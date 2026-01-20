Trump publica captura de pantalla de un mensaje privado de Macron sobre Groenlandia

Por Jessie Yeung y Kevin Liptak, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una tormenta en las redes sociales a última hora del lunes al compartir capturas de pantalla de mensajes de ciertos líderes mundiales sobre Groenlandia —incluidos del presidente de Francia, Emmanuel Macron— y reiterar con firmeza su deseo de controlar la isla, pocos días antes de una reunión prevista con algunos de sus homólogos en el Foro Económico Mundial en Davos.

Junto al texto “Mensaje del presidente Emmanuel Macron, de Francia”, Trump publicó en Truth Social capturas de un mensaje que dice: “Mi amigo, estamos totalmente de acuerdo en Siria. Podemos lograr grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia”.

Macron también ofreció organizar una reunión después de Davos con los líderes del G7 e invitó a Trump a cenar en París.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca ya dijo que Trump no tiene intenciones de viajar a París.

Trump también publicó por separado una captura de pantalla de un mensaje del secretario general de la OTAN, en el que Mark Rutte elogia efusivamente al presidente y afirma estar “comprometido a encontrar una solución para Groenlandia”.

En una publicación anterior, Trump dijo haber tenido una “muy buena conversación telefónica” con Rutte sobre Groenlandia y que habían acordado reunirse con “las distintas partes” en Davos.

“Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble”, dice el mensaje.

“Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Estoy comprometido a encontrar una solución para Groenlandia. Tengo muchas ganas de verlo. Atentamente, Mark”.

La captura de pantalla se publicó junto con el siguiente texto: “¡Gracias a Mark Rutte, secretario general de la OTAN!”.

Un funcionario de la OTAN confirmó la autenticidad de los mensajes.

Tras la publicación de sus mensajes sobre Groenlandia por parte de Trump, Macron usó su discurso en Davos para lanzar una dura advertencia contra la deriva hacia políticas autoritarias, criticando la política exterior del presidente estadounidense.

“El conflicto se ha normalizado”, afirmó, alertando sobre un “giro hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y la única norma que parece importar es la ley del más fuerte”.

“Sin una gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia despiadada”, declaró, criticando las exigencias estadounidenses en materia de comercio, cuyo único objetivo es “debilitar y subordinar a Europa”.

Criticó la “acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como instrumento de presión contra la soberanía territorial”.

En declaraciones que parecían dirigidas a Trump y al presidente Vladimir Putin, Macron también criticó el resurgimiento de las “ambiciones imperiales”.

El mandatario francés presentó la imagen de una Europa fuerte, dispuesta a tomar represalias contra las amenazas a su soberanía territorial.

“Europa cuenta ahora con herramientas muy poderosas, y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego”, afirmó, refiriéndose a la llamada “bazuca comercial” del bloque, diseñada para limitar el acceso a los mercados europeos a los socios comerciales hostiles.

“El mecanismo anticoerción de la Unión Europea es un instrumento poderoso, y no debemos dudar en desplegarlo en el difícil contexto actual”, añadió.

Macron también instó a Europa a reducir su inversión en bonos extranjeros —el bloque es actualmente uno de los principales compradores de deuda estadounidense—, insinuando así el poder de negociación que Europa tiene sobre la Casa Blanca.

