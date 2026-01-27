Trump dice que no había escuchado que la presidenta encargada de Venezuela dijera que “ya basta” de las órdenes de EE.UU.

Por Laura Sharman y Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que no estaba al tanto de los comentarios de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los que afirmó que “ya basta” de recibir órdenes de Washington, y restó importancia a cualquier posible tensión entre ambos gobiernos.

“Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Tenemos una muy buena relación”, añadió al referirse a Venezuela.

Rodríguez, respaldada por Estados Unidos para encabezar el país de manera interina, ha caminado por una cuerda floja, equilibrando su deseo de mantener el respaldo de los seguidores de Nicolás Maduro mientras gestiona las expectativas de la Casa Blanca. Rodríguez asumió como presidenta encargada después de que EE.UU. capturara a Maduro para que enfrente un juicio en Nueva York.

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, dijo Rodríguez durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, transmitido por la televisión estatal el fin de semana.

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”, agregó.

La Casa Blanca ha mantenido una presión constante sobre Venezuela desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en una redada a comienzos de enero y trasladados a Estados Unidos, donde el líder depuesto enfrenta cargos.

