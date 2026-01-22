Exclusivo: Pelosi critica a demócratas por votar para declarar en desacato a los Clinton en la investigación sobre Epstein

Por Annie Grayer y Eric Bradner, CNN

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se mostró decepcionada después de que casi la mitad de los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara votaran el miércoles para declarar a Bill y Hillary Clinton en desacato al Congreso por no cumplir con las citaciones en la investigación sobre Jeffrey Epstein. Y este jueves se los hizo saber.

En una reunión privada, Pelosi expresó su molestia porque los demócratas apoyaron la votación de desacato, ya que el expresidente y la exsecretaria de Estado aún estaban negociando con la comisión los términos de una posible comparecencia futura, según dijeron a CNN dos fuentes presentes.

Una de las fuentes describió a Pelosi como “enfática” y señaló: “Cuando habla, lo dice en serio. Sabe que su voz tiene poder”.

La expresidenta sugirió que no se debería avanzar con ningún procedimiento contra los Clinton hasta que el Departamento de Justicia haya publicado todos los archivos de la investigación sobre Epstein.

También rechazó el argumento de que deban ser tratados igual que Steve Bannon y Peter Navarro, dos aliados de Trump y exfuncionarios de su Gobierno, que fueron declarados en desacato al Congreso por no cumplir con citaciones de la comisión que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Tras ser declarados en desacato, ambos fueron procesados, condenados y sentenciados a prisión.

CNN contactó a la oficina de Pelosi.

La frustración de Pelosi pone en evidencia la fractura demócrata tras la negativa de los Clinton a cumplir con una citación en el caso Epstein. Los Clinton calificaron el esfuerzo para obligar a sus comparecencias separadas en el Capitolio como injusto y legalmente inejecutable, y enmarcaron su negativa como una postura de principios por Estados Unidos.

“Cada persona debe decidir cuándo ha visto o soportado suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ahora es ese momento”, escribieron los Clinton en una carta al rechazar la citación.

No obstante, como señalaron los republicanos en la comisión, incluso los demócratas habían aprobado las citaciones. Y la estrategia de los Clinton para enfrentar la exigencia de testificar sobre el fallecido delincuente sexual los ha puesto en una posición legal complicada, según expertos, además de las consecuencias políticas para ellos y su partido.

“Los Clinton están en una situación muy difícil, porque estos casos son muy sencillos. Prácticamente se trata de ‘¿Recibió una citación y fue a testificar?’”, dijo el exfiscal federal John Fishwick, designado por Barack Obama. “Los tribunales dirán que el Congreso tiene amplia discreción sobre a quién citar para una declaración”.

Fishwick señaló que Bannon y Navarro recibieron sentencias de cárcel, y dijo que los Clinton corren el riesgo de que los jueces busquen ser consistentes.

David Rapallo, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown y exdirector del personal demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara, dijo que “legalmente, el Congreso tiene la autoridad para emitir citaciones, incluidas para declaraciones, y si los testigos se niegan a cumplir, pueden ser declarados en desacato”.

“La percepción de injusticia no es necesariamente una base legítima para negarse a cumplir con un requisito legal, aunque sí parece que los Clinton están siendo señalados cuando otros, como la secretaria de Justicia, no han presentado información requerida por ley”, dijo.

CNN contactó a los representantes de Bill y Hillary Clinton para obtener comentarios.

Los Clinton han intentado negociar cómo participarían en la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara sobre Epstein. El 16 de enero, sus abogados ofrecieron que el expresidente estuviera disponible para una entrevista con el presidente republicano James Comer y el principal demócrata del panel, el representante Robert Garcia, “sobre temas dentro del alcance” de la investigación. El 19 de enero, el abogado de Clinton agregó que el personal también podría asistir a la entrevista.

“Usted rechazó esas ofertas y, en lugar de hacer contraofertas, eligió el espectáculo de un procedimiento de desacato”, escribieron los abogados de Clinton Ashley Callen y David E. Kendall a Comer.

Comer calificó la oferta de los Clinton como “irrazonable” y dijo que dejaba claro que “creen que su apellido les da derecho a un trato especial”. Añadió que planeaba avanzar con los procedimientos de desacato.

