El FBI elige a un agente de carrera para reemplazar a Dan Bongino como subdirector

El director del FBI, Kash Patel, nombró a Christopher Raia, un experimentado agente de carrera, para reemplazar a Dan Bongino como subdirector, según personas informadas sobre el asunto.

Raia es un agente respetado con 22 años de experiencia, y su nombramiento restaura la tradición de décadas de tener a un agente de carrera en el cargo. Él servirá junto al subdirector adjunto Andrew Bailey, un designado político instalado en ese puesto en septiembre por la secretaria general de Justicia, Pam Bondi.

El cargo de director adjunto del FBI es responsable de la gestión diaria de la institución, por lo que Patel quería que alguien de la propia organización asumiera el puesto. Sus planes de nombrar a un subdirector de carrera al asumir el cargo el año pasado se vieron frustrados cuando la Casa Blanca eligió a Bongino, exagente del Servicio Secreto y reconocido podcaster afín a Trump, para ocupar el puesto.

Las dificultades surgieron rápidamente y, en pocos meses, Bongino hizo saber públicamente que odiaba el trabajo. Se quejó en entrevistas de que las largas horas y el tiempo lejos de la familia eran difíciles. El estilo de gestión voluble de Bongino y sus peleas en redes sociales con críticos aumentaron las tensiones dentro de la agencia.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Raia sirvió recientemente como subdirector de la oficina de campo de Nueva York, uno de los puestos más codiciados de la agencia, asumiendo el cargo en abril tras una tumultuosa purga del liderazgo superior del FBI en los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. ABC News informó anteriormente sobre el nombramiento de Raia.

El nombramiento de Raia probablemente será bien recibido por los agentes y empleados que han lidiado con la agitación del último año.

A principios de 2025, cerca del final del Gobierno de Biden, después de un ataque en Nueva Orleans y errores en el manejo inicial de la investigación, Raia fue enviado para hacerse cargo de la investigación y ofrecer una respuesta pública firme.

