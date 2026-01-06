Las múltiples maneras en que los abogados de Maduro podrían intentar desbaratar el caso en su contra

Por Katelyn Polantz, CNN

El caso contra el derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro no ha avanzado en los últimos seis años.

Tras su captura y su primera comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, llegar a juicio podría llevar aún más años, con un sinfín de inusuales batallas políticas y legales por delante.

El caso penal contra Maduro es tan complejo legalmente —teniendo en cuenta su pasado como líder de Venezuela, la complejidad de probar una conspiración internacional de narcotráfico y las amplias implicaciones para la seguridad nacional y la política exterior— que su defensa podría intentar desbaratar el caso de diversas maneras antes del juicio.

Maduro se declaró inocente el lunes de los cargos de conspiración para el narcotráfico y la importación de cocaína, así como de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

“No es que no vaya a negociar, pero primero presionará algunas teclas”, declaró el lunes Dick Gregorie, fiscal federal con larga trayectoria y sede en Miami, tras seguir la cobertura mediática de la comparecencia formal de Maduro.

Gregorie trabajó en la acusación formal y el juicio del panameño Manuel Noriega hace casi 40 años, convirtiéndose en uno de los pocos fiscales que ha juzgado con éxito a un fugitivo extranjero que afirmó ser jefe de Estado.

El caso de Noriega tiene algunos paralelismos con el de Maduro, especialmente en lo inusual que es que Estados Unidos ataque a un país extranjero y capture a un líder político por la fuerza.

Parece probable que los abogados que representan a Maduro y a su esposa Cilia Flores, quien también se declaró inocente el lunes de los cargos de drogas y armas, argumenten que fueron capturados ilegalmente. El lunes, en el tribunal, el depuesto líder venezolano declaró haber sido “secuestrado” por el ejército estadounidense.

Es probable que sus abogados también se enfrenten al Departamento de Justicia por las pruebas del caso, a qué pueden acceder que les pueda ser útil y por la información protegida de seguridad nacional que podría utilizarse en un juicio.

El proceso de manejo de información clasificada supervisado por el tribunal puede alargar meses incluso un caso sencillo, y los acusados ​​a veces intentan presionar para que se exponga información sensible para que el gobierno federal se niegue a llevar el caso a juicio, una táctica conocida como “correo gris”.

Es probable que las pruebas recopiladas hasta el momento y los planes para llevar el caso a juicio se discutan en la próxima comparecencia de Maduro ante el tribunal en Manhattan, programada para marzo.

Es probable que Maduro intente usar su posición en el Gobierno venezolano para argumentar que tiene inmunidad como líder extranjero.

En el tribunal, Maduro le dijo al juez que “seguía siendo presidente” de Venezuela. Su esposa también se autodenominó “la Primera Dama de Venezuela” en su comparecencia ante el tribunal el lunes.

Gregorie recordó la importancia de la disputa con Noriega por las alegaciones de inmunidad del jefe de Estado. También surgieron antes del juicio por soborno a un líder político que se autoproclamó jefe de Estado de las Islas Turcas y Caicos, que Gregorie también procesó en Miami hace unos 40 años.

“Está bastante claro que, para obtener inmunidad de jefe de Estado, es necesario ser el jefe de Estado reconocido diplomáticamente”, afirmó Gregorie. Otros juristas han adoptado la misma postura: que los reconocimientos diplomáticos del Departamento de Estado de EE.UU. son, en esencia, la última palabra.

Estados Unidos ha mantenido desde 2024 que Maduro era un líder ilegítimo de Venezuela y, en cambio, reconoció al líder de la oposición de Maduro como presidente electo. Aun así, la respuesta sobre quién lideró el país tendría que ser interpretada por el sistema judicial estadounidense, posiblemente hasta la Corte Suprema.

Noriega perdió sus alegaciones de inmunidad diplomática y de jefe de Estado en 1990. Fue condenado en 1991 por importar cocaína y recibió una condena de 40 años.

Y Norman Saunders, primer ministro de la nación insular de Turcas y Caicos en la década de 1980, tampoco fue considerado jefe de Estado del país, recordó Gregorie. La jefa de Estado en Turcas y Caicos, un territorio británico, en el momento del caso de Saunders era la Reina.

Una pregunta que persistirá es la intención del Departamento de Justicia de llevar a Maduro a juicio.

Sacarlo de su país facilita esto de una manera fundamental: puede facilitar la búsqueda de nuevos testigos. Gina Parlovecchio, socia especializada en delitos de cuello blanco del importante bufete Mayer Brown y exfiscal principal del juicio contra el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, afirmó que es probable que haya varios colaboradores que hayan ayudado a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York a construir el caso contra Maduro.

La Fiscalía ya procesó a otras personas con vínculos con Maduro, incluyendo a los sobrinos de su esposa, Cilia Flores. El gobierno federal también sigue de cerca a las cinco organizaciones terroristas extranjeras designadas que se mencionan en la acusación formal contra Maduro como participantes en el plan para transportar drogas de Venezuela a Estados Unidos.

