Peso Pluma anuncia las fechas y ciudades de su gira de 2026 en EE.UU.
Por CNN en Español
El cantante y rapero mexicano Peso Pluma anunció el lunes que presentará su nuevo álbum “Dinastía”, grabado junto Tito Double P, en una gira de 30 ciudades por Estados Unidos.
La gira tiene por título “Dinastía by Peso Pluma & Friends Tour”, pues se espera la presencia de artistas invitados en algunas de las ciudades que visitarán.
Los boletos salen a la venta este miércoles 21 de enero a través del sitio web de livenation.com, productora de la gira. El sitio web de Ticketmaster también pondrá a la venta boletos específicamente para el concierto en Anaheim, California, este miércoles a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.
Según indica Billboard, esta colaboración entre Peso Pluma y Tito Double P debutó en el puesto número 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard en enero. La producción de 15 canciones también encabezó la lista Regional Mexican Albums en esta cartelera.
A continuación, la lista de fechas y ciudades de la gira en Estados Unidos:
- 1 de marzo: Seattle (Climate Pledge Arena)
- 3 de marzo: San Francisco (Chase Center)
- 4 de marzo: Sacramento, California (Golden 1 Center)
- 6 de marzo: Phoenix, Arizona (Talking Stick Resort Amphitheatre)
- 8 de marzo: San Bernardino, California (Glen Helen Amphitheater)
- 10 de marzo: Fresno, California (Save Mart Center at Fresno State)
- 11 de mazo: Anaheim, California (Honda Center)
- 13 de marzo: Las Vegas (T-Mobile Arena)
- 14 de marzo: Chula Vista, California (North Island Credit Union Amphitheatre)
- 15 de marzo: Palm Desert, California (Acrisure Arena)
- 18 de marzo: San Jose, California (SAP Center)
- 20 de marzo: Inglewood, California (Intuit Dome)
- 24 de marzo: Albuquerque, Nuevo México (Isleta Amphitheater)
- 26 de marzo: Denver (Ball Arena)
- 28 de marzo: Salt Lake City, Utah (Maverik Center)
- 2 de abril: Houston (Toyota Center)
- 3 de abril: San Antonio (Frost Bank Center)
- 5 de abril: Laredo, Texas (Sames Auto Arena)
- 7 fr abril: Austin, Texas (Moody Center)
- 10 de abril: Dallas (Dos Equis Pavilion)
- 12 de abril: Rogers, Arkansas (Walmart AMP)
- 18 de abril: Tampa, Florida (Benchmark International Arena)
- 24 de abril: Atlanta (Lakewood Amphitheatre)
- 25 de abril: Charlotte, Carolina del Norte (Truliant Amphitheater)
- 26 de abril: Raleigh, Carolina del Norte (Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek)
- 28 de abril: Bristow, Virginia (Jiffy Lube Live)
- 30 de abril: Nueva York (Madison Square Garden)
- 1 de mayo: Belmont Park, Nueva York (UBS Arena)
- 2 de mayo: Newark, Nueva Jersey (Prudential Center)
- 5 de mayo: Reading, Pennsylvania (Santander Arena)
- 7 de mayo: Chicago (United Center)
