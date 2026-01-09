La Ópera Nacional de Washington corta vínculos con el Centro Kennedy tras una larga colaboración

Por Aleena Fayaz, CNN

La Ópera Nacional de Washington anunció este viernes que se separa del Centro Kennedy después de más de una década de colaboración con la institución artística.

“Hoy, la Ópera Nacional de Washington anunció su decisión de buscar una terminación anticipada y amistosa de su acuerdo de afiliación con el Centro Kennedy y reanudar sus operaciones como una entidad sin fines de lucro totalmente independiente”, declaró la ópera en un comunicado.

La disociación marca otra retirada de alto perfil desde que el presidente Donald Trump y su recién instalada junta directiva instituyeron amplias modificaciones temáticas y cosméticas en el edificio, incluido el cambio de nombre de la instalación a “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

La ópera manifestó que planea “reducir su temporada de primavera y trasladar las actuaciones a nuevos lugares”.

Una fuente familiarizada con la dinámica dijo a CNN que la decisión de separarse fue tomada por la junta directiva de la ópera y sus líderes, y que la medida no fue mutua.

Un portavoz del Centro Kennedy declaró: “Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de separarnos de la WNO (Ópera Nacional de Washington) debido a una relación financiera difícil. Creemos que esto representa el mejor camino a seguir para ambas organizaciones y nos permite tomar decisiones responsables que apoyan la estabilidad financiera y el futuro a largo plazo del Centro Trump Kennedy”.

El presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, quien fue designado por la junta directiva cuidadosamente seleccionada por Trump, dijo en X: “Tener una relación exclusiva ha sido extremadamente costoso y limitante en cuanto a opciones y variedad”.

Grenell añadió: “Tener una ópera exclusiva simplemente no era una buena idea desde el punto de vista financiero. Y nuestros clientes claramente querían una renovación”.

Desde que tomó las riendas del centro, Grenell ha recortado el personal existente, contratado aliados políticos y ha impuesto una “política de equilibrio” para cada actuación.

La ópera indicó que la nueva política fue un factor en su decisión de abandonar el centro.

“El nuevo modelo de negocios del Centro requiere que las producciones sean financiadas completamente por adelantado, un requisito incompatible con las operaciones de la ópera”, explicaron.

Francesca Zambello, directora artística de la ópera, expresó que está “profundamente entristecida por dejar el Kennedy Center”.

“En los próximos años, a medida que exploramos nuevos espacios y nuevas formas de actuar, WNO seguirá comprometida con su misión y visión artística”, afirmó.

El New York Times fue el primero en informar sobre la salida de la ópera.

Fundado en 1956 como la “Sociedad de Ópera de Washington”, el grupo ha actuado en todo el distrito y desde 2011 se instaló de forma permanente en el Kennedy Center.

El centro de artes escénicas se ha visto afectado por una serie de cancelaciones abruptas de artistas en las últimas semanas, incluido el grupo de jazz The Cookers y la compañía de danza de la ciudad de Nueva York Doug Varone and Dancers, que cancelaron sus actuaciones después de que se agregara el nombre de Trump al centro, un monumento viviente al presidente asesinado John F. Kennedy.

El American College Theater Festival votó para suspender su relación con el Kennedy Center, calificando la afiliación de “ya no viable” y citando preocupaciones sobre una falta de alineación a los valores del grupo.

El banjista estadounidense Béla Fleck canceló su próxima actuación con la Orquesta Sinfónica Nacional, afirmando que actuar en el centro se ha vuelto “cargado y político”.

El Cuarteto de Cuerdas Brentano, que canceló su actuación del 1 de febrero en el Kennedy Center, comunicó que “lamentablemente renunciará a actuar allí”.

CNN se ha comunicado con el Kennedy Center sobre las cancelaciones adicionales.

La ópera decía: “La junta directiva y la gerencia de la compañía desean al Centro lo mejor en sus futuros proyectos”.

Betsy Klein y Nicky Robertson de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

