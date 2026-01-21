Cómo sigue la investigación de las causas del accidente de tren en Adamuz, España: estas son las nuevas revelaciones

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La investigación del accidente de tren en Adamuz, uno de los más graves en la historia de España y el primero en el sistema de alta velocidad del país, continúa con nuevas revelaciones sobre el descarrilamiento, con un audio de uno de los maquinista que arroja luz sobre cómo se desarrolló la situación.

El choque dejó al menos 42 muertos y más de 150 heridos, mientras rescatistas y bomberos continúan trabajando en el lugar para remover los vagones.

El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, explicó este martes por ahora todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, pero descartó la posibilidad de un sabotaje.

En una rueda de prensa, aseguró que el país tiene un transporte ferroviario “absolutamente robusto y seguro”.

El ministro agregó que hay un tramo de vía en la línea férrea con fracturas y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

El choque se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, con destino Huelva, que también salió de las vías y dos vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros.

En principio, el accidente fue calificado como “extraño” por las autoridades.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la Guardia Civil está centrada en analizar el coche seis del tren Iryo, el primero que descarrilló. Cuando las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los técnicos trabajarán para sacar de las vías los coches del tren siniestrados. Sin embargo, es una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

El conductor del tren Iryo advirtió en una llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren “bloqueado” y no se podía mover.

La conversación fue divulgada por Cordópolis/eldiario.es, aunque no especifica si es anterior o posterior al choque.

“Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz”, dijo el maquinista, que en ningún momento hace referencia al Alvia.

En una segunda llamada, el maquinista avisa con serenidad que el tren sufrió un descarrilamiento y estaba invadiendo la otra vía, por lo que pidió parar “urgentemente” el tráfico. El centro de mando respondió que “no hay ningún tren llegando”.

El maquinista agregó: “Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren”. Poco después termina la comunicación.

El tren Iryo siniestrado, fabricado en 2022, había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente, según reportó EFE.

“No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato”, dijo Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, la operadora española pública que tuvo el monopolio del transporte ferroviario de pasajeros hasta 2021, cuando empezaron a operar en el país otras empresas como la francesa Ouigo e Iryo. Fernández apuntó a un problema en las vías o en los trenes y dejó abierta la posibilidad del error humano.

El titular de Renfe aseguró que la vía se había reparado en mayo y “debería de estar en óptimas condiciones”. Además, destacó que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que “básicamente impide errores humanos”.

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz en los últimos meses, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

La cifra de fallecidos llegó a 42, seis de ellos en el tren Iryo y 36 en el tren Alvia. Del total, 25 han sido identificados a través de las huellas dactilares, mientras que los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba prosiguen con las labores.

Hasta el momento siguen vigentes 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar una víctima sin localizar.

En tanto, 37 personas (33 adultos y cuatro niños) continúan hospitalizadas, nueve de ellos en cuidados intensivos, y 86 pacientes fueron dados de alta.

Con información de EFE