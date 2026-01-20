Exclusivo: Departamento de Justicia presionó al FBI para investigar contribuciones de campaña a funcionarios de Minnesota

Por Katelyn Polantz, Evan Perez y David Wright, CNN

Altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos presionaron al FBI para investigar campañas políticas en Minnesota sobre si se beneficiaron ilegalmente de fraudes en organizaciones de servicios públicos, de acuerdo con dos personas familiarizadas con las discusiones internas.

Parte del interés del Gobierno, según una de las fuentes, proviene de un informe del Washington Examiner de principios de este mes que señalaba que el gobernador Tim Walz, la representante Ilhan Omar y otros políticos estatales recibieron donaciones de campaña de personas implicadas en el esquema de fraude de beneficios públicos y proveedores de atención comunitaria de Minnesota.

La solicitud se realizó hace aproximadamente dos semanas por parte de los principales abogados que trabajan para el vicesecretario de Justicia Todd Blanche. De acuerdo con la fuente, pidieron al FBI iniciar investigaciones sobre si el dinero obtenido ilegalmente para organizaciones, como organizaciones benéficas de asistencia alimentaria y centros de atención médica domiciliaria, fue a parar a las campañas.

La sección de corrupción pública del FBI informó a la oficina de Blanche que está investigando, pero que aún no ha encontrado pruebas de irregularidades en las campañas.

La investigación sobre el financiamiento de campañas, que aún está en curso según una fuente familiarizada con las discusiones, no se había reportado previamente.

Un portavoz del Gobierno declinó hacer comentarios sobre posibles investigaciones en curso.

Aun así, la investigación solicitada destaca los esfuerzos del Gobierno de Trump para atacar a los demócratas, y parece ser parte de un esfuerzo continuo para escrutar y potencialmente acusar a líderes políticos en Minnesota mientras continúa la agitación cívica allí.

El Gobierno también ha citado al menos a cinco funcionarios en Minnesota como parte de una investigación sobre si los líderes estatales y locales obstruyeron los esfuerzos federales de control migratorio.

Según informó CNN, los funcionarios incluyen a Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey; el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison; y la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her.

Una investigación de financiamiento de campaña que podría involucrar a funcionarios electos en Minnesota —en su mayoría demócratas— llega en un momento extremadamente tenso entre el estado y el Gobierno de Trump. Y las discusiones sobre la investigación de las contribuciones de campaña en Minnesota tuvieron lugar en los días posteriores a que un agente federal de inmigración disparó y mató a una mujer en un auto, Renee Good, lo que llevó a Walz y a otros demócratas del estado a criticar públicamente la presencia del Gobierno federal.

Durante años, el Gobierno ha estado procesando casos en Minnesota relacionados con dinero gubernamental obtenido mediante esquemas fraudulentos de beneficios públicos, incluyendo la organización sin fines de lucro Feeding Our Futures. Y en los últimos días, el Gobierno ha intensificado sus ataques a Walz, en particular, buscando información en una supuesta investigación penal de obstrucción relacionada con protestas recientes, informó anteriormente CNN.

El presidente Donald Trump ha sugerido que podría enviar militares federales a Minneapolis invocando la Ley de Insurrección, un poder poco usado de la presidencia para sofocar disturbios civiles con fuerza militar, y Blanche ha amenazado explícitamente a Walz con represalias legales.

Comentando sobre las protestas y los tiroteos en Minneapolis involucrando a agentes de inmigración, Blanche escribió en redes sociales la semana pasada: “Walz y Frey, me enfoco en detenerlos a ustedes de su terrorismo por cualquier medio necesario. Esto no es una amenaza. Es una promesa”.

“Miles de millones de dólares de los contribuyentes desperdiciados y yendo a criminales extranjeros, políticas que protegen a extranjeros criminales en lugar de a ciudadanos respetuosos de la ley, ignorar la ley federal dejando libres a asesinos y pedófilos extranjeros criminales en vecindarios de Minnesota”, también escribió Blanche en la plataforma X el jueves por la mañana. “Está bastante claro que el pronto exgobernador ni entiende cómo funciona la ley, ni lo que significa ser ‘no partidista’”.

Los fiscales desde el Gobierno de Biden han acusado a casi 80 personas vinculadas a Feeding Our Future, que recibió fondos federales para servir comidas a niños durante la pandemia de covid-19 en una estafa masiva. El Gobierno de Trump congeló recientemente los pagos de cuidado infantil a Minnesota, en una escalada contra el liderazgo del estado y las poblaciones inmigrantes tras la difusión de videos virales que alegaban fraudes en guarderías dirigidas por somalíes.

No es inusual que los investigadores federales inicien una investigación tras un reportaje periodístico.

Sin embargo, un enfoque de arriba hacia abajo que comience en Washington y que dirija al FBI a investigar campañas políticas es inusual, tanto en la manera en que el Gobierno históricamente ha tratado las investigaciones políticamente sensibles, como en la forma en que normalmente surgen las investigaciones de los agentes en el campo y de las oficinas de fiscales federales fuera de Washington.

La participación de la oficina de Blanche también indica el interés del liderazgo político del Gobierno de Trump en campañas políticas que se oponen al presidente y a sus tácticas de aplicación de la ley en Minnesota.

Donaciones de personas vinculadas a estafas de beneficios públicos en Minnesota han llegado a Walz, Omar y la senadora estatal Omar Fateh, una estadounidense de origen somalí que el año pasado se postuló sin éxito para alcaldesa de Minneapolis, de acuerdo con los registros estatales y federales de financiación de campañas.

Las contribuciones se remontan a años atrás y los totales representan solo una pequeña fracción de los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas, que a veces recaudan y gastan millones. Parte del dinero ha sido devuelto por los funcionarios.

Entre 2017 y 2022, Walz recibió más de US$ 8.000 de cinco personas vinculadas a las investigaciones de fraude de beneficios; la representante Omar recibió US$ 5.400 en 2021 de otras dos personas también relacionadas con el caso. La congresista donó ese dinero de vuelta a tres despensas de alimentos locales, dijo a CNN una persona familiarizada con la situación.

Por su parte, Fateh devolvió contribuciones por valor de US$ 11.000 a su campaña para el senado estatal de parte de individuos implicados cuando estalló el escándalo en 2022, y de nuevo en 2025 cuando otro donante que dio US$ 1.000 a su campaña para la alcaldía fue acusado.

Los representantes de Walz, Omar y Fateh no dieron comentarios a CNN en respuesta a las solicitudes de esta semana.

Walz dijo este martes que el Gobierno “no busca justicia” con su reciente actividad investigativa y que, en cambio, está actuando de manera completamente política, en respuesta a una investigación separada en la que el Gobierno lo está citando para una posible obstrucción a funcionarios federales relacionada con las protestas en curso en el estado.

