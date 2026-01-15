Por qué el Gobierno de Trump está reteniendo millones de dólares de ventas de petróleo venezolano en un banco de Qatar

Por Chris Isidore y Adam Cancryn

Cientos de millones de dólares provenientes de la comercialización de crudo venezolano han encontrado un destino inesperado: Qatar. Bajo la administración del presidente Donald Trump, estos fondos permanecen retenidos en una cuenta bancaria qatarí, creando un laberinto financiero que, aunque promete convertirse en un salvavidas económico para Caracas, ha desatado dudas sobre la transparencia de su manejo.

La administración Trump confirmó la primera venta de petróleo venezolano el miércoles, diciendo que recaudó US$ 500 millones. Es solo la primera de numerosas ventas que se espera que generen miles de millones de dólares en los meses —y potencialmente años— venideros.

Los fondos fueron enviados a Qatar, en lugar de mantenerse en bancos estadounidenses o transferirse directamente a Venezuela, según un exfuncionario de la administración familiarizado con el tema. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Newsmax la noche del miércoles que el dinero en efectivo de las ventas de petróleo comenzaría a fluir hacia Venezuela tan pronto como este jueves. Bancos venezolanos han comenzado a anunciar disponibilidad de efectivo, lo que sugiere que los ingresos petroleros ya han llegado al país, dijeron dos fuentes con conocimiento del sistema financiero venezolano.

Venezuela ha sido sancionada por gobiernos occidentales durante años y permanece prácticamente aislada del sistema bancario internacional. Su Gobierno autoritario se ha apropiado de activos petroleros en las últimas décadas, por los cuales empresas energéticas extranjeras han exigido compensación.

El presidente Donald Trump se ha quejado de que Venezuela está “robando” activos petroleros estadounidenses, pero también ha dicho que es importante que los ingresos de las ventas de petróleo beneficien directamente a Venezuela y eviten que quienes tienen reclamos sobre los ingresos petroleros venezolanos accedan al dinero que ahora Estados Unidos está generando de esas ventas.

Trump emitió un decreto el viernes en el que estableció que los intentos de imponer gravámenes, embargos u otros fallos judiciales sobre esos fondos quedan bloqueados. El decreto advierte que, si los fondos no estuvieran libres de esos enredos legales, “interferiría sustancialmente con nuestros esfuerzos críticos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”.

Colocar el dinero en una cuenta en Qatar —potencialmente fuera del alcance de empresas y acreedores occidentales que tienen reclamos por dinero que dicen que se les debe— es una manera de lograr los objetivos de la administración.

El hecho de que los acreedores de Venezuela puedan retrasar esos pagos representaría un problema tanto para ese país como para la administración Trump.

“Es un gran problema. Venezuela le debe dinero a todo el mundo”, dijo un experto en relaciones exteriores y Venezuela que habló bajo condición de anonimato para poder expresarse con libertad.

El experto dijo que Qatar ha servido durante mucho tiempo como facilitador entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, incluso antes de que la incautación estadounidense del líder venezolano Nicolás Maduro abriera más comunicaciones directas entre ambos gobiernos.

Y otros expertos dijeron a CNN que los bancos cataríes han servido un papel intermediario similar durante la administración Biden cuando permitieron que algunos fondos de ventas de petróleo volvieran a fluir hacia Irán, durante una flexibilización de las sanciones a ese país.

Los bancos cataríes que mantienen los fondos han recibido instrucciones de subastar el dinero a bancos venezolanos, dando prioridad a alimentos, medicinas y pequeñas empresas, según Alejandro Grisanti, director fundador de Ecoanalítica, una consultora latinoamericana y sudamericana que opera en Venezuela, entre otros países. Ese dinero será recaudado por el Banco Central de Venezuela y asignado según los requisitos establecidos por Estados Unidos, dijo Grisanti.

Bessent dijo a Newsmax que los ingresos financiarán las operaciones del gobierno venezolano, la seguridad y la provisión de alimentos.

La Casa Blanca no quiso comentar directamente sobre los fondos que van a un banco en Qatar antes de que se paguen a Venezuela.

“Como recordatorio, Venezuela ha estado aislada de la banca internacional durante años”, dijo un funcionario de la administración que habló en condición de anonimato. “Mientras la administración actúa rápidamente siguiendo las instrucciones del presidente Trump, estamos revisando los parámetros legales existentes y las restricciones”.

Pero el decreto de Trump debería haber evitado el problema de que los acreedores bloqueen el flujo de fondos necesarios hacia Venezuela, dijo el experto. El hecho de que los fondos estén retenidos en Qatar no solo los coloca aún más fuera del alcance de los desafíos legales estadounidenses a esa orden, sino que también permite menos transparencia de Estados Unidos sobre el movimiento del dinero en efectivo.

“A menos que salga algún plan público que diga cuál es la estructura gubernamental para este fondo, quién va a tener el control, cuáles serán los distintos controles contra la corrupción y el lavado de dinero que se implementarán… esto se está configurando como una especie de fondo discrecional”, dijo el experto que pidió anonimato. “Eso es muy preocupante”.

Eso no sugiere que la administración Trump vaya a intentar hacer nada siniestro con el dinero. Pero existen preocupaciones legítimas de que la presidenta interina Delcy Rodríguez utilice los fondos que regresan a Venezuela para seguir pagando a las partes corruptas de la estructura gubernamental, incluidos los grupos paramilitares y cárteles de droga, para mantener el control del país, según el experto.

Algunos críticos de la administración Trump están cuestionando la motivación de Trump para enviar el dinero a Qatar.

“No existe ninguna base legal para que un presidente establezca una cuenta en el extranjero que él controle para poder vender activos incautados por el ejército estadounidense”, dijo la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, en un comentario para Semafor, que fue el primer medio en informar sobre el dinero enviado a Qatar. “Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Kit Maher y Stefano Pozzebon de CNN contribuyeron con este informe.