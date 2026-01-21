Trump afirma que “adquirirá” Groenlandia. Esto es lo que dice la Constitución

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

El presidente Donald Trump ha dejado muy claro su deseo de “adquirir” Groenlandia de parte de Dinamarca, sin importar el daño que ello suponga para la OTAN o para la alianza de Estados Unidos con Europa.

Pero la Casa Blanca no ha explicado todavía cómo se llevaría a cabo la adquisición.

Si bien Trump no ha descartado la opción militar, sería un uso sin precedentes de las fuerzas armadas modernas para invadir y reclamar para Estados Unidos un territorio semiautónomo en contra de la oposición nacional e internacional.

Dos excepciones son el golpe de Estado de 1893 en Hawai, respaldado por Estados Unidos y por el cual el Gobierno estadounidense se disculpó en 1993, y la sangrienta guerra filipino-estadounidense de tres años de duración en 1899, cuando Estados Unidos sofocó una rebelión filipina tras arrebatarle el control del archipiélago a España.

El texto de la Constitución y el ejemplo de la historia sugieren que para una opción más pacífica, Trump necesitaría ratificar un tratado con Dinamarca y Groenlandia para comprar la isla más grande del mundo.

Ratificar un tratado, según la Constitución, requiere 67 senadores, lo que, en el contexto político actual, significa que Trump tendría que convencer a los republicanos y a algunos demócratas para que lo respaldaran.

También tendría que obtener del Congreso fondos para la compra. Mientras tanto, algunos senadores de ambos partidos han presentado una legislación para proteger a la OTAN impidiendo que Trump adquiera Groenlandia.

Parece poco probable que Trump permita que la oposición en el Congreso lo derrote, así que consideremos la odisea de 50 años que le tomó a Estados Unidos obtener lo que hoy se conoce como las Islas Vírgenes de Estados Unidos… de, casualmente, Dinamarca.

Estados Unidos, liderado por el entonces secretario de Estado William Seward, se dio cuenta de la importancia estratégica de las islas durante la Guerra Civil e intentó comprarlas a una Dinamarca dispuesta a ello por US$ 7,5 millones.

Ambas partes negociaron un tratado que fue aprobado por votación en Dinamarca.

Pero la venta de 1867 finalmente no se concretó, según un historial del Departamento de Estado de EE.UU., porque el Senado no ratificó el tratado. Sin entrar en detalles históricos, los senadores estaban indignados con Seward por su apoyo al presidente Andrew Johnson, quien fue destituido.

Hoy Trump no cuenta con un precio de compra ni con la cooperación voluntaria de Dinamarca o Groenlandia, y mucho menos con un Senado dispuesto a ello.

A principios del siglo XX, el Senado de Estados Unidos aprobó un tratado con Dinamarca para comprar las islas, pero esta vez el acuerdo fracasó porque el parlamento danés no lo firmó.

No fue hasta el inminente estallido de la Primera Guerra Mundial que Estados Unidos prácticamente amenazó con ocupar las islas. Esa amenaza bastó para concretar la venta, por US$ 25 millones en monedas de oro.

El Senado aprobó el tratado en septiembre de 1916, después de que el parlamento danés, su rey y un plebiscito (una palabra elegante para referirse a una elección directa entre todos los votantes elegibles) también lo aprobaran.

No se realizó ninguna votación para que los isleños dieran su opinión, según la historia del Departamento de Estado.

La Constitución otorga al presidente el poder “de celebrar tratados, con el asesoramiento y consentimiento del Senado, siempre que concurran dos tercios de los senadores presentes…”

Dos tercios de los senadores es un requisito muy alto: 67 si todos los senadores están presentes y votando, lo que significa que Trump necesitaría el apoyo de algunos demócratas.

Pero incluso algunos republicanos, entre ellos la senadora Lisa Murkowski de Alaska, territorio que Estados Unidos compró a Rusia por US$ 7,2 millones en 1867, han expresado serias dudas sobre el plan de Trump para Groenlandia.

