Planean protestas en EE.UU. mientras el zar fronterizo de Trump sugiere una posible reducción de agentes en Minnesota

Por Karina Tsui, CNN

Convocan protestas en todo EE.UU. este viernes contra la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump, y los organizadores llaman a los manifestantes a boicotear las escuelas, el trabajo y las compras.

Las manifestaciones de este viernes ocurren mientras el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, intenta restablecer el orden en Minneapolis.

Homan declaró este jueves que había ordenado a las autoridades federales de inmigración que trabajaran en un plan de reducción del número de agentes federales en Minnesota.

Las operaciones sobre el terreno serán focalizadas, indicó, añadiendo que “se quedará hasta que el problema desaparezca”.

Si recién te estás poniendo al día, aquí tienes algo más que saber.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.