Quién era Geraldo Lunas Campos, el inmigrante cubano bajo custodia de ICE cuya muerte fue dictaminada como un homicidio

Por CNN en Español

Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano, falleció el 3 de enero mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Mientras que, en un inicio, ICE ofreció una versión poco detallada de lo ocurrido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Lunas Campos supuestamente intentaba suicidarse y “se resistió violentamente al personal” que intentó invervenir en el centro de detención Camp East Montana —ubicado en El Paso, Texas, donde se encontraba detenido.

Un médico forense determinó que la muerte de Lunas Campos fue un homicidio, según reportó la agencia AP. El cuerpo del inmigrante cubano presentaba signos de forcejeo y el informe de la autopsia señaló abrasiones en el pecho y las rodillas, así como hemorragias en el cuello. Murió por asfixia causada por compresión del cuello y el torso, de acuerdo con el informe. Testigos vieron a Lunas Campos “dejar de responder mientras era físicamente restringido por las fuerzas del orden”, agregó la autopsia, sin dar más detalles.

El dictamen de homicidio no implica intención de matar, sino que la muerte fue causada por otra persona.

Lunas Campos tenía 55 años, según ICE.

El hombre, que tenía tres hijos, llegó a Estados Unidos en 1996.

La agencia de inmigración estadounidense indicó que Lunas Campos tuvo 10 condenas entre 1998 y 2009, incluyendo venta de una sustancia controlada, robo a mano armada y contacto sexual con un menor de 11 años.

Un juez ordenó su expulsión en 2005, pero no fue deportado porque el Gobierno no pudo obtener los documentos de viaje, señaló ICE.

Fue detenido en julio de 2025 en Rochester, Nueva York, como parte de una operación migratoria. Poco después, en septiembre, fue trasladado a Camp East Montana, un centro de detención que tiene señalamientos de condiciones “peligrosas e inhumanas” y cuyo cierre ha sido pedido por organizaciones sin fines de lucro. En las últimas semanas, tres detenidos en este centro han fallecido.

Lunas Campos figuraba en la lista de “lo peor de lo peor” de ICE.

Mientras las autoridades estadounidenses dicen que el caso se mantiene como una investigación en curso, la familia del inmigrante cubano pidió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas que bloquee la deportación de testigos de los hechos que están detenidos en Camp East Montana y que recientemente recibieron avisos de deportación, según informó The New York Times.

“La secretaria (del DHS, Kristi) Noem y el director (interino de ICE, Todd M.) Lyons tienen la obligación de proporcionar al Congreso un informe exhaustivo sobre las circunstancias del homicidio confirmado” en Camp East Montana, dijo en un comunicado la representante federal Veronica Escobar, demócrata de Texas. “Los testigos afirman que el personal mató al detenido; el DHS debe preservar todas las pruebas, lo que incluye detener el proceso de deportación de los testigos”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Elizabeth Wolfe y Danya Gainor, de CNN, y de la agencia AP.