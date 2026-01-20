El ajetreado año de la diplomacia de cañones del “presidente de la paz”

Análisis de Tom Foreman

Antes de que los bombarderos furtivos surcaran la noche de Medio Oriente, o de que los misiles llovieran sobre presuntos terroristas en África, o de que comandos capturaran a un presidente sudamericano en su dormitorio, o de que las gélidas laderas de Groenlandia se prepararan para la amenaza de una invasión, hubo una idea en la Casa Blanca.

Era una filosofía puesta en práctica por el presidente Donald Trump pero enunciada por su principal asesor, Stephen Miller.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real, que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por el poder, que está gobernado por la autoridad”, dijo Miller a Jake Tapper de CNN. “Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos”.

Sin duda, ese es el tipo de mundo que el presidente ha imaginado desde que volvió a la Oficina Oval. Mientras diplomáticos, analistas de asuntos globales y líderes extranjeros observaban boquiabiertos, Trump pasó su primer año presentando una larga lista de demandas y agravios por los que quiere que el mundo rinda cuentas o, de lo contrario, ha amenazado, responderá ante los poderes reunidos de EE.UU.

Sus inclinaciones militares han marcado el camino con frecuencia. Haciendo frecuentes guiños al Departamento de Defensa —al que denominó el Departamento de Guerra—, Trump ha insinuado reiteradamente que el vasto arsenal bajo su mando podría ser utilizado contra todo tipo de enemigos extranjeros. Y no era solo fanfarronería.

En Nigeria, Somalia, Yemen, Iraq y Siria, Trump ordenó ataques aéreos contra grupos identificados como terroristas por los servicios de inteligencia. En Irán, envió aviones estadounidenses a bombardear instalaciones nucleares con bombas rompe-búnkeres. Y tras meses de videos de supuestas lanchas de narcotráfico siendo destruidas tanto en el Caribe como en el Pacífico, Trump aprobó la gran redada que capturó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Además, Trump declaró rápidamente que Estados Unidos administraría de hecho la nación rica en petróleo en el futuro previsible. ¿Qué significaba eso? El senador Tom Cotton tenía una idea. “Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a dirigir Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir con nuestras demandas”, dijo el republicano de Arkansas a Dana Bash de CNN.

Pero los detalles de tal plan siguen siendo un misterio y, al parecer, un trabajo en progreso. Además, el debate sobre el futuro de Venezuela fue rápidamente ahogado por otra ronda de amenazas de Trump. Justo después de la acción contra Maduro, amenazó a Cuba y a otro presidente sudamericano: “Colombia está produciendo muchas drogas… así que más le vale que entre en razón o será el próximo”.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump habló sobre que Estados Unidos retomara el control del Canal de Panamá, convirtiera a Canadá en el estado número 51 y se apoderara de Groenlandia. Cuando tanto Groenlandia como Dinamarca, el país que supervisa el territorio ártico autónomo, dijeron: “No, gracias”, ese asunto se desvaneció.

Pero con Maduro ante un juez en Nueva York acusado de narcotráfico (sin importar que Trump recientemente indultó a otro líder latinoamericano sentenciado a 45 años por —adivinen— narcotráfico), el presidente estadounidense reanudó el discurso de que Estados Unidos debe apropiarse de la isla más grande del mundo.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no”, dijo, insistiendo en que es fundamental para la seguridad de EE.UU., aunque los críticos señalaron que Groenlandia alberga una base militar estadounidense y ha mostrado un amplio acuerdo para satisfacer las necesidades de EE.UU. en la región durante muchas décadas.

Además, la idea de Trump de tomar Groenlandia es tan impopular entre los estadounidenses —el 75 % se opone a la medida según una reciente encuesta de CNN— que incluso algunos legisladores de su propio partido murmuran sobre un posible tercer juicio político si sigue adelante con el plan. Sería el “fin de su presidencia”, según el representante de Nebraska Don Bacon, quien calificó la idea de tomar el control de un miembro de la OTAN como “espantosa”.

Mientras se desarrolla ese drama, Trump también ha amenazado con nuevos ataques militares contra Irán, mientras los manifestantes allí protestan contra el liderazgo clerical de larga data. Se enviaron buques de guerra estadounidenses para patrullar cerca, y una vez más — incluso cuando Trump suavizó su retórica al decir que se habían detenido las ejecuciones de manifestantes detenidos, el mundo lo observó con cautela.

Hasta el segundo mandato de Trump, la política exterior de EE.UU. no parecía dirigirse en esta dirección.

