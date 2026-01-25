Ferry con más de 350 personas a bordo se hunde en el sur de Filipinas

Associated Press

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió durante la noche del lunes cerca de una isla en el sur de Filipinas y los rescatistas han salvado al menos a 316 pasajeros y recuperado 15 cuerpos, informaron las autoridades.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry de carga y pasajeros entre islas, navegaba hacia la isla sureña de Jolo en la provincia de Sulu desde la ciudad portuaria de Zamboanga con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente tuvo problemas técnicos y se hundió después de la medianoche, según informaron funcionarios de la guardia costera.

El ferry se hundió con buen clima a aproximadamente una milla náutica (casi 2 kilómetros) de la aldea isleña de Baluk-baluk en la provincia de Basilan, donde muchos de los sobrevivientes fueron llevados inicialmente, dijo el comandante de la guardia costera Romel Dua a The Associated Press.

“Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo y él fue el primero en llamar y alertarnos para desplegar embarcaciones de rescate”, dijo Dua, agregando que el oficial de seguridad sobrevivió.

Barcos de la guardia costera y de la marina, junto con un avión de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la fuerza aérea y flotas de barcos pesqueros estaban realizando operaciones de búsqueda y rescate frente a Basilan, señaló Dua.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia isleña de Basilan, cerca de donde volcó el ferry, dijo a The Associated Press que los pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial.

“Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Lamentablemente, dos están muertos”, dijo Hataman desde el muelle de Isabela.

La guardia costera dijo que 244 pasajeros habían sido rescatados y se habían encontrado 13 cuerpos.

La causa del hundimiento del ferry no estaba clara de inmediato y habrá una investigación, dijo Dua, añadiendo que la guardia costera autorizó la salida del ferry desde el puerto de Zamboanga y no había señales de sobrecarga.

Los accidentes marítimos son comunes en el archipiélago filipino debido a tormentas frecuentes, embarcaciones mal mantenidas, sobrecupo y una aplicación deficiente de las normas de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En diciembre de 1987, el ferry Dona Paz se hundió tras chocar con un petrolero en el centro de Filipinas, matando a más de 4.300 personas en el peor desastre marítimo en tiempos de paz del mundo.

