Funcionarios de Minneapolis investigan informes de un tiroteo que involucra a agentes federales

La ciudad de Minneapolis informó que trabaja para confirmar los detalles tras reportes sobre un tiroteo que involucra a agentes federales en la ciudad.

“Estamos al tanto de los reportes sobre un tiroteo que involucra a funcionarios federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar información adicional”, señaló un portavoz de la ciudad en un correo electrónico enviado a CNN la noche de este miércoles.

CNN ha contactado a la policía para obtener más información.

Noticia en desarrollo…

