cientos” de ataques por drones rusos equipados con terminales Starlink, según Serhii Beskrestnov, experto en tecnología militar y asesor del Ministerio de Defensa ucraniano.

Beskrestnov también afirmó que probablemente un mortal ataque a un tren civil en el este de Ucrania fue realizado con un dron Shahed equipado con un módem de radio mallada o posiblemente con un Starlink.

La semana pasada, Musk llamó al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, un “imbécil babeante” después de que el líder polaco cuestionara por qué Musk no “detiene a los rusos para que no usen los Starlinks para atacar ciudades ucranianas”.

En marzo pasado, mientras las relaciones entre EE.UU. y Ucrania se deterioraban mientras el presidente Donald Trump presionaba a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para negociar, Musk describió a Starlink como “la columna vertebral de las fuerzas armadas ucranianas”.

“La línea del frente entera colapsaría si lo apagara”, dijo, antes de agregar que “sin importar cuánto no esté de acuerdo con la política respecto a Ucrania, Starlink nunca apagará sus terminales”.

En 2024, Musk negó que se hubieran vendido sistemas Starlink a Rusia, agregando que “hasta donde sabemos, ningún Starlink ha sido vendido directa o indirectamente a Rusia”.

En ese momento, la Inteligencia de Defensa de Ucrania afirmó que había confirmado el uso de comunicaciones satelitales Starlink por parte de las fuerzas rusas en áreas ocupadas.

“Si SpaceX obtiene conocimiento de que una terminal Starlink está siendo utilizada por una parte sancionada o no autorizada, investigamos el caso y tomamos medidas para desactivar la terminal si se confirma”, dijo SpaceX en un comunicado.

Durante el fin de semana, Beskrestnov dijo que los esfuerzos para frenar el uso de Starlink por parte de Rusia habían afectado temporalmente a algunos usuarios ucranianos.

“Pido disculpas a quienes se han visto afectados temporalmente por las medidas tomadas, pero por la seguridad del país, estas son acciones muy importantes y necesarias en este momento”, escribió en Facebook.

