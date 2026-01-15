El Gobierno de Trump parece tener un mensaje claro para los nacionalistas blancos

Análisis de Zachary Wolf, CNN

Por un lado, el estado de Minnesota y el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul demandaron al Gobierno de Trump para intentar detener una “invasión federal” de agentes de inmigración.

Por otro lado, las autoridades federales de inmigración están utilizando la imagen del Tío Sam para movilizar a la policía nacional interna en una especie de invasión inversa, en la que se necesita un ejército nacional para recuperar el país.

“Estados Unidos ha sido invadido por criminales y depredadores”, dice el cartel de reclutamiento fijado en la parte superior de la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X. “Te necesitamos para expulsarlos”.

Otro cartel de reclutamiento en redes sociales sigue la misma línea nostálgica del Tío Sam, pero utiliza una frase vinculada al extremismo de derecha.

Un vaquero a caballo, como el hombre de Marlboro visto desde lejos, cruza un valle montañoso con un bombardero furtivo volando por encima.

“Recuperaremos nuestro hogar” es el único texto, junto con “join.ice.gov”, un sitio web donde las personas pueden obtener información sobre cómo trabajar en ICE. Repite el lenguaje del cartel de reclutamiento y añade que no se requiere título universitario.

Es probable que la frase “Recuperaremos nuestro hogar” atraiga a la extrema derecha, ya que parece sugerir la teoría del reemplazo promovida por personas como el exjefe de DOGE, Elon Musk, y también por grupos de supremacistas blancos.

Incluso antes de la publicación del DHS, esa frase ya se citaba como vinculada a grupos nacionalistas blancos en Estados Unidos y Canadá en una base de datos de símbolos mantenida por el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE).

Wendy Via, directora ejecutiva y cofundadora de GPAHE, envió múltiples ejemplos de la plataforma de redes sociales Telegram de cuentas asociadas con los Proud Boys que utilizan esa frase. Con frecuencia citan una canción folclórica con el mismo nombre. Ahora que el DHS está utilizando el término, las cuentas de grupos de derecha están amplificando las publicaciones oficiales del Gobierno estadounidense.

The Washington Post informó recientemente sobre un plan del DHS para impulsar sus esfuerzos de reclutamiento con una inversión de US$ 100 millones de los contribuyentes en una campaña de “reclutamiento en tiempos de guerra”. El plan, descrito en un documento de 30 páginas obtenido por The Post, incluía la segmentación geográfica de personas que asisten a ciertos eventos deportivos, como NASCAR, UFC y rodeos, así como la contratación de influencers en línea para difundir el mensaje.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la campaña de reclutamiento ni sobre el contenido de los anuncios, pero cabría imaginar una defensa que argumentara que una frase como “Recuperaremos nuestro hogar” es descriptiva y de lenguaje sencillo.

“El problema con el lenguaje codificado es que crea una negación plausible, por lo que no se puede saber con certeza si es intencional”, me dijo Cynthia Mills-Idriss. Ella es la directora del Laboratorio de Investigación e Innovación sobre Polarización y Extremismo de la American University.

“E incluso si es intencional, la mayoría de las personas que lo vean no conocerán el código”, dijo Mills-Idriss.

Pero quienes sí lo conozcan probablemente se sentirían más cómodos y bienvenidos por el Gobierno, y quizás más propensos a solicitar empleo en ICE.

La teoría del reemplazo —la idea de que las personas blancas están siendo reemplazadas en Estados Unidos (y en otros países)— ha sido promovida en los medios conservadores, así como por figuras como Musk.

Cuando The New York Times le señaló a Trump que los únicos refugiados a los que actualmente se les permite entrar en Estados Unidos son afrikaners blancos de Sudáfrica y le preguntó si estaba intentando que el país fuera “más blanco”, Trump respondió: “No, solo quiero gente que ame a nuestro país. Es muy simple. Quiero gente que ame a nuestro país. Quiero gente que respete nuestro país, que respete las leyes de nuestro país, y quiero gente que pueda integrarse en nuestro país”.

Pero cuando Trump habla de quitar la ciudadanía a los estadounidenses de origen somalí o revoca el estatus de protección temporal para migrantes de otros países de mayoría no blanca, es música para los oídos de los partidarios de la teoría del reemplazo.

Lo mismo ocurre con la adopción oficial por parte del Gobierno estadounidense del término “remigración”.

El término es descriptivo, ya que expulsar a los migrantes de Estados Unidos es obviamente la política de la Casa Blanca de Trump, que busca deportaciones masivas y anima a los inmigrantes a la autodeportación.

Pero el término también proviene de los nacionalistas blancos en Europa. Tiene raíces en la ideología nazi y se refiere a la limpieza étnica, como escribió Chelsea Bailey de CNN el año pasado cuando el DHS utilizó el término en las redes sociales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está creando una “Oficina de Remigración” para asuntos de inmigración.

Via afirmó que es importante rastrear cómo se difunden estas ideas no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Esto es particularmente relevante en el caso de un concepto como la remigración, que se originó en Europa, pero que ha sido adoptado por el Gobierno de Trump.

“Se ha normalizado, se ha vuelto común y es un plan de limpieza étnica”, declaró.

Existen numerosos ejemplos de publicaciones que sin duda atraen a los nacionalistas blancos de otras agencias gubernamentales, como el Departamento de Trabajo, que publicó un video con una estatua de George Washington animando a los estadounidenses a “recordar quiénes son” con el lema “Una Patria. Un Pueblo. Una Herencia”. Otras imágenes históricas del video no conmemoran precisamente la era de los derechos civiles.

No es precisamente sutil. La “herencia única” que promueve la administración Trump, según los críticos, no incluye la de los inmigrantes de los últimos 100 años ni la de aquellos de origen no europeo.

“Las personas que están atentas pueden ver el patrón. No es un caso aislado. Es un esfuerzo concertado para crear este tipo de anuncios de reclutamiento”, me dijo Via.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.