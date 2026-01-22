El exfiscal especial Jack Smith, quien dirigió dos casos contra Trump, se defiende en testimonio ante el Congreso

Por Tierney Sneed, Holmes Lybrand y Marshall Cohen, CNN

Jack Smith, el exfiscal especial que dirigió dos procesos contra el presidente Donald Trump, está testificando públicamente ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Al comienzo de la audiencia, Smith declaró ante los legisladores que ratifica sus decisiones y que, como fiscal, no tenía “ninguna lealtad partidista”.

Smith investigó a Trump por su papel en los intentos de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, así como por el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente. El presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan, acusó a Smith el pasado mes de octubre de llevar a cabo una investigación contra Trump con fines partidistas y políticos, y de realizar una “vigilancia abusiva” de los legisladores, entre otras cosas.

“Nuestra investigación arrojó pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump incurrió en actividades delictivas. Si me preguntaran hoy si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría sin importar si ese presidente fuera republicano o demócrata”, declaró Smith en sus declaraciones iniciales.

Afirmó que las creencias políticas y la candidatura de Trump no influyeron en las decisiones de su procesamiento.

Smith criticó la forma en que la administración Trump ha sancionado a fiscales de carrera, agentes del FBI y otros miembros del Departamento de Justicia por su trabajo en las investigaciones.

“Después de casi 30 años de servicio público, incluso en el ámbito internacional, he sido testigo de cómo puede erosionarse el Estado de derecho. Temo que, al haber visto funcionar el Estado de derecho en nuestro país durante tanto tiempo, muchos de nosotros lo hayamos dado por sentado”, dijo Smith.

Cuando se le preguntó sobre la obtención de registros telefónicos de miembros republicanos del Congreso durante el curso de su investigación, Smith afirmó que era “común” obtener dicha información al investigar un caso de conspiración.

“Queríamos realizar una investigación exhaustiva de los asuntos que me fueron asignados, incluidos los intentos de interferir con la transferencia legal del poder”, dijo sobre la investigación de los intentos de anular las elecciones de 2020.

Los republicanos del Congreso han criticado recientemente a Smith por obtener metadatos de teléfonos celulares, conocidos como “registros de llamadas”, de algunos legisladores durante su investigación, calificando la medida de “instrumentalización política”.

Los registros de llamadas no son escuchas telefónicas y no revelan el contenido de las conversaciones. Sí revelan los números de teléfono de las llamadas entrantes y salientes, la hora y la duración de las llamadas, entre otros datos.

“En la conspiración que estábamos investigando, era relevante obtener los registros de llamadas para comprender el alcance de dicha conspiración, a quiénes intentaban coaccionar, a quiénes intentaban influir y quiénes intentaban ayudarlos”, continuó Smith.

Los críticos republicanos han afirmado que Smith participó en un espionaje inconstitucional contra el Congreso. Smith dijo el mes pasado en su declaración privada que esta era una narrativa “falsa y engañosa”.

“Al realizar una investigación criminal, obtener registros de llamadas sin contenido”, testificó Smith el jueves, “es una práctica común en casi cualquier caso complejo”.

Smith dijo en su declaración que solo solicitó estos registros para nueve republicanos porque ya tenía pruebas de que Trump había intentado llamar a esos legisladores mientras intentaba retrasar la certificación de las elecciones el 6 de enero.

Los investigadores examinaron los registros telefónicos de los senadores Lindsey Graham, Josh Hawley y Ron Johnson, entre otros.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.