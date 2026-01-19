Por qué la búsqueda de Groenlandia por parte de Trump se intensificó tan rápidamente

Por Kevin Liptak, Alayna Treene, Kylie Atwood, Zachary Cohen, Natasha Bertrand y Adam Cancryn

Tras unas largas vacaciones de Navidad en Palm Beach, el presidente Donald Trump quedó sorprendido cuando a bordo del Air Force One un periodista le preguntó sobre la isla cubierta de hielo que intenta anexar abiertamente.

“¿Cómo llegamos al tema de Groenlandia?” preguntó, incrédulo, el 4 de enero. “Nos preocuparemos por Groenlandia en unos dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.

Resulta que tomó mucho menos de dos meses para que todos hablaran sobre Groenlandia. Y el propio presidente está impulsando la conversación.

Lo que comenzó durante su primer mandato como una propuesta novedosa —aunque, al menos en la mente de algunos asesores, no del todo seria— para controlar la enorme masa terrestre ártica, se ha convertido en una obsesión que está causando la peor crisis entre Estados Unidos y Europa en generaciones.

La repentina escalada en las primeras semanas de este año de los esfuerzos de Trump para tomar el control de Groenlandia ha dejado gravemente sacudidos a los aliados europeos y ha hecho que sus propios ayudantes se apresuren a desarrollar políticas que cumplan con sus crecientes amenazas, incluso mientras algunos temen que el presidente pueda estar yendo demasiado lejos al afirmar que EE.UU. no se conformará con menos que el control total del país.

Si bien el equipo de Trump está mayormente alineado con él en cuanto a la importancia de que EEUU controle Groenlandia por razones de seguridad nacional, muchos de sus principales asesores no están de acuerdo en cuál es la mejor manera de lograrlo.

“No queremos convertirla en un estado”, dijo un asesor de Trump. “¿Pero queremos una alianza con ellos? No hay duda de eso”.

Aunque Trump eleva su retórica agresiva sobre querer anexar el país y se niega a descartar medios militares para lograrlo, varios funcionarios desconfían de un paso tan drástico. En cambio, la preferencia entre muchos de los aliados de Trump de cara al futuro es que el presidente use la amenaza de aranceles como herramienta de negociación, abriendo así la puerta a más concesiones por parte de los europeos y resolviendo todo en una negociación al estilo “El arte de la negociación”.

“Ellos creen que pueden intentar presionar a Dinamarca para lograr un acuerdo, incluso si esto no lleva a ceder todo el territorio”, dijo otra fuente familiarizada con las conversaciones. “Tener algún tipo de control cooperativo de Groenlandia cumpliría el mismo objetivo”.

La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly dijo en un comunicado para esta historia que “Toda la administración está preparada para ejecutar cualquier plan para adquirir Groenlandia que el presidente elija”.

“El presidente Trump dirige toda la política exterior, y no fue elegido para preservar el statu quo”, afirmó. “Muchos de los predecesores de este presidente reconocieron la lógica estratégica de adquirir Groenlandia, pero solo el presidente Trump ha tenido el valor de perseguirlo seriamente”.

Al menos algunos líderes europeos mantienen la esperanza de que tal acuerdo sea posible. Tras conversaciones con Trump este fin de semana, algunos funcionarios dijeron que el presidente pareció receptivo a sus aclaraciones sobre por qué algunas naciones europeas estaban enviando tropas a Groenlandia. Según un alto funcionario británico, Trump admitió en una llamada telefónica con el primer ministro Keir Starmer que puede haber recibido “mala información” sobre el despliegue europeo de tropas en Groenlandia.

Un funcionario europeo dijo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confidente de Trump, parece convencido de que es posible un acuerdo para ofrecer al presidente una vía de salida, y ha estado planteando en privado la posibilidad de renegociar el acuerdo de 1951 entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, potencialmente con algunas garantías sólidas de que se prohibirían inversiones chinas en Groenlandia.

Los funcionarios dicen que la búsqueda más reciente y agresiva de Trump por Groenlandia comenzó después de la exitosa misión militar estadounidense a principios de este mes para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que consolidó en la mente del presidente estadounidense una visión de hegemonía estadounidense sobre todo el hemisferio occidental.

Algunos funcionarios europeos dijeron que también temen que su decisión de enviar tropas de Dinamarca y otras naciones de la OTAN para ejercicios militares conjuntos durante el fin de semana podría haber sido contraproducente, irritando a Trump y convenciéndolo de actuar más rápido de lo que de otro modo habría hecho.

“Ahora mismo, vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no”, dijo Trump el 9 de enero, cinco días después de mostrarse sorprendido al escuchar que la isla estaba en la mente de alguien. “Porque si no lo hacemos nosotros, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia”.

Hacia la mitad de su primer mandato, Trump empezó a hacer una pregunta inusual a sus numerosos conocidos y asesores: ¿creían que Estados Unidos debería comprar Groenlandia?

