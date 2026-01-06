De la planificación al poder: cómo Rubio moldeó la operación Maduro

Por Jennifer Hansler, Alayna Treene y Kylie Atwood

Mientras las fuerzas especiales estadounidenses realizaban una audaz redada nocturna para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el viernes por la noche, el presidente Donald Trump observaba la acción desde su residencia en Mar-a-Lago. Entre quienes lo acompañaban se encontraba Marco Rubio, su poderoso secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional.

Fue un momento que se venía gestando desde hacía años para Rubio, hijo de inmigrantes cubanos cuya carrera política se originó en el sur de Florida, hogar de miles de inmigrantes venezolanos, que huyeron del régimen de Maduro.

Rubio tenía desde hacía tiempo la mira puesta en Maduro, dicen las fuentes, y fue una fuerza impulsora de la estrategia que preparó el escenario para las dramáticas escenas que se desarrollaron en la Sala de Crisis de facto, en Florida, esa noche.

Horas después, Trump anunció que le encomendaba a Rubio ayudar a “dirigir” Venezuela junto con otros funcionarios clave en la sala, un pronunciamiento vago que planteó más preguntas de las que respondió, pero que también subrayó el papel indispensable de Rubio.

Su última tarea, liderando los esfuerzos de construcción nacional de la administración, consolida su enorme influencia en la política y marca un ascenso extraordinario para el principal diplomático estadounidense. Para un hombre que ya tiene más de un trabajo en Washington, este podría ser el más arriesgado hasta la fecha.

“Hay muchos aspectos de Venezuela que no son fáciles de gobernar”, dijo un exdiplomático estadounidense de alto rango que habló con CNN bajo condición de anonimato. “Intentar imponer el orden en un lugar más grande que Iraq no es tarea fácil”.

Entre exdiplomáticos y expertos en la región, hay profundas preguntas sobre los planes de Estados Unidos para una Venezuela post-Maduro, cómo se ejecutarán y cuánto tiempo permanecerán en el poder los funcionarios anteriormente alineados con Maduro.

Encontrar respuestas a esas preguntas recaerá en gran medida en Rubio y su equipo.

“Espero que [la administración] realmente haya planeado esto, y que haya un seguimiento programado de cómo se desarrollará”, dijo Todd Robinson, ex embajador interino de Estados Unidos en Venezuela durante el primer mandato de Trump. “Pero creo que esa no ha sido la historia de nadie con esta administración”.

Un ex alto funcionario estadounidense afirmó que se realizó una enorme planificación durante el primer mandato de Trump en relación con una transición democrática en Venezuela. No está claro si la administración recurrirá a esos planes. Este funcionario señaló que, con los remanentes del régimen de Maduro aún en el poder, sería prematuro hacerlo.

Rubio pasó los meses previos a la operación del sábado reunido en la Casa Blanca con el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, para elaborar la estrategia, dijeron fuentes a CNN.

Durante todo este tiempo, Rubio rara vez se alejó de Trump. Pasa la mayor parte de su tiempo en Washington, en la Casa Blanca, que utiliza como base de operaciones. Su tiempo en el Departamento de Estado suele dedicarse exclusivamente a reuniones bilaterales. Ha pasado muchos fines de semana en Florida, junto a Trump. Rubio ha evitado viajar al extranjero y, en su lugar, ha enviado a su adjunto.

Al igual que con muchas de las prioridades de política exterior de la administración, las discusiones sobre cómo “gestionar” Venezuela se llevan a cabo en un pequeño círculo de asesores políticos de confianza, como Rubio y Miller. Richard Grenell, quien inicialmente participó en la cartera como enviado diplomático para misiones especiales, no ha participado en el desarrollo de políticas durante meses, según informaron funcionarios estadounidenses. Tampoco lo han hecho muchos altos funcionarios del Departamento de Estado.

Mientras el Gobierno de EE.UU. se preparaba para una Venezuela post-Maduro, la planificación del día después se llevó a cabo principalmente en la oficina de Miller en la Casa Blanca, según informaron fuentes a CNN. Es un centro improbable para este tipo de planificación, dada la competencia nacional de Miller, pero se eligió debido a la estrecha relación entre Miller y Rubio y al deseo de mantener a un pequeño círculo de responsables políticos involucrados en la administración alerta ante filtraciones.

Los meses de conversaciones sobre Venezuela unieron a Rubio y Miller, quienes comparten posturas inflexibles en política exterior, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con su relación. Ambos, según las fuentes, han sido fundamentales en la agresiva estrategia para aislar a Maduro y, finalmente, capturarlo.

