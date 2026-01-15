¿Cuántos petroleros vinculados a Venezuela ha incautado EE.UU.? Cronología de las acciones del Gobierno de Trump

Por CNN Español

Estados Unidos informó este jueves que había incautado un barco petrolero en el mar Caribe, en un anuncio que se ha vuelto casi habitual en las últimas semanas: desde principios de diciembre, las fuerzas del país norteamericano se han hecho con el control de al menos seis petroleros vinculados de diferentes maneras a Venezuela.

A continuación, una cronología de las incautaciones en el Caribe y en el Atlántico desde diciembre —cuando el derrocado presidente Nicolás Maduro seguía en el poder en Venezuela y el Gobierno de Trump aumentaba la presión en su contra con medidas económicas, ataques a barcos que supuestamente traficaban drogas y amenazas de ataques terrestres— hasta ahora.

10 de diciembre: Trump anuncia la primera de una serie de incautaciones

Trump anunció el 10 de diciembre que fuerzas de EE.UU. habían incautado “un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado” frente a las costas de Venezuela.

El buque Skipper, que anteriormente se llamaba Adisa, transportaba crudo venezolano, según informó en ese momento un funcionario estadounidense.

En 2002 había sido sancionado por Estados Unidos por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La incautación tuvo lugar mientras la líder de la oposición venezolana y premio Nobel María Corina Machado aterrizaba en Oslo después de desafiar una prohibición de viajar y huir de Venezuela.

20 de diciembre: segunda incautación en medio del aumento de las presiones a Maduro

Diez días después de la incautación del Skipper, Estados Unidos anunció que se había hecho con el control de un segundo buque frente a la costa de Venezuela.

El buque era un petrolero con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano y cuyo destino final era Asia, de acuerdo con un funcionario.

La noticia se conoció en momentos en que la administración de Trump aumentaba la presión sobre el Gobierno y repetía sus amenazas de un ataque a territorio venezolano, que finalmente ejecutó días después.

7 de enero: incautación del Bella 1 con bandera rusa en el Atlántico Norte y de una segunda embarcación en el Caribe

Días después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero con bandera rusa originalmente llamado Bella 1 que había sido sancionado en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques cisterna que transportaban petróleo de forma ilícita.

La Guardia Costera había intentado incautar el petrolero en diciembre cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera. Finalmente lo incautaron a más de 300 kilómetros de la costa sur de Islandia, en el Atlántico Norte, según el sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic.

Ese mismo día, el Gobierno anunció la incautación de otro petrolero en el mar Caribe.

9 de enero: incautación del Olinda

Apenas dos días después, Estados Unidos anunció la incautación del buque Olinda en el Caribe que, según Trump, había salido de Venezuela sin su autorización.

El mandatario agregó entonces que había sido incautado en coordinación con el Gobierno encargado de Venezuela, que estaba siendo devuelto al país y que el petróleo se vendería a través del “GRAN Acuerdo Energético”.

La Casa Blanca había declarado a principios de esa semana que Trump “no tenía miedo” de seguir incautando petroleros sancionados, a pesar de la preocupación de que esto pudiera intensificar las tensiones con Rusia y China.

Según el Departamento del Tesoro, el petrolero estaba incluido en una lista de sanciones relacionadas con Ucrania y Rusia. No quedó claro en el momento en qué país estaba registrado el barco, ya que figuraba navegando cerca de Venezuela con bandera de Timor Oriental, pero también con una “bandera desconocida”.

15 de enero: incautación del Veronica

La administración anunció la incautación del Veronica un día después de que un funcionario del Gobierno confirmara que el país había completado su primera venta de petróleo venezolano, por un valor de US$ 500 millones.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en redes sociales que acompañaba imágenes de la operación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Adam Cancryn, Kevin Liptak, Nic Robertson y Natasha Bertrand de CNN.