Existen varios relatos sobre cómo surgió la idea al presidente, que en ese momento aún era relativamente inexperto en el mundo de la diplomacia. Ronald Lauder, el heredero multimillonario de la industria cosmética que conoce a Trump desde hace décadas, está entre quienes mencionaron la idea ante él por primera vez, según exfuncionarios. También se discutió durante algunos de los informes de inteligencia del presidente.

Desde el principio, según los funcionarios, Trump parecía estar fijado en el tamaño de Groenlandia, o al menos en lo grande que parece en los mapas usando la proyección de Mercator, que hace que los 1.345 kilómetros cuadrados de la isla parezcan aproximadamente del mismo tamaño que África. Incluso si la isla es más pequeña de lo que aparenta, adquirirla equivaldría a la mayor adquisición territorial de cualquier presidente estadounidense… y convertiría a EE.UU. en el país con mayor extensión territorial en la Tierra.

En ese momento, los asesores de Trump no descartaron de plano la idea. La importancia estratégica de Groenlandia en el Ártico era evidente para muchos, y las preocupaciones sobre la influencia rusa o china iban en aumento. Un pequeño grupo del Consejo de Seguridad Nacional recibió la tarea de proporcionar opciones a Trump, la mayoría de ellas implicaban aumentar la presencia militar estadounidense, y ninguna contemplaba una toma militar.

Sin embargo, una vez que la idea se hizo pública, su factibilidad pareció disminuir. El Gobierno danés declaró que Groenlandia no estaba en venta. Ofendido, Trump canceló abruptamente una visita prevista a Copenhague y llamó “repugnante” a la primera ministra. La idea rara vez volvió a mencionarse públicamente.

Hasta principios del año pasado. Tras ganar de nuevo la presidencia —sin mencionar ni una sola vez a Groenlandia durante su campaña—, Trump renovó su promesa de tomar control del territorio y se negó a descartar la acción militar para lograrlo.

Un año después, el ministro de exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, estaba a horas de tomar un vuelo a Washington cuando llegó la noticia de una adición notable a sus reuniones programadas con funcionarios del Gobierno de Trump para discutir el destino de Groenlandia.

Las conversaciones, organizadas apresuradamente en medio del renovado impulso de Trump por adquirir la isla, originalmente eran solo con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ahora, el vicepresidente J. D. Vance quería unirse.

La inclusión del número dos de Trump —que viajó a Groenlandia el año pasado para acusar a Dinamarca de no invertir en su territorio ártico— elevó inmediatamente la importancia de la reunión. Vance ha sido muy crítico con Europa en el último año y ha mostrado disposición a defender enérgicamente las exigencias de Trump.

Pero durante la reunión, fue Vance quien propuso que podría haber un “punto medio” que futuras conversaciones podrían abordar, pero no hubo una discusión detallada sobre cómo podría ser esa idea potencial, dijo un funcionario danés.

Las demandas sobre Groenlandia se habían intensificado tras la audaz misión para capturar a Maduro el 3 de enero. Trump había llegado a considerar la captura del líder venezolano como un gran logro para Estados Unidos, y muchas de las conversaciones previas y posteriores a la operación giraron en torno a la influencia global de EE.UU., según personas familiarizadas con las conversaciones.

La Casa Blanca declaró en un comunicado que usar a las fuerzas armadas para anexar Groenlandia “siempre es una opción”. Stephen Miller, uno de los asesores más poderosos de Trump, argumentó en CNN que Estados Unidos tenía derecho a tomar Groenlandia, citando un mundo “gobernado por la fuerza, gobernado por el poder, gobernado por el dominio”. La esposa de Miller, Katie Miller, publicó en redes sociales una foto de la isla cubierta de rojo, blanco y azul.

En conversaciones internas, Trump y Rubio presentaron la operación en Venezuela como crucial para que Estados Unidos ampliara su dominio en el hemisferio occidental: el principio central de la llamada Doctrina Donroe de Trump. Como parte de esas discusiones, el antiguo deseo de Trump de expandir ese alcance hasta el Ártico cobró una urgencia aún mayor, según fuentes.

“Trump cree que Estados Unidos es el único país que puede garantizar adecuadamente la seguridad de la región ártica y defenderse debidamente de la agresión rusa y china”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Fue en ese contexto que Rasmussen, un diplomático experimentado que fue primer ministro de Dinamarca, entró a su reunión con Vance y Rubio. Salió menos de 90 minutos después describiendo las conversaciones como “francas y constructivas”, sin resolver el “desacuerdo fundamental” sobre que Estados Unidos tome Groenlandia.

Las palabras apenas pudieron disimular la tensión. Al salir de la Casa Blanca con su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, ambos fueron vistos fumando cigarrillos en un estacionamiento cercano.

Resulta que las reuniones incómodas palidecieron en comparación con lo mucho peor que estaba por venir.

