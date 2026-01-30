Las 5 cosas que debes saber este 30 de enero

CNN en Español

Trump 2.0 ve terrorismo por todas partes. Corte de apelaciones de EE.UU. dice que el fin del TPS para los venezolanos fue ilegal. Caracas aprueba reforma a ley de hidrocarburos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tras la captura de Maduro, EE.UU. cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba. Y en la isla, los noticieros han empezado a mostrar ejercicios militares y soldados entrenando a ciudadanos para repeler una invasión. El Gobierno habla de “una guerra en todo el país”, donde toda la población lucharía en un conflicto guerrillero sangriento y prolongado.

El Gobierno de Trump vive en un estado de terror perpetuo, tanto exterior como interior. Alex Pretti y Renee Good, las dos personas que murieron por disparos de agentes federales en incidentes separados en Minneapolis este mes, fueron etiquetadas como “terroristas internos” por funcionarios del Gobierno. Los videos de ambas muertes han cuestionado la versión oficial de los hechos. Pero la idea de que los altos cargos del ejecutivo federal ven las protestas como terrorismo interno impregna el segundo mandato del presidente Donald Trump. Análisis.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la administración de Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en Estados Unidos, aludiendo a “consecuencias reales y significativas”.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, un cambio normativo impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y esperado por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, accedió a una pausa de una semana en los ataques a las principales ciudades de Ucrania, incluida la capital Kyiv, mientras el país enfrenta temperaturas invernales extremadamente bajas.

Alerta por bomba ciclónica en EE.UU.: cuándo y qué estados están amenazados

Una nueva amenaza invernal se cierne sobre amplias zonas de Estados Unidos. Los meteorólogos alertan por la posible formación de una bomba ciclónica frente a la costa este fin de semana, un sistema que podría intensificarse con rapidez y dejar fuertes nevadas, vientos peligrosos e inundaciones costeras.

Así se definirán las eliminatorias de los playoffs de la Champions League: equipos clasificados, posibles cruces y fechas

Los playoffs de la Champions tendrán a varios equipos grandes obligados a jugarse la continuidad antes de los octavos de final. Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter y Paris Saint-Germain quedaron fuera del grupo de los ocho mejores y deberán superar una eliminatoria previa. Este viernes es el sorteo.

Este hombre se convirtió en científico climático por accidente al descubrir una fuerza inesperada del calentamiento global

En la década de 1970, Veerabhadran Ramanathan, recién doctorado en ciencias planetarias, pasaba sus días trabajando como investigador invitado en un centro de la NASA en Virginia y sus noches en un proyecto paralelo que ocultaba a sus supervisores. Su investigación nocturna en solitario terminaría cambiando la forma en que los científicos ven el calentamiento global.

1.600

Un grupo de 1.600 soldados llegó el jueves a Sinaloa luego del aumento en los hechos de violencia en ese estado del noroeste de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional en su cuenta de X.

“Me quedaré hasta que el problema desaparezca”

—Lo dijo el llamado zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, quien fue enviado a Minnesota para tomar las riendas de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump tras el tiroteo fatal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Hallazgo arqueológico: descubren una tumba zapoteca del año 600 D.C. en Oaxaca

En los valles centrales de Oaxaca, especialistas hallaron una tumba zapoteca del año 600 de nuestra era. La tumba es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década y destaca por su arquitectura monumental y pintura mural. La entrada está decorada con un búho, que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte, cuyo pico cubre el rostro de un señor zapoteca. Expertos realizan estudios para su conservación.

