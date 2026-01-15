¿Qué repercusiones tendrá la suspensión de visas para inmigrantes en EE.UU.? Esto dicen algunos países afectados y ONG

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos suspenderá indefinidamente los trámites para la emisión de visas para inmigrantes provenientes de 75 países, una medida que entrará en vigor el 21 de enero y que afectará a posibles solicitantes de varias naciones de América Latina y el Caribe.

La suspensión, que no se aplicará para las visas de turista o estudiante, se debe a que EE.UU., según informaron funcionarios, busca evitar que inmigrantes de esas nacionalidades lleguen a su territorio, recurran a ayudas sociales u otros beneficios y se conviertan en una “carga pública”.

El Gobierno de Guatemala, uno de los países afectados, reaccionó a la medida el miércoles. La Cancillería dijo en un comunicado que espera una notificación formal y “reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo y permanente con las autoridades estadounidenses, así como a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación, con el objetivo de garantizar procesos ordenados, seguros y regulares”.

CNN también consultó a los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Mientras tanto, algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en migración y derechos humanos estiman que la suspensión tendrá un gran impacto sobre la inmigración permanente legal a Estados Unidos. Otras incluso señalan que la decisión estigmatiza a los inmigrantes de los países afectados.

Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política Inmigratoria de Estados Unidos del Migration Policy Institute, dijo a CNN este jueves que la medida va en línea con otras restricciones anunciadas por el Gobierno de Donald Trump —quien el martes 20 de enero cumplirá el primer año de su actual presidencia— y tendrá efectos significativos.

“En el año fiscal 2024, el año más reciente para el que tenemos datos, hubo 612.000 visas de inmigrantes emitidas y, si miramos a los 75 países afectados por esta pausa, fueron 280.000 de esas visas de inmigrantes. Esto es 46 %, casi la mitad de esas visas de inmigrantes emitidas en el año fiscal 2024 fueron para esos países. Esta pausa tendrá un impacto enorme en el nivel de inmigración permanente legal a Estados Unidos”, expuso Gelatt.

Angelica Sedgwick Oun, investigadora sénior sobre derechos de inmigrantes en Estados Unidos de la organización Human Rights Watch (HRW), consideró por su parte que la medida carece de sustento en la realidad y estigmatiza a quienes quieren establecerse en ese país.

“La suspensión del procesamiento de visas de inmigración para 75 países es otra decisión cruel e injustificada del Gobierno de Trump para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. El Gobierno no ha aportado evidencia de que los inmigrantes de estos países utilicen más asistencia pública que los de otros lugares. De hecho, muchos de ellos trabajan y pagan impuestos. Este último ataque a las comunidades de inmigrantes es otro intento del Gobierno actual de demonizar a la gente que busca una vida mejor”, dijo Sedgwick Oun en una declaración enviada a CNN este jueves.

CNN pidió comentarios al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y está en espera de respuesta.

En tanto, Ray Mancera, vicepresidente nacional de la organización League of United Latin American Citizens (LULAC), consideró que la decisión es “triste” porque implica que Estados Unidos cierre sus puertas a ciudadanos de los países implicados. Sin embargo, también estimó que los gobiernos de esas naciones deben reflexionar y, entre otras cosas, invertir más en educación para preparar mejor a sus habitantes y que estos tengan mayores posibilidades para emigrar si así lo desean.

“Para mí obviamente me entristece y veo que mi Gobierno está siendo un poco de vista muy de túnel. En vez de hacer algo, está cerrando las puertas cuando deben estar viendo cómo trabajar de manera más inteligente”, dijo Mancera a CNN este miércoles.

“Estados Unidos debe tener una visión más amplia. En vez de castigar, apoyar para que esos países empiecen a ver cómo se hizo Estados Unidos, qué es lo que están haciendo (…) Estados Unidos debe hacer un diferente tipo de política en esos países y esos países deben ponerse ellos a tomar más a fondo el futuro y pelear por mejorar”, insistió.

Además de Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, la suspensión de visas para inmigrantes abarca a naciones del Caribe como Bahamas y Jamaica, así como a otras de diferentes continentes como Afganistán, Camerún, Egipto, Etiopía, Líbano, Marruecos, Nigeria, Rusia, Tailandia, Túnez y Yemen.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.