Al menos 1 muerto y 37 heridos tras el descarrilamiento de un tren en Cataluña

Por Pau Mosquera y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Al menos una persona murió y 37 resultaron heridas este martes a causa del descarrilamiento de un tren de cercanías en Cataluña, en el noroeste de España, confirmó a CNN un portavoz de la Generalitat.

Según Protección Civil, cinco personas se encuentran gravemente heridas, seis presentan heridas de menor gravedad y 26 tienen heridas leves.

El accidente involucró a un convoy de la línea R4 del servicio de cercanías (llamado Rodalies en Cataluña), que circulaba entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, donde un muro de contención cayó sobre la zona de vías e impactó contra el tren, según Protección Civil de la Generalitat. El incidente se produjo alrededor de las 22:00 horas (tiempo local, 16:00 ET), de acuerdo con un comunicado del servicio de cercanías.

Cercanías es un servicio ferroviario de transporte público que conecta áreas metropolitanas con localidades cercanas y es utilizado a diario por miles de pasajeros.

El teléfono de emergencias 112 recibió 28 llamadas relacionadas con el suceso. Para atender la situación, se activaron 20 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Los Bomberos de la Generalitat informaron que establecieron una zona de seguridad y procedieron a apuntalar tanto el muro de contención como el tren para estabilizar la escena. Asimismo, evacuaron a los heridos fuera de la denominada “zona caliente” para ser atendidos por los servicios de emergencia locales. Las autoridades dijeron que fue necesario “excarcelar” a una persona que permanecía atrapada en el interior del convoy.

Según Rodalies, varias personas fueron atendidas con heridas de distinta consideración, entre ellas el maquinista del tren, asistido por los Servicios de Emergencias. La Consejera de Interior y Seguridad, Nuria Parlón, y la Consejera de Territorio, Silvia Paneque, se desplazan al lugar de los hechos.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que sigue de cerca los reportes sobre el accidente del tren de Rodalies en Gelida. “Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”, escribió Sánchez en su cuenta de X.

El accidente en Cataluña se produce dos días después de que dos trenes descarrilaran cerca de Córdoba, en el sur del país, en un trágico incidente que dejó al menos 41 muertos.

Noticia en desarrollo.