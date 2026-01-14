Skip to Content
Funcionarios de Minneapolis investigan informes de un tiroteo que involucra a agentes federales

By
Published 6:30 pm

Por Danya Gainor, CNN

La ciudad de Minneapolis informó que trabaja para confirmar los detalles tras reportes sobre un tiroteo que involucra a agentes federales en la ciudad.

“Estamos al tanto de los reportes sobre un tiroteo que involucra a funcionarios federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar información adicional”, señaló un portavoz de la ciudad en un correo electrónico enviado a CNN la noche de este miércoles.

CNN ha contactado a la policía para obtener más información.

Noticia en desarrollo…

