Puede que los anfitriones de Davos aborrezcan a Trump, pero vale la pena escucharlo

Dean Acheson, el venerado diplomático estadounidense, describió su papel como arquitecto del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial en unas memorias de gran éxito tituladas “Presente en la creación”.

La audiencia del presidente Donald Trump en la ciudad alpina suiza de Davos este miércoles puede preguntarse si están presentes en la destrucción.

Nunca antes un presidente había cruzado el Atlántico tras amenazar con apoderarse de una porción de territorio soberano europeo en contra de la voluntad de su pueblo.

La apropiación de poder de Trump en Groenlandia podría haber dañado irreparablemente a la OTAN, la alianza militar más exitosa del mundo. Su antipatía por los valores que Estados Unidos solía compartir con Europa, como el derecho internacional, amenaza con una nueva fractura.

Y los líderes estadounidenses rara vez se preparan para tales viajes criticando a un primer ministro del Reino Unido por “un acto de gran estupidez” o menospreciando a un presidente de Francia, tildándolo de “pato cojo”.

Tampoco es de buena educación que un invitado se burle de Europa calificándola de débil, como hizo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el fin de semana. Ni que la Casa Blanca redacte estrategias de seguridad nacional que promuevan la sustitución de Gobiernos en el poder por partidos de extrema derecha.

Pero Trump y sus subordinados han hecho todo esto y más, en una racha de agresión alimentada por su sentido de poder personal y nacional desmedido.

El cambio de rumbo de Estados Unidos ha desconcertado a muchos en Europa que lo consideraban un libertador, protector y socio. La pregunta que ahora se plantean no es si Estados Unidos sigue siendo un amigo, sino si se está convirtiendo en un enemigo.

No es de extrañar que Trump dijera con cara seria antes de partir hacia el Foro Económico Mundial anual el martes: “Estoy seguro de que me esperan con mucho gusto”.

Por supuesto, la posibilidad de que Trump no fuera bien recibido en Davos —el deslumbrante lugar de reunión de barones corporativos, líderes liberales europeos, comentaristas y expertos— es la razón por la que tenía sentido político que fuera.

Una vez más, Trump, el populista outsider, se enfrenta a la guarida de los globalistas. Mejor aún, les ha dado un sermón sobre que Estados Unidos es “la nación más atractiva” del planeta.

Si su nueva estrategia de seguridad nacional sirve de guía, reprenderá al continente por intentar “borrar la civilización” con la inmigración no blanca.

Los titanes de Wall Street y las élites europeas pretenciosas que despreciaron a Trump cuando era un vulgar tiburón inmobiliario nunca imaginaron este día.

Para un hombre que anhela los aplausos y el dominio tanto como Trump, será un momento dulce. Podría calmar temporalmente su resentimiento, manifestado en una confusa conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes, por la falta de aprecio de los votantes hacia su segundo mandato.

Aun así, la imagen de Trump como defensor del trabajador estadounidense se ha visto algo empañada desde su primera victoria aplastante en el Super Bowl de la globalización como presidente en 2018.

Actualmente, dedica su tiempo a codearse con las nuevas élites: expertos en tecnología de inteligencia artificial y pioneros de las criptomonedas. En sus escasas salidas para conocer a la gente, señala que ignora los comentarios preparados por su guionista sobre los altos precios al consumidor.

Pero está perdiendo el debate económico ante los demócratas en un año electoral de mitad de mandato.

Esto podría explicar por qué ha viajado a uno de los lugares menos asequibles del mundo para hablar de “asequibilidad”.

Se espera que el presidente les diga a los banqueros reticentes que limiten las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10 %, en un punto de discusión destinado a las elecciones de mitad de mandato probablemente condenado al fracaso, y que revele planes para hacer que la vivienda sea más asequible.

El regreso triunfal de Trump a la Casa Blanca y su ataque a los valores progresistas, la inmigración legal, el derecho internacional y las instituciones dejaron a muchos en el lado oriental del Atlántico desconcertados.

Se les advirtió. Trump dejó claro en la campaña de 2024 que su segundo mandato sería tan disruptivo que aguantarlo y esperar el regreso de un Estados Unidos más benévolo no era una opción.

En su segundo discurso inaugural, hace un año, advirtió que prefería el proteccionismo y la adquisición territorial de finales del siglo XIX al multinacionalismo del siglo XXI. “El presidente (William) McKinley enriqueció enormemente a nuestro país mediante aranceles y talento; era un hombre de negocios nato”, indicó Trump.

La OTAN, las Naciones Unidas y el sistema económico mundial son ejemplos de instituciones que muchos partidarios de Trump consideran que les han fallado y que él ha dedicado su carrera política a socavar.

Nicholas Burns, exembajador estadounidense ante la OTAN y China, lamentó la abdicación de Estados Unidos de su papel global moderno en una entrevista con Erin Burnett de CNN.

“Uno de nuestros valores fundamentales desde la Segunda Guerra Mundial es que no queremos vivir bajo la ley de la selva, el Destino Manifiesto del siglo XIX. No somos una potencia imperial, y eso es lo que creía Truman. Y Eisenhower, JFK y Ronald Reagan”, comentó Burns. “De repente, tenemos un presidente que ignora la Carta de las Naciones Unidas que establece que las fronteras son inviolables, y amenaza con atacar a uno de nuestros aliados más cercanos”.

