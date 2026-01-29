Tras el escándalo, Senegal y Marruecos fueron sancionados y multados por la caótica final de la Copa Africana de Naciones

Por Ben Church, CNN

Ahora que se ha disipado la polémica tras la final de la Copa Africana de Naciones, un partido que será recordado durante años, el organismo rector del fútbol africano ha impuesto sanciones por el caos que se desató.

Disturbios entre los aficionados, jugadores que se negaron a competir, decisiones arbitrales controvertidas y un penalti fallado fueron algunos de los momentos clave de un partido memorable que finalmente ganó Senegal.

El jueves, como muchos esperaban, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció varias sanciones tanto para los Leones de Teranga como para Marruecos, el finalista derrotado, y también para algunos jugadores y entrenadores.

La final será recordada, quizás sobre todo, por la decisión de algunos jugadores senegaleses de abandonar el campo en protesta por un penalti concedido a los Leones del Atlas en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, fue sancionado con cinco partidos de suspensión por la CAF y multado con 100.000 dólares por su participación en la protesta y por lo que se describe como “conducta antideportiva”.

La CAF también multó a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) con 300.000 dólares por la “conducta inapropiada de los aficionados”, tras los enfrentamientos entre los hinchas y la policía al final del partido. Además, recibió otra multa de 300.000 dólares por la conducta de sus jugadores y cuerpo técnico, y una multa adicional de 15.000 dólares por las cinco tarjetas amarillas mostradas a sus jugadores por el árbitro.

Las estrellas senegalesas Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr también recibieron una sanción de dos partidos de suspensión por su comportamiento hacia el árbitro.

Sin embargo, estas sanciones no incluyen la Copa del Mundo, organizada por la FIFA. Las suspensiones solo se aplican a los partidos oficiales de la CAF.

Si bien Senegal fue el principal afectado por las sanciones, Marruecos también recibió lo suyo.

El capitán Achraf Hakimi fue sancionado por la CAF con dos partidos de suspensión, uno de ellos condicional durante un año, por su “comportamiento antideportivo” durante la final. Su compañero de selección Ismael Saibari también fue sancionado con tres partidos oficiales de la CAF y multado con 100.000 dólares.

La federación marroquí de fútbol también fue multada con un total de 315.000 dólares, incluyendo sanciones por el comportamiento de sus jugadores y cuerpo técnico, y por el uso de láseres por parte de los aficionados para distraer a los jugadores durante la final. La multa también incluye una sanción por el mal comportamiento de los recogepelotas, a quienes se les vio intentando quitarle la toalla al portero senegalés durante el partido.

El anuncio de la CAF pone fin a un desenlace difícil para un torneo que, por lo demás, fue brillante, y que parece seguir generando controversia en el fútbol africano.