El requisito de 67 senadores para aprobar tratados podría estar relacionado con el hecho de que, en las últimas décadas, los presidentes han firmado acuerdos con países extranjeros sin someterlos a la aprobación del Senado.

Este tipo de acuerdos siguen siendo vinculantes según el derecho internacional, pero no se han utilizado para obtener territorio.

La Constitución también otorga al Congreso, no al presidente, el poder de disponer y administrar tierras y territorios federales, aunque el poder ejecutivo lleva a cabo gran parte de esa actividad a diario.

Cuando el presidente Thomas Jefferson duplicó el tamaño de Estados Unidos con la Compra de Louisiana (gracias, Francia), temió estar excediendo su autoridad constitucional, ya que la Constitución no dice nada sobre la adquisición de tierras.

Pero aun así, Jefferson envió el acuerdo al Senado y fue aprobado.

En una legislación separada, los congresistas aprobaron la creación de un fondo especial para financiar el precio de compra de US$ 15 millones.

Hoy en día, esto parece una ganga para terrenos que se convertirían en Louisiana, Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Nuevo México, Montana, Wyoming y Colorado.

Además, es difícil imaginar que la gente de esos estados hable francés.

Fue necesario otro tratado —el tratado Adams-Onís, esta vez con España y finalizado en 1821— para que Estados Unidos aclarara los límites de la Compra de Louisiana. Estados Unidos obtuvo Florida y España Texas, territorio que conservó hasta 1836.

Casi al mismo tiempo que intentaba comprar las Islas Vírgenes, Seward adquirió Alaska con éxito después de que el Senado aprobara la compra a Rusia. En su momento, los críticos lo ridiculizaron como “la locura de Seward “, pero ha resistido con gran éxito gracias al descubrimiento de oro y petróleo allí.

Lex Harvey, de CNN, señala que Seward también intentó obtener Groenlandia. Posteriormente, Estados Unidos consideró un acuerdo comercial con Dinamarca para obtenerla, pero el esfuerzo fue en vano.

El presidente Benjamin Harrison firmó un tratado para anexar Hawai después de que un grupo de empresarios estadounidenses, intentando evadir aranceles, diera un golpe de Estado en la década de 1890.

Sin embargo, el Senado no lo consideró porque fue retirado después de que Grover Cleveland, el único presidente, además de Trump, en ejercer mandatos no consecutivos, recuperara la Casa Blanca en 1893.

Hawai no sería anexado oficialmente hasta que William McKinley asumiera el cargo.

El Tratado de París de 1898, que puso fin a la guerra con España y le otorgó a Estados Unidos las Filipinas y Puerto Rico, no incluyó la venta de Cuba a Estados Unidos.

Los estadounidenses habían apoyado a Cuba en su rebelión contra España y los legisladores incluso aprobaron una ley que prometía no ejercer control sobre Cuba después de la guerra.

Sin embargo, Estados Unidos rompió inmediatamente esa promesa y ocupó Cuba por primera de varias veces a partir de 1899.

Los legisladores estadounidenses aprobaron una ley —la Enmienda Platt— que dio a Estados Unidos control paternalista sobre Cuba y condujo al establecimiento de bases militares, incluida la que permanece en la Bahía de Guantánamo.

Según los acuerdos vigentes con Dinamarca y Groenlandia, Estados Unidos tiene la capacidad de aumentar drásticamente su presencia militar en Groenlandia, pero Trump ha dicho que preferiría ser dueño de Groenlandia.

Cualquier propiedad de ese tipo requeriría el consentimiento de los groenlandeses, según la Carta de las Naciones Unidas (aunque Trump puede no pensar que el derecho internacional se aplica a Estados Unidos). Pero el mandatario tendrá más problemas para argumentar que la Constitución no lo permite y que ha requerido la aprobación del Senado para la adquisición de territorios durante cientos de años.

