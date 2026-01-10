El bloqueo de internet en Irán entra en su segundo día mientras continúan las protestas

Por Angus Watson, Laura Sharman y Aida Karimi, CNN

El bloqueo de Internet en todo Irán impuesto por las autoridades debido a las protestas antigubernamentales que agitan el país ha superado las 36 horas, según la organización de vigilancia NetBlocks.

El jueves, las autoridades cortaron las conexiones a Internet y telefónicas tras las manifestaciones masivas en la capital, Teherán.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por la frustración ante el aumento de la inflación y la ira contra los gobernantes conservadores de Irán y el violento aparato de seguridad.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, derrocado por la Revolución islámica de 1979, ha convocado una huelga de dos días en todo el país, que se ha visto sacudido por más de 10 días de protestas contra el Gobierno.

La figura opositora en el exilio apareció dirigiéndose a los manifestantes en un video publicado en X en el que pedía a “los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo y el gas, y la energía, que iniciaran una huelga nacional” a partir del sábado, comienzo de la semana laboral en Irán.

Su discurso en video en línea se produce durante un bloqueo de internet impuesto por el Gobierno en Irán, aplicado en medio de los continuos disturbios en todo el país.

“También les pido a todos ustedes… que salgan a las calles con banderas, imágenes y símbolos nacionales y reclamen los espacios públicos como propios”, dijo.

“El objetivo es prepararse para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos”, añadió, afirmando que las protestas del viernes enviaron un poderoso mensaje a los líderes de Irán.

No está claro cuán popular es Pahlavi dentro de Irán.

Esta figura afincada en Estados Unidos solo tenía 16 años cuando la Revolución islámica puso fin al régimen de 40 años de su padre. Hijo mayor del sah Mohammad Reza Pahlavi, era el primero en la línea de sucesión para heredar el imperio milenario y rico en petróleo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta personal de X que EE.UU. apoya al “valiente pueblo de Irán”, en medio de las protestas contra el Gobierno en ese país, alimentadas por unas condiciones económicas devastadoras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar Irán si las fuerzas de seguridad responden con la fuerza. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ha instado a Trump a “centrarse en su propio país” y ha culpado a EE.UU. de incitar las protestas.

