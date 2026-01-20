El Departamento de Justicia planea citar a declarar en investigación penal al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison

Por Hannah Rabinowitz y Katelyn Polantz, CNN

El Departamento de Justicia planea citar al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una investigación penal sobre varios funcionarios estatales y locales, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Las citaciones previstas están relacionadas con una investigación sobre una posible obstrucción a agentes federales en el estado durante las recientes protestas, dijeron las fuentes.

El Departamento de Justicia apeló la decisión de una jueza que dictaminó que los agentes federales en Minnesota no pueden arrestar ni usar gas pimienta contra manifestantes pacíficos, ni detener a personas en sus vehículos sin causa justificada.

CNN informó previamente que también se espera que el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reciban citaciones penales federales por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en el estado.

Las citaciones previstas representan una escalada significativa entre el Gobierno de Trump y los funcionarios electos de Minnesota, en medio del aumento de las operaciones de control migratorio y tras la muerte a tiros de la residente de Minneapolis Renee Good a manos de un agente de ICE.

Un portavoz de Ellison no respondió hasta ahora a una solicitud de comentarios al respecto.

Walz y Frey han criticado el enfoque del Departamento de Justicia en su estado.

Además, los críticos denuncian la actuación del Departamento de Justicia en relación con el tiroteo mortal de la manifestante Renee Good en Minneapolis este mes. Si bien el FBI abrió brevemente una investigación de derechos civiles contra el agente del ICE que disparó a Good, la investigación se centró posteriormente en Good y en las personas de su entorno, incluida su viuda.

