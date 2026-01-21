Qué son las leyes FACE y KKK que podrían usarse para procesar a los manifestantes de las iglesias de Minnesota

Por Cindy Von Quednow, CNN

Los servicios religiosos del domingo estaban en marcha en la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota, cuando los manifestantes entraron y comenzaron a gritar “Justicia para Renee Good” e “ICE fuera”, según muestra un video del incidente.

“¡Qué vergüenza!”, grita una persona en el podio de la iglesia.

Los manifestantes acudieron a la iglesia para protestar contra David Easterwood, quien figura en el sitio web del templo como uno de los pastores y parece ser el mismo alto funcionario de ICE en Minneapolis–Saint Paul, las Ciudades Gemelas.

Recientemente, Easterwood fue acusado en un caso presentado por manifestantes que alegan que los agentes de inmigración violaron sus derechos amparados por la Primera y la Cuarta Enmienda.

El presidente Donald Trump llamó a los manifestantes en la iglesia “agitadores e insurrectos” y afirmó que son “alborotadores que deberían ser encarcelados o expulsados ​​del país”.

Ahora, los manifestantes podrían enfrentar un proceso judicial. Harmeet Dhillon, subsecretaria de Justcia adjunta para los derechos civiles, afirmó que los manifestantes estaban “profanando un lugar de culto e interfiriendo con los fieles cristianos”.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ahora está investigando cargos contra los manifestantes utilizando dos estatutos federales: la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE) y la Ley del Ku Klux Klan, informó.

“Todos en la comunidad de protesta deben saber que el Gobierno federal desplegará toda su fuerza para evitar que esto suceda y encarcelar a la gente durante mucho tiempo”, advirtió Dhillon en The Benny Show, un podcast del influencer conservador Benny Johnson.

Esto es lo que debes saber sobre ambas leyes y cómo podrían aplicarse.

La Ley FACE, promulgada en 1994, es una ley federal que prohíbe “el uso de la fuerza o la amenaza de fuerza u obstrucción física para herir, intimidar o interferir intencionalmente o intentar herir, intimidar o interferir con cualquier persona que ejerza o busque ejercer legalmente el derecho de libertad religiosa de la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso”.

El estatuto también protege a las instalaciones que prestan servicios de salud reproductiva.

El castigo varía desde una multa hasta prisión o ambas, según el FBI.

Hasta 2024, el Departamento de Justicia ha presentado más de 15 acciones de la Ley FACE en al menos una docena de estados, y hay investigaciones en curso en otros, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

En un caso de 2024, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra personas que participaban en una protesta y que “atacaron” una sinagoga en Nueva Jersey durante una protesta que se volvió violenta.

Los manifestantes “pretendían interferir con el derecho de la comunidad de la sinagoga a ejercer libremente su religión, incluida la reunión para una ceremonia religiosa para honrar la vida de un rabino fallecido”, según la denuncia.

La Ley KKK de la época de la Guerra Civil se aprobó en 1871 para proteger aún más los derechos enumerados en la Decimocuarta Enmienda, que había sido ratificada tres años antes.

El Congreso aprobó una serie de leyes de cumplimiento y la Ley KKK “fue diseñada para empoderar al Gobierno federal a proteger los derechos civiles y políticos de los individuos”, según la Oficina del Historiador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La ley convirtió en delito federal negar a cualquier grupo o persona “cualquiera de los derechos, privilegios o inmunidades o protección nombrados en la Constitución”.

En ese momento, grupos de justicieros como el Ku Klux Klan amenazaron a los negros recientemente liberados y a sus aliados blancos en el Sur y socavaron el plan del Partido Republicano para la Reconstrucción.

Si bien el estatuto rara vez se utiliza, se ha citado en dos demandas recientes contra la administración Trump y en otras quejas en 2020.

El estatuto federal fue citado en una demanda de 2021 contra Trump por el presidente demócrata de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Bennie Thompson de Mississippi.

En la demanda, Thompson acusaba a Trump, a su abogado Rudy Giuliani, a los Proud Boys y a los Oath Keepers de violar la Ley del KKK al incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero para impedir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020.

Joseph Sellers, un abogado que representa a Thompson y a la NAACP en la demanda, llamó a Trump, Giuliani y los dos grupos los “principales arquitectos” de la insurrección y afirmó que la ley histórica debería usarse para proteger a los miembros del Congreso que se vieron afectados ese día.

En ese momento, Trump ya enfrentaba una demanda que alegaba haber violado la Ley KKK cuando intentó anular los resultados electorales de las principales ciudades en 2020.

Ese mismo año, la Coalición Nacional para la Participación Cívica Negra presentó una demanda federal contra los operadores políticos de derecha Jack Burkman y Jacob Wohl, alegando que violaron la Ley KKK cuando “conspiraron para intimidar y amenazar a muchos miles de votantes elegibles”.

Los señalados fueron acusados ​​de atacar a votantes negros en 85.000 llamadas automáticas que difundían información falsa sobre la votación por correo.

El estatuto también fue citado en una demanda de 2020 presentada por la fiscal del circuito de St. Louis, Kimberly M. Gardner, que afirmaba que un sindicato de policía utilizó una conspiración por motivos raciales en su contra.

Gardner, una mujer negra, afirmó que el sindicato policial la acosó e intimidó, y que los funcionarios municipales intentaron silenciarla y destituirla de su cargo.

La demanda, que finalmente fue desestimada, alegó que estos intentos buscaban bloquear sus iniciativas de reforma.

Los manifestantes que interrumpieron los servicios dominicales en la iglesia de Minneapolis podrían haber violado las dos leyes federales, opinó el martes el analista legal senior de CNN, Elie Honig, pero el contexto importa.

La Primera Enmienda protege la libertad de expresión y la capacidad de expresar creencias, opiniones e ideas, pero no es un derecho ilimitado ni se aplica en todas partes, según el Foro de la Libertad.

Este derecho no se extiende necesariamente a lugares privados como las iglesias, por ejemplo, afirmó el Foro de la Libertad.

“De hecho, la Primera Enmienda protege el derecho de las personas y las empresas a tomar sus propias decisiones sobre la libertad de expresión en sus espacios”, comentó.

Con la protesta de la iglesia, “la conducta que vemos aquí a primera vista parece cumplir con los requisitos de esas leyes”, denunció.

Honig notó el contraste entre la investigación del Departamento de Justicia sobre una protesta no violenta en una iglesia –utilizando “todo el peso de la ley federal”– y cómo actualmente no está investigando el tiroteo fatal de Renee Good por parte de un agente de ICE.

“Independientemente de cuál se considere la conclusión final”, manifestó Honig, “la postura del Departamento de Justicia y del subsecretario de Justicia Adjunto Todd Blanche ha sido: Ni siquiera vamos a investigar. Ni siquiera vamos a investigar”.

Nicquel Terry Ellis, Holly Yan, Andy Rose y Elise Hammond de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.