Estados Unidos comienza oficialmente a vender petróleo venezolano

Por Samantha Delouya, CNN

Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo venezolano, valuada en US$ 500 millones, según dijo un un funcionario del Gobierno.

Se esperan más ventas de petróleo en los próximos días y semanas, añadió el funcionario.

En los días transcurridos desde que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, a principios de este mes, el presidente Donald Trump ha dejado claro que planea aprovechar las vastas reservas de petróleo del país.

Trump dijo el viernes que la industria petrolera invertiría al menos US$ 100.000 millones de dólares para reconstruir el maltrecho sector energético de Venezuela, aunque no está claro de dónde proviene esa cifra.

Los planes del Gobierno para capitalizar el petróleo venezolano se encontraron con escepticismo por parte de ejecutivos energéticos de Estados Unidos en la Casa Blanca el viernes.

“No es viable invertir”, dijo el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, a los funcionarios al discutir los obstáculos para hacer negocios en Venezuela. “Hay una serie de marcos legales y comerciales que habría que establecer para siquiera entender qué tipo de rendimiento obtendríamos de la inversión”.

Otros ejecutivos también expresaron su renuencia a hacer negocios en el conflictivo país latinoamericano. Tras una larga reunión en la Casa Blanca el viernes, Trump y sus principales asesores salieron sin ningún compromiso importante por parte de las empresas para invertir miles de millones de dólares en el país.

Los detalles sobre la primera venta de petróleo no estaban claros el miércoles, pero en un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que “el equipo del presidente Trump está facilitando discusiones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a hacer inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”.

Este miércoles, Reuters informó de que el crudo venezolano se estaba ofreciendo a los comerciantes con un descuento en comparación con el petróleo de otros países competidores, como Canadá.

