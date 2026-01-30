Se espera que Trump nomine a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal

Por Phil Mattingly, CNN

Se espera que el presidente Donald Trump anuncie el viernes su intención de nominar a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, según dos personas involucradas en el proceso.

Trump, que ha estado sopesando la decisión durante varios meses y había reducido la lista de candidatos a cuatro en las últimas semanas, declaró a los periodistas el jueves por la noche que había finalizado su elección y que haría el anuncio formalmente el viernes.

“Creo que mañana anunciaré una gran elección”, comentó Trump al llegar al estreno del documental de la primera dama Melania Trump. Trump no mencionó a su elección.

Warsh se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves, según una persona familiarizada con el asunto, y los funcionarios de la administración se han estado preparando desde entonces para que el exgobernador de la Reserva Federal sea el candidato de Trump.

La Casa Blanca y Warsh no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump se negó a revelar públicamente su elección, y funcionarios de la administración advirtieron que nada era definitivo hasta que Trump lo anunciara directamente. Varios funcionarios señalaron que Trump ha cambiado su opinión sobre el mejor candidato varias veces a lo largo del proceso.

Pero Trump parecía decidido a tomar una decisión el jueves por la noche y los preparativos para un anuncio de la Casa Blanca estaban en marcha, dijeron las personas.

“Será alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero”, afirmó Trump. “Y creo que será una muy buena elección”.

Warsh, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el CEO de BlackRock, Rick Rieder, y el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, fueron los cuatro candidatos finalistas en consideración.

Trump mantuvo entrevistas personales con cada uno de los cuatro candidatos finalistas como etapa final de un proceso que concluyó a principios de este mes.

Trump ha mencionado a Warsh desde hace tiempo como uno de sus principales candidatos para el puesto y se reunió con él en diciembre para su entrevista formal.

El encuentro fue valorado positivamente por sus asesores, y Trump les dijo a sus allegados que creía que Warsh había hecho un buen trabajo. También dejó claro que Warsh, según una persona que habló con él sobre la reunión, “era el candidato perfecto”.

Warsh fue gobernador de la Reserva Federal durante cinco años tras ser nominado por el presidente George W. Bush. Fue considerado para altos cargos económicos durante el primer y segundo gobierno de Trump, y se le consideraba una posible candidatura para secretario del Tesoro antes de que Trump designara a Scott Bessent.

Warsh también fue considerado por Trump en 2017 para el cargo de presidente de la Reserva Federal, que finalmente recayó en Jerome Powell.

“Mucha gente piensa que se trata de alguien que podría haber estado allí hace unos años”, indicó Trump a los periodistas el jueves por la noche.

Trump rápidamente se desanimó de Powell en su primer mandato y ha atacado y criticado al presidente y a la Fed sin descanso durante el primer año de su segundo mandato.

