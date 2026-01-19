Réplica de 3 metros de altura del supuesto mensaje de cumpleaños de Trump a Epstein aparece en la explanada de Washington

Por Piper HudspethBlackburn, CNN

En la explanada de Washington fue erigida este fin de semana una reproducción gigante de un mensaje de cumpleaños a Jeffrey Epstein con el nombre de Donald Trump que se incluyó en una colección de cartas regaladas hace décadas al fallecido delincuente sexual convicto.

La obra es la instalación más reciente del grupo “The Secret Handshake”.

La mitad de la instalación, de 3 metros de altura, es una réplica de la nota con el nombre de Trump que formaba parte de una colección de cartas regaladas a Epstein a principios de la década del 2000.

El documento contenía la silueta de una mujer desnuda y la firma de “Donald”, y concluía con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

En el reverso de la tarjeta dice “¡Feliz cumpleaños a un ‘tipo fantástico’!”. El cumpleaños de Epstein es el 20 de enero. Una placa cercana anima a los espectadores a firmar la tarjeta con un mensaje para la administración Trump.

Según un comunicado de The Secret Handshake, la instalación apareció durante la noche del domingo y está permitida hasta el viernes 23 de enero. CNN se ha comunicado con el Servicio de Parques Nacionales para obtener más detalles.

El Wall Street Journal informó por primera vez sobre la nota en julio del año pasado, y Trump ha negado haberla firmado y tener una relación cercana con Epstein.

El presidente demandó al periódico por la noticia. Trump también ha sugerido que otra persona podría haberla escrito y firmado con su nombre.

Trump no ha sido acusado de ningún delito legal relacionado con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

El contenido del libro, publicado en septiembre junto con una gran cantidad de documentos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, abarcaba la vida de Epstein antes de los 50, desde su nacimiento y documentos de los Lobatos Scouts hasta fotos de obras de arte en sus costosas residencias privadas y retratos familiares en blanco y negro.

El llamado “libro de cumpleaños” fue compilado por Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, e incluía extensas notas y fotos sobre momentos privados y chistes.

La llegada de la estatua al National Mall coincide con la presión que enfrenta el Gobierno para seguir divulgando los archivos de Epstein.

El Departamento de Justicia anunció a principios de este mes que había publicado 12.285 documentos (menos del 1%) de los archivos, y que más de dos millones de ellos aún se encuentran en revisión.

La legislación promulgada el año pasado fijó el 19 de diciembre de 2025 como fecha límite para la publicación de todos los archivos relacionados con Epstein.

En otoño, el colectivo The Secret Handshake erigió una estatua que muestra a Trump y a Epstein, cada uno con un pie hacia atrás y una mano agitándose en el aire, titulada “Mejores amigos para siempre”.

Otras estatuas de The Secret Handshake incluyen “The Donald J. Trump Enduring Flame”, una estatua de bronce de una antorcha tiki, que apareció en Freedom Plaza para burlarse de la defensa de Trump de los manifestantes que asistieron a una manifestación de supremacía blanca en 2017.

Otra obra en la explanada de Washington, “Dictator Approved”, mostraba una mano dorada haciendo un gesto de pulgar hacia arriba y aplastando la corona de la Estatua de la Libertad.

Nicky Robertson, Emily Condon y Kaanita Iyer de CNN contribuyeron a este informe.