Aun así, conseguir la comparecencia de testigos colaboradores en un juicio puede ser un desafío.

Gregorie describió cómo un testigo murió en un accidente automovilístico sospechoso días antes de que tuviera que testificar contra un coacusado de Noriega. Gregorie también mencionó el asesinato del informante de la DEA, Barry Seal, a manos de un sicario de un cartel de la droga en Louisiana en la década de 1980.

“Lo asesinaron antes de que comenzara el juicio. Hubo incidentes como ese que preocupaban”, dijo Gregorie. “Un testigo tenía documentos que yo buscaba, y esos documentos desaparecieron”.

Otros en el caso de Noriega se acogieron a la protección de testigos, cediendo sus identidades a cambio de nuevas, en localidades determinadas por el gobierno federal, dijo Gregorie.

“Ciertamente, este negocio es violento”, añadió el fiscal retirado de Miami.

Michael Nadler, otro exfiscal federal a cargo de un caso contra venezolanos de alto rango, afirmó que los casos de conspiración para el narcotráfico pueden ser más difíciles de probar, debido a que se recurre a testigos dentro del narcotráfico, en lugar de seguir el rastro del dinero en casos de soborno internacional.

Nadler trabajó en la acusación formal de lavado de dinero en Miami contra otro alto funcionario venezolano, Alex Saab, quien fue liberado de la custodia estadounidense en un intercambio de prisioneros en 2023 y regresó a Venezuela para trabajar en el Gobierno de Maduro.

“Tendrán que estar presentes junto a él y que diga que sabía de esto, que permitió que ocurriera o que hizo algo más”, dijo Nadler sobre la prueba de un caso de narcotráfico.

Sin embargo, la acusación contra Maduro no es tan específica sobre las transacciones como lo han sido algunas acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Aun así, los fiscales incluyeron varios episodios, o viñetas, en las acusaciones ahora públicas contra Maduro que parecen sugerir que cuentan con información de testigos que tuvieron acceso cercano a él.

En una viñeta, por ejemplo, los fiscales afirman que Maduro les dijo a otros presuntos traficantes que no deberían haber enviado más de una tonelada de cocaína en un vuelo comercial de 2013 que aterrizó en París y que la Policía francesa incautó.

Los momentos específicos que describen los fiscales en la acusación contra Maduro se vinculan con cada una de las cinco organizaciones narcoterroristas: las FARC y el ELN, que producen cocaína en Colombia; el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, que trafican cocaína desde Centroamérica a través de México hasta Estados Unidos; y el Tren de Aragua, que ayuda a transportar cocaína fuera de Venezuela.

“Casi lo interpreto como un gran éxito”, dijo Parlovecchio.

Varios exfiscales afirman que el Departamento de Justicia solo estaría dispuesto a acusar y capturar a Maduro si considerara que el caso es lo suficientemente sólido.

Algunos fiscales también creen que el líder derrocado podría querer comparecer ante un jurado.

“Creo que probablemente estén anticipando un juicio”, dijo Parlovecchio, citando cómo dos sobrinos de Flores, conocidos como los Narcosobrinos, fueron condenados por un jurado por tráfico de cocaína en 2016. “Estos casos de narcotráfico de alto nivel tienden a ir a juicio… Cuando se trata de un caso como este, con un acusado que no tiene nada que perder”.

Los cargos contra Maduro son graves y podrían conllevar una cadena perpetua por conspiración, además de décadas de prisión por violaciones relacionadas con armas, dijo Parlovecchio.

Señaló su caso ante la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York hace años, donde El Chapo también fue juzgado y condenado. Ahora se encuentra en la única prisión de máxima seguridad de la Oficina de Prisiones, en Colorado, cumpliendo cadena perpetua por la condena por empresa criminal de narcotráfico, además de 30 años por posesión de una ametralladora.

Sin embargo, ¿estaría el Gobierno de Estados Unidos abierto a algún tipo de negociación o acuerdo con el gobernante capturado?

La gran mayoría de los casos penales federales terminan con los acusados ​​declarándose culpables, ya sea como parte de un acuerdo o para evitar un juicio, según datos de tribunales federales.

Un acuerdo legal y geopolítico podría surgir en cualquier momento que involucre a Venezuela, especialmente si la situación de la política exterior cambia o si el caso sigue pendiente tras el fin de la presidencia de Trump.

Sin embargo, Gregorie, quien llevó el caso Noriega, afirmó que era probable que un proceso judicial por narcotráfico contra un líder extranjero estuviera siempre en vías de juicio, en parte debido al esfuerzo que supuso imputarlo y detenerlo.

“Presionábamos constantemente para que el caso llegara a juicio, y si lo acusaba, tenía la intención de juzgarlo”, declaró Gregorie este martes sobre el caso Noriega.

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, especialista en seguridad nacional y defensa de delitos de cuello blanco con sede en la ciudad de Washington, declinó hacer comentarios para este artículo.

Pollack conoce bien a acusados ​​de alto perfil con un enfoque político en sus casos, habiendo resuelto previamente el caso penal contra Julian Assange.

