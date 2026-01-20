Netflix revisa su oferta por Warner Bros. Discovery. Ahora, es todo en efectivo

Por Brian Stelter

En la lucha por el futuro de Warner Bros. Discovery, Netflix dice que está dispuesto a pagar todo en efectivo por Warner Bros. y HBO, en lugar de una combinación de efectivo y acciones.

Netflix y Warner Bros. Discovery —WBD para abreviar— anunciaron el plan modificado este martes por la mañana, aproximadamente seis semanas después de haber alcanzado originalmente el megaacuerdo que transformará la industria del entretenimiento.

Las empresas esperan que la nueva oferta en efectivo ayude a defenderse de la oferta de adquisición hostil de Paramount por la totalidad de WBD.

Netflix está ofreciendo US$ 27,75 por acción de WBD por el estudio cinematográfico y los activos de transmisión de la compañía, que se dividirán en una nueva empresa que cotizará en bolsa llamada Warner Bros. a finales de este año.

CNN y otros canales propiedad de WBD pasarán a formar parte de una compañía separada, llamada Discovery Global.

Netflix había ofrecido previamente US$ 23,25 en efectivo y el resto en acciones de Netflix, lo que permitió a Paramount argumentar que su oferta en efectivo era superior.

Netflix dijo este martes que la transacción se financiará “a través de una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiamiento comprometido”.

Esto “simplifica la estructura de la transacción, brinda mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y acelera el camino hacia la votación de los accionistas de WBD”, dijeron las empresas en un comunicado de prensa.

Paramount ya revisó su oferta para que sea íntegramente en efectivo y ha seguido adelante con su plan de comprar acciones a US$ 30 cada una. A principios de este mes, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, también amenazó con una disputa de poderes, prometiendo nominar a un grupo de miembros de la junta directiva favorables a Paramount para asumir el control de la junta directiva de WBD.

WBD rechazó a Paramount y argumentó que el acuerdo con Netflix más la formación de Discovery Global deja a los inversores en una mejor posición.

Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente de la junta directiva de WBD, dijo el martes por la mañana: “Al pasar a una contraprestación íntegramente en efectivo, ahora podemos ofrecer el increíble valor de nuestra combinación con Netflix con niveles aún mayores de certeza, al tiempo que brindamos a nuestros accionistas la oportunidad de participar en los planes estratégicos de la gerencia para materializar el valor de las marcas icónicas y el alcance global de Discovery Global”.

Paramount, por otro lado, ha argumentado que los canales tienen poco o ningún valor patrimonial.

A principios de este mes, Paramount presentó una demanda en Delaware para obtener más información sobre la valoración “para que”, dijo Ellison, “los accionistas de WBD tengan lo que necesitan para tomar una decisión informada sobre si incluir sus acciones en nuestra oferta”.

Sin embargo, el tribunal rechazó el intento de Paramount de acelerar el caso.

Está previsto que Netflix informe sus ganancias trimestrales después del cierre del mercado el martes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.