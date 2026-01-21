Milei defiende el capitalismo, critica a Venezuela y dice que América “será el faro de luz que vuelva a encender a Occidente”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió las políticas libertarias en el Foro de Davos, donde lanzó críticas al Gobierno de Venezuela y aseguró que el mundo está girando hacia ideas de libertad.

“El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América, con el renacer de las ideas de libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”, expresó Milei. “Con ello, (América) pagará su deuda civilizatoria, como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeo-cristianos”, agregó.

El mandatario también criticó las políticas sociales, que según dijo causaron “daños aberrantes” en Venezuela, con una fuerte caída económica. Además, tildó al gobierno chavista como una “narcodictadura sangrienta”.

En cuanto a su visión de política económica, dijo que “no existen” los fallos de mercado, por lo que ve innecesaria cualquier intervención estatal. “La intervención del Estado es una violación a la libertad y a la propiedad privada; la desregulación en cambio, promueve rendimientos mayores, crecimiento y bienestar (…) El capitalismo de libre empresa es justo, es eficiente y además es el que genera mayor crecimiento para una sociedad”, expuso Milei, quien celebró la mejora de indicadores económicos de su gestión.

El presidente también dijo que “resulta inadmisible sacrificar a la justicia en nombre de la eficiencia” y afirmó que son caras de la misma moneda. Al hablar de la desregulación estatal, parafraseó en inglés su versión del lema del presidente de EE.UU., Donald Trump: “Make Argentina great again (hacer grande a Argentina otra vez)”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.