Aun así, aunque los aliados estadounidenses detesten lo que Trump representa, sería prudente que lo escucharan.

Una cualidad de este presidente es que plantea cuestiones candentes que muchos políticos más tímidos o políticamente correctos no se atreven a abordar, independientemente de lo que se piense de las soluciones que propone.

Hasta Trump, ningún candidato presidencial moderno construyó una campaña en torno a la desposesión de los trabajadores estadounidenses cuyos empleos e industrias desaparecieron en el extranjero debido a las políticas de libre comercio adoptadas por sus Gobiernos.

Las políticas inmigratorias de Trump suelen ser draconianas y racistas. Pero planteó el problema de la inmigración masiva que afecta a las sociedades occidentales cuando otros políticos, a menudo liberales, no lo hicieron.

Ahora, todos los Gobiernos de Europa lidian con el problema, alimentando una ola de populistas al estilo de Trump.

Una pregunta geopolítica crucial que Trump planteó se refiere a la alianza transatlántica. El fracaso de Europa, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, en equiparse para su propia defensa le brindó la oportunidad.

Los presidentes estadounidenses y líderes europeos anteriores solían reunirse y ensalzar a la generación de la Segunda Guerra Mundial sin prever las consecuencias inevitables una vez que los héroes y el recuerdo vivo de sus hazañas se desvanecieran.

Los lazos forjados en la lucha contra el comunismo se han debilitado 30 años después. El presidente estadounidense ni siquiera ve al Kremlin como un enemigo común.

La diplomacia creativa podría poner fin a la crisis de Groenlandia, especialmente si Trump adopta su característica postura maximalista como táctica de negociación.

Quizás el desplome de los mercados bursátiles por las amenazas europeas de represalias arancelarias le ayude a concentrarse.

Pero la UE creyó haberle concedido a Trump un acuerdo comercial beneficioso el año pasado. Su amenaza de subir los aranceles para obligar a la entrega de Groenlandia demuestra que, con este presidente, un acuerdo nunca es un acuerdo, y la próxima crisis siempre está en el horizonte.

Trump podría resultar un mero contratiempo, y un futuro presidente de cualquiera de los dos partidos podría revitalizar el internacionalismo. Pero fue elegido dos veces, lo que sugiere que las condiciones políticas en Estados Unidos han cambiado de forma duradera.

Y un Partido Demócrata que parece compartir muchos de los instintos económicos populistas de Trump también podría resistirse a financiar la defensa de Europa.

Uno de los posibles candidatos del partido para 2028, el gobernador de California, Gavin Newsom, estuvo en Davos el martes y señaló que debería haber traído “protectores de rodillas” para los líderes europeos, a quienes acusó de “doblarse” ante Trump en anteriores rondas de halagos.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, manifestó el martes a Richard Quest de CNN que Europa debe estar preparada para que el viejo mundo no regrese.

“Esta es una llamada de atención, la más grande que jamás hayamos recibido. Y creo que Europa analizará sus fortalezas y sus debilidades”, declaró Lagarde en Davos.

Añadió que el bloque debe “decidir qué debemos hacer para ser fuertes por nosotros mismos, para ser más independientes, para confiar en el comercio interno que mantenemos entre nosotros para que podamos, no ignorar, sino al menos estar preparados y tener un plan B por si no se restablece la relación normal”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó el martes el trumpismo en Davos, lamentando un “cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y la única regla que parece importar es la regla del más fuerte”.

El cambio de tono en Europa es notable. Pero los escépticos esperarán a ver si los frágiles líderes logran convencer a un electorado gruñón de que los recortes en los servicios sociales deben financiar el rearme.

Aun así, es evidente que se ha iniciado un alejamiento de Estados Unidos.

Canadá pasó el año pasado conmocionado ante las exigencias de Trump de convertirse en el estado número 51. El primer ministro Mark Carney acaba de viajar a China para descongelar las relaciones como protección contra la hostilidad estadounidense y advirtió en Davos que el mundo estaba experimentando una “ruptura, no una transición”.

“Cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias”, declaró Carney. “Que el orden basado en reglas se está desvaneciendo. Que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Concluyó: “Nuestra opinión es que las potencias intermedias deben actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

Algunas de las potencias centrales del hemisferio occidental están diversificando sus inversiones. Cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— firmaron la semana pasada un acuerdo comercial con la UE que beneficiará a 700 millones de personas, tras un cuarto de siglo de arduas negociaciones.

Estos esfuerzos representan intentos de darle sentido a un mundo que se hunde en el desorden, acelerado por la disrupción de Trump.

En “Presente en la Creación”, Acheson, exsecretario de Estado de EE.UU., hizo referencia a la labor descrita en el Libro del Génesis para crear un mundo a partir del caos. “Nuestra tarea… (era) crear la mitad de un mundo, una mitad libre, del mismo material sin destruirlo por completo en el proceso”, escribió.

La retirada de Estados Unidos por parte de Trump significa que sus aliados ahora enfrentan un desafío similar.

