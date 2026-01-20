Las 5 cosas que debes saber este 20 de enero

CNN en Español

La relación de Trump con Delcy Rodríguez se afianza. ¿Qué pasó en el accidente de trenes en España? Los factores que llevaron a Guatemala al estado de sitio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Años de crisis económica y social, escasez de servicios básicos, represión política, inseguridad y deterioro institucional han obligado a millones de venezolanos a abandonar su país y reconstruir su vida en otros países durante los años de gobierno del presidente derrocado Nicolás Maduro. ¿Dónde están, cómo viven y qué piensan ante la perspectiva del regreso? Esta es una mirada a los venezolanos que se fueron y lo que piensan ahora del momento de su país.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la confrontación política sobre el futuro de Venezuela se está consolidando rápidamente en torno a dos líderes: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado. Para ambas, el apoyo de —o al menos un entendimiento con— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es fundamental. Los acontecimientos recientes sugieren que Rodríguez lleva la ventaja en este sentido. Análisis.

Los sobrevivientes recordaron gritos desgarradores y vagones de pasajeros manchados con sangre después de que dos trenes de alta velocidad chocaran cerca de Córdoba, en el sur de España, la noche del domingo, en uno de los peores desastres ferroviarios del país en más de una década. Al menos 41 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras el descarrilamiento cerca del pequeño pueblo de Adamuz. Eso causó que ambos vehículos volcaran, y los vagones delanteros del segundo tren se precipitaran por un terraplén. Así avanzan las labores en el lugar y la investigación.

Motines simultáneos en tres prisiones guatemaltecas y ataques coordinados por pandillas dejaron decenas de guardias y policías atacados, con varios agentes asesinados. El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días para enfrentar la violencia y restablecer el orden.

Lo que comenzó durante su primer mandato como una iniciativa novedosa y no del todo seria para controlar Groenlandia se ha convertido en una obsesión que está causando la peor crisis entre Estados Unidos y Europa en generaciones. ¿Cómo llegamos hasta aquí?

¿En qué país se corre una maratón a –40 °C?

A. Canadá.

B. Islandia.

C. Rusia.

D. Australia.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La isla paradisíaca italiana sin carreteras ni señal de teléfono, y casi sin turistas

Palmarola no tiene centro urbano ni carreteras. No hay electricidad, cobertura móvil ni terminal de ferry. Generalmente, la única forma de llegar a la isla es en un pequeño barco desde Ponza, a ocho kilómetros cruzando el mar Tirreno.

Así son los planes para reconstruir el búnker secreto debajo del ala este de la Casa Blanca

Más de 80 años después del búnker secreto creado por Franklin D. Roosevelt tras el ataque a Pearl Harbor, la Casa Blanca vuelve a construir en secreto sus instalaciones subterráneas bajo el ala este.

Detrás de la final de la AFCON más caótica de la historia

La final de la AFCON entre Senegal y Marruecos acabó en caos por un penalti polémico. Hubo protestas y abandono temporal del campo; Senegal volvió, ganó en la prórroga y se coronó campeón. CNN Sports analizó qué sucedió exactamente en una noche tan salvaje como memorable.

Más de 20 años

Una poderosa actividad solar se dirige hacia la Tierra y probablemente creará deslumbrantes exhibiciones de auroras en áreas inesperadas. Se trata de la mayor tormenta de radiación en más de 20 años, según pronosticadores.

“(El aterrizaje) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”

—Lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en referencia al avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos que aterrizó el sábado en Toluca.

Esquiador aterriza sobre un pie tras perder un esquí en pleno vuelo

El video muestra al esquiador austriaco Matej Svancer perdiendo un esquí en pleno vuelo y completando aun así un giro de 1.080 grados en la Copa del Mundo de Freeski 2026 Laax Open, en Suiza.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Corredores desafían temperaturas de hasta –40 °C durante la carrera de Oymyakon, conocida como el Polo del Frío, en Rusia, considerada una de las pruebas de larga distancia más extremas del mundo.

