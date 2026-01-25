Avión privado con ocho personas a bordo se estrella en el aeropuerto de Bangor, Maine, según la FAA

Por Zoe Sottile y Pete Muntean, CNN

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló durante el despegue en Bangor, Maine, la tarde del domingo, según la FAA.

Se desconoce el alcance de sus lesiones, dijo a CNN una fuente informada sobre el incidente.

El avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650.

El aeropuerto informó a CNN en un comunicado que los equipos de emergencia respondieron a un incidente alrededor de las 7:45 p.m. (hora de Miami). El aeropuerto está cerrado.

La FAA y la NTSB investigarán el accidente, según un comunicado de la FAA.

El accidente ocurre en medio de una gran tormenta de nieve que avanza por el noreste. Las temperaturas están por debajo de cero en Maine, con nieve ligera que genera una visibilidad muy baja.

Según registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

Noticia en desarrollo…