Casi de paso, Trump comentó el viernes sobre la posibilidad de aplicar nuevos aranceles a las naciones que se opongan a sus ambiciones en el Ártico.

“Puede que aplique un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”, dijo Trump en un comentario aparte durante un evento enfocado en el cuidado de la salud.

En ese momento, había poca planificación por parte de su equipo para redactar tales aranceles, según una fuente familiarizada con el tema. De hecho, la propia autoridad que Trump usaría para aplicarlos sigue siendo decidida por la Corte Suprema.

Sin embargo, veinticuatro horas después, la idea se había convertido en una amenaza completa, con plazos específicos de acción. A partir del 1 de febrero, escribió Trump, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia enfrentarían un arancel del 10 %, que aumentaría al 25 % el 1 de junio, “hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

La decisión de enviar tropas desde Dinamarca y otras naciones de la OTAN para ejercicios militares conjuntos durante el fin de semana fue vista por muchos diplomáticos de la OTAN como un error que desencadenó la amenaza de aranceles de Trump, dijeron cuatro diplomáticos europeos a CNN. En lugar de reforzar la presencia de la OTAN en Groenlandia, sirvió para mostrar a Trump que las actividades lideradas por Dinamarca podían mejorar la seguridad ártica.

Se produjo una carrera para aclarar a Trump lo que significaban los movimientos militares. Tres líderes europeos que mantienen los lazos más cercanos con él —Starmer, Rutte y la primera ministra italiana Giorgia Meloni— intentaron explicárselo por teléfono el domingo. Rutte incluso dijo a Dinamarca el lunes que se abstuviera de enviar más tropas, según un funcionario europeo.

A pesar de esas llamadas, estaba claro que los asesores de Trump querían asegurarse de que sus sentimientos fueran ampliamente conocidos. Un mensaje de texto que envió a la primera ministra de Noruega durante el fin de semana —diciendo que ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la Paz” porque el Comité Nobel Noruego no le otorgó el Premio Nobel de la Paz— también fue enviado por funcionarios estadounidenses a varios embajadores europeos en Washington el domingo, según dijeron dos fuentes familiarizadas con los mensajes.

El mensaje era inequívoco: aunque la semana pasada terminó con algunos indicios de esperanza sobre cómo reconciliar el asunto de Groenlandia, Trump se estaba endureciendo en su intención.

Tras bambalinas, los diplomáticos europeos están enojados y atónitos. Algunos incluso han comparado en privado a Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque se considera un “juego de tontos” tratar de apaciguar a Trump, dijo un diplomático estadounidense que había discutido el tema con europeos.

Trump ha seguido insistiendo en que Estados Unidos necesita poseer Groenlandia debido a su importancia estratégica, su atractivo potencial para Beijing y Moscú y porque, según él, es vital para desarrollar su sistema de defensa antimisiles basado en el espacio, conocido como el “Domo Dorado”.

Pero funcionarios estadounidenses y expertos coinciden abrumadoramente en que el Gobierno de Trump no necesita poseer Groenlandia para facilitar el proyecto, a pesar del valor del territorio en lo que respecta a la defensa antimisiles, como lo reflejan los activos ya posicionados allí.

Un radar de alerta temprana en la Base Espacial de Pituffik, anteriormente conocida como Base Aérea de Thule, en Groenlandia ya está instalado. Otros recursos estadounidenses en el Reino Unido también brindan cobertura para la región, señaló un funcionario estadounidense.

“La pregunta es: ‘¿Qué es lo que el Gobierno de Trump cree que obtendrá por poseer Groenlandia en cuanto a la defensa antimisiles balísticos y la defensa aérea en el espacio?’, frente a la retórica actual de Groenlandia, que es: ‘Pueden enviar tantos soldados como quieran. Pueden tener tantas bases como quieran. Cooperaremos con ustedes’”, dijo una fuente familiarizada con las discusiones entre legisladores bipartidistas y funcionarios daneses sobre el Domo Dorado durante una reciente visita del Congreso al país centrada en Groenlandia.

Para Trump, la respuesta es obvia. Nunca ha considerado que el simple hecho de colocar más bases, radares o misiles estadounidenses en Groenlandia —algo que los daneses han dicho que están listos y dispuestos a acomodar, como lo hicieron durante la Guerra Fría— sea una alternativa al control total de la isla. Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en su declaración: “Como dijo el presidente, la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos, y los groenlandeses estarían mejor servidos si fueran protegidos por Estados Unidos de las amenazas modernas en la región del Ártico”.

De hecho, Trump ha sido constante en que la única manera de cosechar realmente los beneficios de Groenlandia es poseerla en su totalidad.

“Podríamos poner muchos soldados allí ahora mismo si quiero, pero se necesita más que eso”, dijo la semana pasada. “Se necesita propiedad. Realmente se necesita el título”.

Jim Sciutto de CNN contribuyó a este informe.