Cerca del final de su primer mandato, Trump dijo a los cadetes graduados en West Point: “Estamos finalizando la era de las guerras interminables”. En su campaña para recuperar la Casa Blanca, los seguidores MAGA aplaudieron cuando Trump les dijo que su enfoque estaría en los empleos estadounidenses, el costo de los alimentos y la gasolina, los precios de la vivienda y otros temas internos. En sus eventos políticos, acusó al entonces presidente Joe Biden de involucrar imprudente e innecesariamente a Estados Unidos en conflictos extranjeros, y sentó las bases para el título que pronto se otorgaría a sí mismo: el presidente de la paz.

Y tras muchos intentos y fracasos, incluso algunos de los críticos de Trump le dieron crédito cuando logró un intercambio de rehenes y prisioneros y un cese del fuego en Gaza entre Israel y Hamas tras la destrucción generalizada del enclave por parte de Israel. Desde entonces, cada parte ha acusado a la otra de violaciones, pero el acuerdo avanza hacia lo que se ha planeado como una segunda etapa más segura.

Ucrania, sin embargo, no ha llegado tan lejos. Aunque a Trump le cuesta decir que la guerra allí fue generada por la invasión rusa en 2022, se jactó una y otra vez en su campaña de que tenía la solución lista si tan solo lo devolvían al cargo. “Están muriendo, rusos y ucranianos”, dijo en un foro de CNN en 2023. “Quiero que dejen de morir. Y voy a lograr eso, lo lograré en 24 horas”.

En cambio, tras un año de negociaciones, súplicas, fanfarronería, promesas e insultos — dirigidos en su mayoría a Ucrania — Trump prácticamente no tiene nada que mostrar por su arrogancia.

Nada de eso le ha impedido presumir sin cesar que ha resuelto o terminado más de media docena de guerras desde que volvió a la Casa Blanca. Los verificadores de datos han demostrado que esa afirmación es una gran exageración, pero él se mantiene firme. “Salvé millones y millones de vidas, y eso es lo que realmente me hace sentir bien”, dijo Trump a Fox News.

Tampoco sus fracasos en el frente de la paz han frenado su deseo abierto de un reconocimiento específico que hasta ahora solo han recibido cuatro presidentes estadounidenses. “No puedo pensar en nadie en la historia que merezca el Premio Nobel más que yo”, dijo Trump, “y no quiero presumir, pero nadie más resolvió guerras. (El presidente Barack Obama) lo recibió casi inmediatamente al asumir el cargo y no hizo nada, y fue un mal presidente”.

Trump se sintió herido cuando el Nobel de 2025 fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado. En un acto de conciliación, Machado le entregó su medalla a Trump cuando visitó la Casa Blanca recientemente.

“Me pareció un gesto muy bonito”, comentó.

La comisión del Nobel señaló que el premio no es transferible, pero Noruega — que no controla la comisión — pronto sintió también la ira de Trump. A medida que aumentaba la preocupación internacional por un posible enfrentamiento militar en Groenlandia, Trump escribió al primer ministro de Noruega: “Considerando que su Estado decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar solo en la paz, aunque siempre será predominante, pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para los Estados Unidos”.

Los enfrentamientos de Trump con el mundo no se refieren solo al poderío militar.

Sus recortes de presupuesto a los programas de ayuda exterior de EE.UU.

sacudieron a muchas naciones que habían llegado a depender de la “generosidad” del Tío Sam para satisfacer las necesidades alimentarias, médicas y educativas de su gente. Tanto diplomáticos como trabajadores de organizaciones benéficas quedaron sorprendidos por el abandono repentino de estos programas de “poder blando”, que incluso algunos generales estadounidenses habían considerado durante mucho tiempo efectivos para construir buena voluntad internacional.

Trump retiró a EE.UU. del Acuerdo de París sobre el clima, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchos otros acuerdos internacionales. Con cada retiro, sus críticos sumaban el costo esperado para la reputación e influencia global de Estados Unidos, y los analistas predecían que China ocuparía rápidamente ese vacío formando nuevas alianzas que podrían costarle a EE.UU. durante años.

Aun así, uno de los momentos más impactantes de Trump a nivel mundial no llegó con el rugido de un avión ni el lamento de un aliado abandonado. Llegó con una gráfica. En la segunda mañana de abril, en el soleado jardín de la Casa Blanca, Trump levantó una pizarra cubierta con nombres de países y filas de números y lanzó lo que muchos críticos caracterizarían como una guerra económica contra todo el planeta.

