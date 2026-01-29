El Consejo Nacional Electoral de Venezuela suspende proceso para registrar nuevos partidos políticos

Por CNN en Español

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela suspendió de forma temporal el inicio del proceso para la creación y registro de nuevas organizaciones políticas, de acuerdo con una resolución aprobada esta semana por la autoridad electoral.

El documento posterga la publicación del aviso oficial que cada año, en el mes de enero, abre el procedimiento legal para la constitución de partidos políticos en el país. La resolución fue aprobada este miércoles y publicada un día después en la cuenta oficial de Telegram del organismo.

Ese aviso, que cita el artículo 5 del Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, permite a grupos ciudadanos solicitar una denominación provisional, paso inicial para promover, constituir, inscribir y registrar organizaciones con fines políticos ante la autoridad electoral. Sin la publicación del aviso, el proceso no puede iniciarse.

En el texto, firmado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, el organismo señaló que la medida busca “ordenar y racionalizar” los procedimientos administrativos. El consejo citó disposiciones constitucionales y reglamentarias que le permiten aplazar la convocatoria en “circunstancias excepcionales”.

El documento no detalla cuáles son esas circunstancias ni establece un plazo para reactivar el proceso. Indica únicamente que la resolución será publicada en la Gaceta Electoral.

Los resultados de las elecciones de 2024 siguen siendo cuestionados por la oposición, que denunció fraude y afirmó que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios, mientras el CNE no ha publicado las actas de votación detalladas para verificar el resultado después de declarar ganador a Nicolás Maduro.

El anuncio de suspender el registro llega semanas después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo esta semana que Washington mantiene una colaboración cercana con el gobierno de Rodríguez y describió la política del Gobierno del presidente Donald Trump como un enfoque gradual hacia la transición democrática. También afirmó que las autoridades venezolanas están bajo observación constante.

Rubio se reunió además con la líder opositora María Corina Machado, quien dijo que su movimiento cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países para impulsar una transición política en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.