Aunque Miller y Rubio han estado en desacuerdo sobre posiciones de política exterior en el pasado, particularmente en relación a la inmigración, los dos han encontrado un punto común en el enfoque que han adoptado hacia Venezuela, donde la lucha contra el narcotráfico finalmente tomó protagonismo como justificación política para los meses previos a la captura de Maduro.

Si bien el enfoque de Rubio hacia Venezuela se ha centrado en intensificar la presión económica, política y, en última instancia, militar sobre el Gobierno de Maduro, Miller inicialmente consideraba a Venezuela como un foco de deportaciones. Sin embargo, al final, Miller aceptó el argumento de que señalar a Maduro como un narcotraficante que apuntalaba un cártel criminal era más beneficioso para Estados Unidos que mantener relaciones con fines migratorios, según las fuentes.

Los dos han trabajado en estrecha colaboración durante las negociaciones a puerta cerrada sobre la mejor manera de acercarse a Venezuela, dijeron, y han avanzado en conjunto en algunas de las decisiones más urgentes tomadas por la Casa Blanca, incluidas las negociaciones sobre los ataques a barcos presuntamente usados para el tráfico de drogas y la creación de una presencia militar masiva en la región.

La línea dura de Miller y Rubio ha prevalecido en ocasiones frente a otros altos funcionarios en conversaciones con el presidente sobre la mejor manera de atacar al país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Según las fuentes, contribuye que ambos hombres cuenten con la plena confianza de Trump y hayan sido increíblemente persuasivos en su llamado a una escalada contra Maduro.

Pero ahora, ni Miller ni Rubio están diciendo explícitamente quién imagina Estados Unidos liderando el país en el largo plazo.

“Podría haber personas fugitivas de la justicia estadounidense que podrían formar parte de la conversación futura”, declaró Miller a CNN el lunes. “Diría que, para quienes puedan ser acusados, la mejor opción es participar en un proceso de toma de decisiones constructivo para el futuro de Venezuela. La mejor decisión es cooperar plena y completamente con Estados Unidos”.

Rubio ahora enfrenta intensas críticas por parte de legisladores que afirman que afirmó que el Gobierno no buscaba un cambio de régimen en Venezuela ni ataques dentro del país. Había sido el representante del Gobierno en las conversaciones con el Congreso, liderando las sesiones informativas sobre los mortíferos ataques marítimos en el Caribe, según informaron fuentes a CNN. El lunes, informó a legisladores clave sobre la operación para arrestar a Maduro.

“Rubio suele ser el que lleva la voz cantante”, dijo un asesor del Congreso.

Mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a menudo lee un papel que tiene delante durante las reuniones informativas, Rubio habla con fluidez y sin guion, dijeron varias fuentes.

“[Rubio es] muy bueno: competente, pulido y entiende a los senadores, por supuesto, por lo que tiende a ser el principal informador”, dijo otro asistente del Congreso.

Trump y Rubio han comenzado a describir en sus declaraciones públicas el marco planificado para la influencia de Estados Unidos en Venezuela: una política de coerción económica centrada en estrangular los ingresos petroleros del país para presionar a Delcy Rodríguez, una acólita de Maduro -que ahora se desempeña como presidenta encargada-, a ceder a su voluntad.

“Esa es una enorme cantidad de influencia que seguirá vigente hasta que veamos cambios que no solo promuevan el interés nacional de Estados Unidos, que es el número uno, sino que también conduzcan a un mejor futuro para el pueblo de Venezuela”, dijo Rubio el domingo sobre la cuarentena petrolera que sigue vigente.

Han dicho que su enfoque sigue en asuntos relacionados con el interés nacional de Estados Unidos: inmigración, drogas, petróleo y la liberación de Venezuela de la influencia de sus adversarios. Asuntos como la transición democrática tendrán que venir después.

Aun así, persisten muchas dudas sobre los detalles específicos del plan de la administración. Hasta el momento, los funcionarios de carrera del Gobierno federal han estado prácticamente al margen del proceso, según informaron fuentes a CNN.

“Hay muy pocas personas en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca que toman decisiones sobre estos temas. El proceso de formulación de políticas, como lo fue con presidentes anteriores, no existe”, dijo otro exdiplomático de alto rango. “Lo que la gente descubre es que la política se va a implementar, y se dispone de muy poco tiempo para garantizar su implementación”.

En este momento, Rubio es la punta de lanza. Habló con Rodríguez por teléfono el sábado tras la captura de Maduro, según Trump. Rubio también había mantenido múltiples conversaciones con la actual líder desde el sábado, según un funcionario de la Casa Blanca. Trump declaró a NBC que ambos se comunican en español y que Rubio lo habla con fluidez.

Pero la idea de que Rubio gestione los asuntos cotidianos en Venezuela simplemente no es viable dadas todas las demás tareas que tiene, dijo el exdiplomático. “Va a tener que delegar”, añadió.