“Es nuestra declaración de independencia económica”, dijo Trump sobre los aranceles que presentó en su autodenominado “Día de la Liberación”. Siempre ha creído que cobrar más a los países por vender sus productos en EE.UU. es clave para la futura riqueza estadounidense. No parecía importarle que los analistas económicos en general consideraran la idea regresiva, peligrosa y condenada desde el principio. Trump estaba radiante.

“Los empleos y las fábricas volverán con fuerza a nuestro país, y ya lo están viendo”, aseguró.

El presidente impulsó con fuerza la idea de que los gobiernos y empresas extranjeras soportarían la mayor parte de las tasas mucho más altas que imponía a sus importaciones a EE.UU. Pero los economistas insistieron en que Trump ignoraba una verdad básica: los aranceles son impuestos y los consumidores los pagan. De hecho, pronto se estimó que las familias estadounidenses promedio verían aumentar sus gastos en miles de dólares a medida que los aranceles de Trump se consolidaran.

Las tasas para países específicos —y sus propias medidas de represalia— han subido y bajado tantas veces que solo los observadores más dedicados pueden seguirles el ritmo.

Pero Trump insiste en que sus aranceles han producido un enorme beneficio para el Gobierno de EE.UU. Entre los ingresos directos y las inversiones asociadas, ha dicho repetidamente que “nos ayudaron a conseguir que US$ 18 billones ingresaran al país”. Otros analistas sitúan la suma de todos los aranceles recaudados en 2025 más cerca de US$ 200.000 millones. Sin embargo, en un momento Trump dijo que había tanto dinero fresco que podría enviar un cheque de US$ 2.000 a cada estadounidense. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, recibió la idea con cautela. “Veremos”, dijo a Fox News. “Necesitamos legislación para eso”.

Trump insinuó que se pueden imponer más aranceles en cualquier momento. Y en una jugada que reúne sus tendencias imperialistas, los ha usado para amenazar a varias naciones europeas a menos que haya un acuerdo para que EE.UU. adquiera Groenlandia. Esto parecería ser una de las razones por las que Trump teme que la Corte Suprema pueda anular sus aranceles alegando que no invocó la autoridad adecuada para imponerlos. Publicando en su cuenta de Truth Social, Trump escribió: “Si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en esta bonanza de seguridad nacional, ¡ESTAMOS FRITOS!”.

Más de una vez en el primer año del segundo mandato de Trump, tanto amigos como enemigos han retomado un antiguo debate sobre la efectividad de la Doctrina Monroe.

Proveniente del presidente James Monroe en 1823, impulsó la idea de que las Américas —todas— debían estar libres de influencia europea y bajo el control de Estados Unidos. Con el tiempo y la influencia de otros presidentes, especialmente Theodore Roosevelt, se convirtió en la noción más amplia de que EE.UU. debía ser el poder preeminente y sin restricciones del hemisferio occidental, de polo a polo.

Más de un año después del regreso de Trump a la presidencia, algunos conservadores hacen un guiño al primer nombre del presidente, llamando a su visión de los asuntos internacionales la “Doctrina Donroe”. Es una expresión que ha repetido y que fue reflejada en una nueva estrategia de seguridad nacional publicada justo antes de las fiestas de fin de año. “Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental”, decía, “como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”.

Entre sus críticos políticos, ese tipo de lenguaje resulta profundamente preocupante. Sin embargo, los seguidores de Trump afirman en general que él ha hecho que el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos y que ya no se dé por sentada su protección o generosidad. Sus simpatizantes valoran su disposición a usar el poder militar para imponer los ideales de EE.UU. en otras naciones o incluso para apoderarse de territorios que puedan servir a los intereses nacionales. Retomando las ideas de Miller, algunos seguidores de Trump se sienten encantados de tener a un presidente poderoso que no teme usar ese poder a pesar de las costumbres, las normas internacionales o las leyes.

Cuando reporteros de The New York Times le preguntaron a Trump en una extensa entrevista si veía algún límite a su poder, solo pudo pensar en una posibilidad. “Sí, hay una cosa”, dijo. “Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.

Las encuestas, no obstante, muestran que los estadounidenses que apoyan las ambiciones globales de Trump —militares, económicas y culturales— son una minoría y están disminuyendo. Esto prueba que, incluso si el mundo realmente se trata solo de poder, mantenerlo puede ser difícil.

