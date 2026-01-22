La millonaria apuesta de Netflix por México: sus nuevas series y películas para 2026

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Netflix dio conocer los próximos proyectos con los que planea materializar la histórica inversión que actualmente mantiene en México. A inicios de 2025, la compañía anunció una inversión de más de US$ 1.000 millones destinados a la producción de series y películas en el país durante los próximos cuatro años.

El anuncio se realizó en el evento titulado “¿Qué sigue?”, donde la plataforma presentó un amplio catálogo de series, películas, documentales, realities y eventos en vivo producidos en México que llegarán a lo largo de 2026. La apuesta incluye producciones originales de múltiples géneros —romance, acción, drama, documental y entretenimiento— y refuerza la estrategia de Netflix de impulsar el talento y la industria audiovisual local.

Entre los títulos confirmados se encuentran:

“La Captura”, una película protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, en donde se pondrá a prueba a dos agentes de la policía mexicana que deberán encarar a criminales altamente peligrosos.

“La ley de Alicia”, una serie que tendrá como personaje estelar a Fernanda del Castillo interpretando a una abogada que debe de sobreponerse a las acusaciones en contra de su marido por corrupción y un escándalo sexual.

“Mal de amores”, una serie basada en la obra literaria de Ángeles Mastretta que retrata a una mujer que crece durante la Revolución Mexicana, brindando su visión de la historia, la política del país y que debe de lidiar con enamorarse de dos hombres en la complicada época.

“El Círculo”, también será una serie basada en un libro, en este caso de Jorge Zepeda Patterson, en donde se expone la delgada línea entre la justicia y la corrupción. Los actores que aparecerán en esta producción serán Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones.

“Contra el huracán”, una película que retratará la lucha que enfrentarán unos hermanos para poder sobrevivir al poderoso huracán Otis en Acapulco.

“Santita”, representará la primera colaboración de Gael García Bernal con Netflix, es descrita como “una historia de amor poco convencional” y será una serie que mostrará la historia de una mujer que luego de un accidente automovilístico tuvo que permanecer en sillas de ruedas y enfrentar sus decisiones en el amor.

“México 86” es un largometraje de ficción, protagonizado por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, que desde el humor negro imagina de forma satírica cómo México habría logrado convertirse en la sede del Mundial de 1986.

Netflix también prepara un documental sobre Saúl “Canelo” Álvarez, centrado en la histórica trilogía de peleas frente a Gennady “GGG” Golovkin y en las presiones, críticas y desafíos que marcaron uno de los momentos clave de su carrera.

Además, el catálogo para 2026 incluirá otros títulos como “El otro padre”, “No tengo miedo”, “Un hijo propio” —documental dirigido por Maite Alberdi— y el reality “Habilidad física 100: México”, adaptación del exitoso formato coreano.

A esto se suma “Supernova: Genesis”, el primer evento en vivo de Netflix en Latinoamérica, que reunirá a celebridades e influencers en combates de boxeo con presentaciones musicales.