El ex alto funcionario estadounidense dijo que sería útil nombrar un enviado especial “debido a la enorme cantidad de planificación y coordinación que será necesario realizar a nivel interinstitucional, siempre y cuando se llegue a una transición completa”.

“Creo que se necesitará un operador bastante sofisticado que tenga la confianza del secretario [de Estados] y del presidente”, dijeron a CNN.

Actualmente no hay presencia diplomática en Venezuela, aunque un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el Departamento está “haciendo preparativos para permitir la reapertura” de su embajada en Venezuela “si el presidente toma esa decisión”.

Sin embargo, sin una presencia estadounidense sobre el terreno, los exfuncionarios se preguntan cómo puede haber un proceso de reconstrucción, incluso si solo se centra en la infraestructura para las compañías petroleras estadounidenses, y quién garantizará la rendición de cuentas.

“Si estamos al mando, tendrán que empezar a nombrar a las personas: ¿quién está a cargo de qué? ¿Será la supervisión militar? ¿Será la supervisión diplomática? Ciertamente no puede ser la supervisión del desarrollo, porque ya no tenemos profesionales en desarrollo”, dijo Robinson, ex embajador interino de Estados Unidos en Venezuela, en referencia a la destrucción de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo durante el mandato de Rubio.

Fuentes que hablaron con CNN dijeron que la profunda antipatía de Rubio hacia Maduro tiene raíces claras en su educación personal y política, en el sur de Florida.

“No es la visión neoconservadora y agresiva de McCain, es la visión de que el comunismo no debería estar en nuestro patio trasero y que un traficante de drogas totalitario no debería poder afectar las vidas de miles de estadounidenses”, dijo una fuente.

“Casi el 100 % de la gente de Miami, ya sea de Cuba, Venezuela o Nicaragua, busca la libertad. Así que estoy seguro de que eso lo ha influenciado”, dijo el mes pasado el representante Carlos Giménez, republicano de Florida.

Rubio “es hijo de padres cubanos. Y, por eso, lo entiende, siente ese problema, y ​​ese problema también lo sienten los venezolanos y nicaragüenses que están allí”, dijo Giménez.

Durante su estancia en el Senado, Rubio denunció frecuentemente a Maduro como un “narcodictador” y exigió mayores sanciones contra él. Durante el primer mandato de Trump, Rubio mantuvo contacto regular con el equipo de Trump, abogando por una mayor presión sobre el régimen de Maduro, según exfuncionarios estadounidenses.

Aun así, ha habido al menos un cambio notable en su enfoque hacia Venezuela: su creciente distanciamiento de la oposición venezolana. Como senador, Rubio afirmó que Edmundo González, con el apoyo de María Corina Machado, había ganado las elecciones venezolanas de 2024 de forma aplastante. Rubio nominó a Machado para el Premio Nobel de la Paz. Fueron unas de sus primeras llamadas al asumir la secretaría de Estado. En aquel momento, calificó a González como el “presidente legítimo” de Venezuela.

Pero en las últimas semanas, Rubio no se comprometió a darles un papel en el nuevo Gobierno venezolano. Trump, por su parte, ha denunciado a Machado y ha afirmado, a pesar de la evidencia en contrario, que no cuenta con el apoyo ni el respeto del país.

El sábado, Trump elogió los tratos de Rubio con Rodríguez, quien asumió como sucesora de Maduro, el lunes.

“Marco está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella y, en esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”, dijo Trump.

El propio Rubio afirmó que Estados Unidos evaluaría a Rodríguez basándose en sus acciones, no en sus palabras. El sábado, Rodríguez insistió en que su país había sido “salvajemente atacado” por la operación, pero al día siguiente por la noche había extendido una invitación al Gobierno estadounidense para colaborar en una “agenda de cooperación”.

Tras la operación del sábado, Rubio intercambió llamadas telefónicas con legisladores y homólogos extranjeros. El Gobierno no notificó con antelación la operación a los legisladores ni a los aliados estadounidenses, y se han suscitado dudas sobre su legalidad. Los demócratas, indignados, emitieron declaraciones sobre la operación, que contradecía los informes que recibieron de Rubio y otros miembros del equipo de Seguridad Nacional de Trump, durante los cuales negaron cualquier intención de cambio de régimen.

Sin embargo, entre muchos de los antiguos colegas republicanos de Rubio en el Senado, su explicación sobre la lógica de la administración parece haber sido persuasiva. El senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, quien habló con Rubio tras la operación contra Maduro, dijo que la administración quería darle al liderazgo de Rodríguez la oportunidad de pasar página en Venezuela.

Aunque Cotton agregó que personalmente no permitiría mucho tiempo para que el liderazgo actual lo hiciera, dijo que esas conversaciones están en curso dentro de la administración Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.