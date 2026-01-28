Una de las olas de frío más largas en décadas está por intensificarse con temperaturas récord que llegarán al sur de Florida

Por Mary Gilbert, CNN

Millones de personas en Estados Unidos están en medio de un periodo excepcionalmente frío —uno de los más largos en décadas para algunos— y solo se volverá más brutal a medida que avance la próxima semana.

Más de 200 récords diarios de bajas temperaturas podrían ser superados entre el viernes y el lunes en la mitad este de Estados Unidos, ya que las temperaturas seguirán descendiendo con una nueva oleada de aire gélido.

Este fin de semana, las temperaturas podrían bajar a más de 30 grados por debajo de lo normal en algunos lugares, especialmente en el sur y el este.

El empeoramiento del ya mortal frío es una noticia angustiante para quienes no tienen acceso a electricidad ni refugio, sin mencionar los bolsillos de quienes deben pagar para mantenerse calientes.

La histórica tormenta invernal del pasado fin de semana y el brutal frío que le siguió han dejado al menos 50 muertes en Estados Unidos, informó Associated Press.

Más de 350.000 hogares y negocios en el sur, atrapados por el intenso frío, no tendrán electricidad hasta el miércoles, según PowerOutage.us. Algunos llevan cuatro días sin servicio eléctrico tras la tormenta.

Será una carrera contra reloj restablecer la electricidad antes de que lleguen temperaturas aún más frías.

Lo peor de la próxima ola de frío se sentirá el sábado y domingo en Tennessee y Mississippi, dos de los estados más afectados por la tormenta. Cada estado tiene hasta el momento más de 100.000 usuarios sin servicio eléctrico.

Nashville, Tennessee, y Tupelo, Mississippi, son solo dos de más de dos decenas de ciudades sureñas que podrían establecer récords el sábado por las temperaturas diurnas más bajas para esa fecha.

Se prevé que Nashville, donde la infraestructura eléctrica resultó especialmente dañada, alcance solo -6 °C, mientras que Tupelo podría llegar a -3 °C. Estas máximas están unos 16 °C por debajo de lo normal para esta época del año.

Otras zonas afectadas por el hielo de la tormenta también enfrentarán otro congelamiento.

Atlanta probablemente solo alcanzará entre -3 °C y -2 °C el sábado. La máxima prevista de -3 °C sería el día más frío en la ciudad desde diciembre de 2022.

El frío ha sido implacable desde que llegó con la tormenta el fin de semana pasado.

El período desde el fin de semana pasado hasta la próxima semana podría terminar siendo el tramo de heladas más largo en Filadelfia en casi 65 años.

Se prevé que la ciudad permanezca en o por debajo de 0 °C durante 12 días consecutivos, lo que sería la racha más larga desde los 15 días de 1961.

Más al sur, en el corredor de la Interestatal 95, podría ser la racha de frío más prolongada en Washington en más de tres décadas. Los pronósticos indican que la ciudad estará a 0 °C o menos durante nueve días seguidos, hasta principios de la próxima semana. Sería la racha más larga desde los 10 días de frío en diciembre de 1989.

Otras ciudades no llegan a la marca de varias décadas, pero aun así registran frío intenso.

La ciudad de Nueva York podría registrar su racha más larga de temperaturas bajo cero desde 2018. La mañana del sábado podría ser la más fría en casi tres años, con una mínima cercana a -16 °C.

Y Chicago —acostumbrada al frío glaciar— está en camino de alcanzar su racha más larga de temperaturas por debajo de -7 °C desde 2018.

Más de tres decenas de récords diarios de frío —tanto de mínima como de máxima más fría— podrían ser superados o igualados en el Estado del Sol el domingo.

Orlando podría registrar una temperatura mínima inferior a -1 °C por primera vez en ocho años. Se prevé que llegue a -4 °C, lo que igualaría un récord diario.

Ni siquiera el sur de Florida evitará el frío: la ola ártica de este fin de semana se perfila como la más fría en la región en 15 años. Definitivamente hará suficiente frío como para que las iguanas caigan de sus ramas.

La temperatura mínima en Miami el domingo por la mañana se prevé en 2 °C, lo que igualaría el récord mínimo del día, aunque aún lejos de su temperatura más baja registrada de -2 °C. Incluso si no iguala el récord, probablemente será la mañana más fría en Miami desde diciembre de 2010.

Según los pronósticos del Centro de Predicción del Clima, el frío comenzará a disminuir a finales de la próxima semana.

El meteorólogo de CNN Chris Dolce contribuyó a este informe.