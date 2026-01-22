Amenaza de tormenta invernal extrema causa un histórico aumento en el costo del gas natural

Por Matt Egan y Chris Isidore, CNN

Las advertencias de clima invernal severo han impulsado aumentos extremos de precios en el notoriamente volátil mercado del gas natural.

Los contratos de futuros de gas natural de EE.UU. a corto plazo se han disparado más de un 70 % en lo que va de semana, según datos de FactSet. Esto deja al gas natural en camino de registrar el mayor incremento semanal desde 1990 y en el precio más alto desde 2022, según Bloomberg.

Este inusual movimiento ha sido impulsado por meteorólogos que advierten sobre una de las tormentas invernales más extremas en años. A medida que gran parte del país pronto entrará en una ola de frío intenso, las personas que suban la calefacción en sus hogares podrían agotar algunas reservas de gas natural.

Darrell Fletcher, director general de commodities en Bannockburn Capital Markets, dijo que solo ha visto unos pocos movimientos como este en los futuros del gas natural en sus 30 años como operador.

“La próxima semana será muy desafiante”, comentó.

Y ese desafío es triple. El frío no solo aumenta la demanda, sino que las temperaturas más bajas pueden interrumpir el flujo de gas a través de los gasoductos y descarrilar la producción en los principales centros de gas natural en todo el país.

El gas natural es la principal fuente de calefacción en los hogares de Estados Unidos, por lo que el frío extremo incrementará dramáticamente la demanda.

Pero la tormenta también podría aumentar la demanda de electricidad. Algunas áreas del país, particularmente en el sur, utilizan electricidad para calentar los hogares. Y el gas natural representa alrededor del 40 % de la generación eléctrica de EE.UU., más que las dos siguientes fuentes de combustible, el carbón y la energía nuclear, combinadas.

“Las temperaturas extremadamente frías van a causar una caída monstruosa en el almacenamiento de gas natural”, dijo Robert Yawger, especialista en commodities de Mizuho Securities.

Yawger dijo que la cantidad de gas natural en almacenamiento podría caer por la segunda mayor cantidad registrada, según el aumento de demanda esperado.

Al mismo tiempo, la tormenta invernal amenaza con hacer que las temperaturas bajen tanto que descarrile parte de la producción en los principales centros de gas natural del país, en Texas, Louisiana y los Apalaches.

“Si vemos varios días de disminución en la producción –combinados con incremento en la demanda– eso realmente podría afectar las reservas”, dijo Patrick Rau, vicepresidente sénior de investigación y análisis en Natural Gas Analysis.

Ole Hansen, jefe de estrategia de commodities en Saxo, dijo que los operadores de energía también se preparan para los llamados “freeze-offs”, que ocurren cuando el agua se solidifica dentro de los gasoductos y la infraestructura, deteniendo el flujo de gas y reduciendo la producción.

“Estos eventos tienden a surgir precisamente cuando la demanda alcanza su punto máximo, amplificando los movimientos de precios”, explicó Hansen en una nota.

Si se produce un periodo prolongado de altos precios del gas natural, también podría socavar los esfuerzos de la Casa Blanca por mostrar avances ante la frustración de los votantes por la asequibilidad.

La Casa Blanca dijo a CNN que sus políticas energéticas están proporcionando un alivio sostenido en los costos de energía para las familias y empresas estadounidenses.

“En lugar de fijarse en fluctuaciones normales del mercado que están siendo impulsadas por una inminente tormenta invernal, los medios deberían enfocarse en cómo se proyecta que la producción estadounidense de gas natural alcance un récord este año”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Los futuros del gas natural suelen ser extremadamente volátiles, en parte debido a sus limitaciones de almacenamiento y transporte. El clima invernal puede causar topes que desaparecen rápidamente cuando suben las temperaturas.

“Es un animal salvaje y se comercia como un loco en este momento”, dijo Yawger.

La buena noticia, relativamente hablando, es que el aumento de precios está contenido en los contratos a corto plazo, mientras que los de fechas posteriores no han subido tanto.

Más allá del clima, los analistas dicen que el fenómeno relativamente nuevo de las exportaciones de gas natural es otro factor detrás del incremento de precios.

En los últimos años, una gran parte del gas natural producido en Estados Unidos se ha estado enviando al extranjero como gas natural licuado (GNL). EE.UU. tiene enormes recursos de gas y existe una fuerte demanda internacional.

Se espera que las exportaciones de GNL aumenten un 37 % este año, según estimaciones federales, lo que dejará menos gas para el uso interno.

“Hoy en día no existe tal cosa como un excedente. Prácticamente cada molécula va a clientes internacionales o a clientes residenciales de EE.UU. que calientan sus casas”, dijo Yawger.