Antes de la votación del miércoles, el liderazgo demócrata de la Cámara dejó claro que no quería que los miembros de su partido en la comisión apoyaran la medida. El representante demócrata Jamie Raskin realizó una llamada con los demócratas de la Comisión de Supervisión para explicar por qué consideraba innecesario el desacato contra los Clinton, según dos fuentes.

Sin embargo, nueve demócratas de la Cámara votaron con los republicanos para avanzar con la medida de declarar en desacato al expresidente, y tres demócratas apoyaron la medida contra Hillary Clinton.

“Vamos a superar esto”, dijo Raskin, al ser consultado si estaba decepcionado de que varios de sus colegas demócratas votaran con los republicanos.

Ahora, los demócratas del Congreso se encuentran en un dilema político.

Han luchado vigorosamente por la transparencia en la investigación sobre Epstein, a menudo criticando al presidente Donald Trump y su Gobierno por no divulgar los materiales con suficiente rapidez. Pero, al mismo tiempo, avanzan con cautela mientras los republicanos buscan desviar la atención hacia los Clinton y resaltar la larga relación del expresidente con Epstein.

Los líderes demócratas de la Cámara quieren evitar una votación en el pleno donde más miembros de sus filas probablemente apoyarían el desacato. Esperan encontrar una resolución entre Comer y los Clinton antes de que ocurra una votación en dos semanas.

Algunos empleados demócratas de la Cámara transmitieron al equipo de Clinton que Comer indicó que aún hay una oportunidad para evitar que sean declarados en desacato al Congreso, según una fuente.

Comer también sugirió a periodistas que “hay una oportunidad” para que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Los líderes demócratas han dicho que quieren que los Clinton testifiquen como parte de la investigación, pero han argumentado que los republicanos los tratan injustamente al no permitirles presentar testimonio por escrito, como a otros testigos citados en la investigación.

También afirman que los republicanos politizan el tema al avanzar con el desacato contra los Clinton y no contra personas como la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien aún no ha hecho públicos todos los archivos de Epstein que el Congreso exigía por ley para el 19 de diciembre.

“En la medida en que alguien en este país deba ser declarado en desacato penal, es la secretaria de Justicia”, dijo el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.

Consultado por CNN si los Clinton deben responder preguntas, Jeffries dijo que el expresidente y la exsecretaria de Estado están “actuando de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo con la Comisión de Supervisión y ofrecer su testimonio”.

El representante Ro Khanna, demócrata de California que copatrocinó la legislación que obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos de Epstein, fue uno de los demócratas que votó en contra de declarar a los Clinton en desacato. Dijo que Bill Clinton debería testificar después de que se liberen todos los archivos de Epstein.

“La única persona a la que deberíamos estar declarando en desacato en este momento es a Pam Bondi, quien se niega a liberar los archivos”, dijo Khanna. “Los Clinton han pedido la publicación completa de los archivos, y Bill Clinton debería testificar después de que se publiquen los archivos junto con Donald Trump. Pero que Comer los amenace ahora con enviarlos a la cárcel es puro teatro político”.

“Los Clinton absolutamente deberían testificar. Pero debería ser después de que se publiquen los archivos para que podamos hacer preguntas sobre ellos”, continuó.

La representante demócrata Melanie Stansbury de Nuevo México dijo que votó junto con los republicanos para declarar en desacato a ambos Clinton con el fin de preservar el poder de citación del Congreso.

“Siento con mucha firmeza que, especialmente en este momento, cuando la Comisión de Supervisión juega un papel tan crítico en la investigación de irregularidades, especialmente por parte del Gobierno, es crucial que protejamos el poder de la citación y la autoridad del Congreso para citar a presidentes actuales y anteriores y que mantengamos una línea dura para asegurar la integridad de nuestra capacidad de hacerlo”, dijo.

Aunque apoyó la medida, Stansbury argumentó que los republicanos “no están en una base legal firme porque ha habido cooperación de los testigos” y afirmó que el enfoque específico del Partido Republicano en los Clinton es “teatro político”.

Garcia, quien votó en contra de declarar en desacato a los Clinton, dijo durante la reunión que sí quiere escuchar al expresidente demócrata.

“Seamos claros. Queremos hablar con el presidente Bill Clinton. Queremos que responda a nuestras preguntas. También queremos que Ghislaine Maxwell responda a nuestras preguntas. También queremos entender por qué Pam Bondi se niega a liberar todos los archivos”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.