Trump habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo invitó a una reunión en la Casa Blanca en el “futuro cercano”

Por Samantha Waldenberg y Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles en redes sociales que “aprecia” la llamada que sostuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, e invitó al mandatario sudamericano a una reunión en la Casa Blanca en el “futuro cercano”.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano”, escribió el presidente en Truth Social.

Trump agregó que el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller de Colombia están gestionando los detalles de la cita.

La llamada duró más de 30 minutos, comentó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La conversación marca un fuerte contraste con los comentarios previos del presidente sobre el líder colombiano, a quien describió el domingo como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró previamente a CNN que tanto Venezuela como los laboratorios de drogas formaron parte de la conversación entre los dos líderes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.