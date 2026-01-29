Se intensifican las conversaciones entre la Casa Blanca y líderes del Senado para evitar el cierre del Gobierno de EE.UU.

Por Manu Raju y Jeff Zeleny, CNN

La Casa Blanca y los líderes del Senado se están acercando a un acuerdo para evitar un cierre del Gobierno, pero están tratando de resolver los puntos finales de conflicto en negociaciones de última hora antes de la fecha límite del viernes, según varias fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Las fuentes indicaron que la Casa Blanca se estaba acercando a las demandas de los demócratas de dividir el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional de un paquete de financiación más grande con el fin de darles tiempo para negociar nuevas medidas políticas sobre el despliegue de agentes de ICE en todo el país.

El acuerdo en curso financiaría al resto de las agencias incluidas en el paquete hasta finales de septiembre, abarcando los departamentos de Defensa, Trabajo, Estado, Transporte y Salud y Servicios Humanos.

Sin embargo, solo extendería temporalmente la financiación del DHS. Esto daría tiempo a ambas partes para negociar sobre ICE, después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, presentara una lista de demandas que, según él, deben incluirse en la legislación final.

Las dos partes todavía están tratando de resolver el cronograma para extender la financiación al DHS, informaron las fuentes, subrayando que aún no se ha llegado a un acuerdo.

Pero las rápidas conversaciones son una clara señal de que el presidente Donald Trump y los líderes republicanos reconocen que deben responder a la indignación pública por las duras tácticas de los agentes de ICE tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis este mes.

Además, es una señal de que Trump está ansioso por evitar el segundo cierre gubernamental de su segundo mandato, después de que el anterior de 43 días del otoño pasado lo dejara molesto por las consecuencias.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El miércoles por la mañana, Schumer presentó una lista de nuevas restricciones a la aplicación de la ley inmigratoria como condición para el apoyo demócrata, incluyendo la restricción de las patrullas móviles, el reforzamiento de los parámetros en torno a las órdenes de registro y arresto, el endurecimiento de las políticas sobre el uso de la fuerza y ​​la exigencia de que los agentes del ICE usen cámaras corporales y se quiten las máscaras.

Los demócratas, que cuentan con suficientes votos para sostener una maniobra obstruccionista en el Senado, dominado por el Partido Republicano (53-47), afirman que estos cambios deben incluirse en la legislación, y que las promesas de medidas ejecutivas no son suficientes.

Mientras demócratas y republicanos negociaban el miércoles en el Capitolio, el riesgo de un cierre del Gobierno pareció dispararse más temprano ese mismo día.

Tras bastidores, varios demócratas de Schumer rechazaron los esfuerzos de la Casa Blanca de discutir en privado las salidas para un cierre gubernamental, insistiendo en que los republicanos deben sentarse a la mesa de negociaciones en lugar de tratar de separar a los demócratas centristas como en el último impasse.

Incluso ante la perspectiva de un cierre de tres cuartas partes del Gobierno a partir del sábado, muchos demócratas se mantuvieron firmes, animados por la creencia de que la paciencia del país ante las agresivas tácticas de control inmigratorio de la administración Trump se ha agotado.

“Estoy harta de que ignoren todo esto porque Donald Trump podría darles unas nalgadas”, se quejó la senadora Jacky Rosen, demócrata de Nevada.

Queda poco tiempo para llegar a un acuerdo que pueda aprobarse en ambas cámaras antes de la fecha límite del viernes a las 11:59 p.m., hora de Miami.

Lauren Fox, Sarah Ferris y Alayna Treene de CNN contribuyeron a este informe.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.