ICE detuvo a una niña con su padre y la trasladó de estado antes de devolverla a su madre al día siguiente, según su abogada

Por Emma Tucker, CNN

Una niña de dos años fue detenida por ICE junto con su padre el jueves en Minneapolis y trasladada en avión a Texas antes de ser devuelta a su madre el viernes por la tarde, según informó una abogada de la familia.

El traslado de la niña a Texas se produjo a pesar de una orden judicial que exigía su liberación inmediata, según la declaración jurada presentada por la abogada de la familia. El padre de la niña, identificado como Elvis Tipan-Echeverria, permanece detenido, según informó a CNN el viernes por la noche la abogada de la familia, Kira Kelley.

El padre y la hija viajaron en el mismo vuelo de regreso a Minnesota el viernes por la tarde, dijo Kelley. “La niña ya no está detenida desde esta tarde y se está recuperando de esta terrible experiencia”, dijo Kelley.

La niña y su padre fueron inicialmente detenidos en una instalación federal en Minneapolis el jueves, después de que los agentes persiguieran su vehículo en una “operación de control selectiva”, según informó el viernes a CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los abogados de la familia identificaron esa instalación como el Edificio Federal Whipple. El edificio ha sido escenario de tensos enfrentamientos entre agentes y manifestantes tras la muerte de la residente de Minneapolis Renee Good a principios de este mes.

El padre y la niña, identificada solo como C.R.T.V. en los documentos judiciales, son ciudadanos de Ecuador. La niña ha vivido en Minneapolis “desde su llegada a Estados Unidos como recién nacida” y tiene una solicitud de asilo pendiente.

El incidente se produce en medio de la creciente indignación por la detención del niño de 5 años Liam Conejo Ramos por agentes federales en la entrada de su casa en Minneapolis esta semana, durante la campaña antiinmigratoria de la administración Trump en el estado. Posteriormente, el niño fue subido a un avión con su padre con destino a un centro de detención familiar en Texas, donde permanecen.

Durante el encuentro con Tipan-Echeverria y su hija, el DHS dijo que el padre estaba “conduciendo de forma errática con una niña en el vehículo”. El padre estacionó el vehículo cuando los agentes federales intentaron detenerlo; sin embargo, “se negó a obedecer múltiples órdenes legales para abrir la puerta o bajar la ventanilla”, dijo la agencia.

La niña y su padre acababan de regresar a casa de la tienda y se encontraban dentro de su vehículo cuando los agentes de ICE entraron al patio trasero y la entrada de la casa “sin una orden judicial”, según la declaración jurada. Un agente “rompió el cristal de la ventanilla” del vehículo de Tipan-Echeverria mientras la niña pequeña se encontraba dentro, antes de que el padre y la hija salieran del coche, según la declaración jurada.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para preguntar sobre el traslado del padre y la niña a Texas, y la afirmación de que los agentes se los llevaron sin una orden judicial.

Un video del incidente, que tuvo lugar poco después de la 1 p.m., hora local, muestra a personas rodeando a agentes federales armados y enmascarados y lo que parecía ser un vehículo federal. Se escucha a un hombre gritar: “¡Se llevan a una niña ahí dentro!”, refiriéndose aparentemente al vehículo federal.

Algunas de las personas presentes comenzaron a retroceder cuando los agentes federales desplegaron lo que parecía ser un agente químico. Mientras los agentes federales se marchaban, los manifestantes continuaron gritándoles. “¡Ayúdenla!”, gritó una persona.

Aproximadamente 120 personas “rodearon a los agentes, bloqueándolos e impidiendo su salida” durante el arresto, dijo el DHS. “Los agitadores entre la multitud comenzaron a arrojar piedras y cubos de basura hacia los agentes y la niña”, lo que provocó que los agentes desplegaran medidas de control de multitudes para “despejar la zona de forma segura”, continuó el comunicado.

El DHS señaló que obstruir y agredir a las fuerzas del orden es un delito grave y federal.

Los agentes federales intentaron entregarle la niña a la madre, “que se encontraba en la zona, pero ella se negó”, afirmó el DHS. Los agentes federales “se hicieron cargo de la niña que la madre no quiso aceptar”, antes de que el padre y la niña se “reunieran” en una instalación federal, dijo el DHS.

Sin embargo, el abogado de la familia dijo que la madre de la niña estaba afuera, cerca de su esposo, mientras la pareja se “llamaba a gritos” y el padre intentaba llevarle la niña a su madre, pero los agentes de ICE “no lo permitieron”, según la declaración jurada.

Al ver que los agentes de ICE se acercaban a ella, la madre retrocedió hacia el interior de la casa y quedó “aterrorizada”, según la declaración jurada. En ese momento, el padre y su hija fueron subidos a la parte trasera de un vehículo de ICE, que “no tenía asiento para niños”, según la declaración jurada.

Las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la madre de la niña, que supuestamente se negó a hacerse cargo de su hija, se hacen eco de una declaración similar de la agencia en el caso de Liam, en la que afirmaron que la madre del niño también se había negado a asumir su custodia. Sin embargo, según el pastor Sergio Amezcua, quien la ha estado ayudando con el caso, la madre de Liam estaba “aterrorizada” por la presencia de los agentes frente a su puerta.

En el caso de Tipan-Echeverria y su hija, los abogados de la familia declararon: “Huelga decir que la niña no tiene antecedentes penales”, en una petición de emergencia para que la menor fuera liberada de inmediato de la custodia federal y entregada a Kelley, quien firmó una delegación notariada de autoridad parental con la madre y tutora legal.

El tribunal concedió la petición para la liberación inmediata de la niña, transfiriendo temporalmente su custodia a la abogada “con el propósito de sacarla del centro de detención de inmigración” antes de las 9:30 p.m. del jueves, según consta en los documentos judiciales.

La orden judicial determinó que “el riesgo de daño irreparable para la niña si permanece bajo custodia en las circunstancias descritas en los documentos es abrumador”.

El padre y su hija viajaban en un vuelo comercial a Texas a las 8:30 p.m. de ese mismo día, a pesar de la orden emitida a las 8:11 p.m. que prohibía su traslado fuera de Minnesota, según declaró su abogada en una declaración jurada, citando una conversación con un abogado del DHS.

La agencia informó posteriormente a la abogada de la familia que trasladaría a la niña de regreso a Minnesota el viernes, según la declaración jurada. Kelley, la abogada de la familia, afirmó no haber podido contactar a sus clientes desde que fueron detenidos, según la declaración jurada.

Una orden de un tribunal federal ha prohibido al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) enviar al padre fuera de Minnesota mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, según la declaración de Kelley.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.